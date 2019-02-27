Лондон и Берлин будут совместно патрулировать небо над Балтикой

Германия и Великобритания хотят в течение двух лет начать использовать в воздушных операциях совместный контингент для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО на Балтике. Об этом в четверг, 28 февраля, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во время посещения авиабазы ВВС Великобритании "Брайз Нортон" под Оксфордом.

"Оксфордский формат"

По словам германского министра, сотрудничество будет расширено на уровне армии и флота, а также в области кибербезопасности. Фон дер Ляйен пообщалась со своим британским коллегой Гэвином

Уильямсоном и договорилась с ним, что вопросы военного взаимодействия в дальнейшем будут регулярно обсуждаться в формате "Оксфордских встреч".

"Независимо от того, что Великобритания решила в дальнейшем развиваться за пределами Евросоюза, в вопросах политики безопасности наше взаимодействие плотнее, чем когда-либо", - подчеркнула фон дер Ляйен.

"В будущем мы хотим с помощью истребителей Eurofighter в ходе патрулирования воздушного пространства над Балтикой постепенно прийти к совместному решению задач", - отметила она, добавив, что "главная цель" - создание "совместного контингента" в 2021 году.

В начале февраля стало известно, что истребители ФРГ 30 раз за прошедшие полгода сопровождали самолеты РФ над Балтикой.

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