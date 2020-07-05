Лондон вводит санкции против причастных к убийству Магнитского

Великобритания вводит санкции против граждан России и Саудовской Аравии, имена которых министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назовет в понедельник. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщило издание Financial Times, ссылаясь на Рааба. Это будут первые санкции, введенные Великобританией в отношении иностранных граждан после "Брекзита".
Граждане России, против которых будут введены санкции, по мнению британских властей, причастны к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Граждане Саудовской Аравии, в свою очередь, причастны к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
"Начиная с сегодняшнего дня у Великобритании будут новые полномочия не давать тем, кто вовлечен в грубые нарушения прав человека, въехать в Британию, направлять средства в наши банки и получать выгоду от нашей экономики", - заявил Рааб, согласно публикации Financial Times, назвав Магнитского "Солженицыным своего поколения".
Санкции должны вступить в силу 6 июля. Попавшим под их действия лицам будет запрещен въезд в королевство, кроме того, Великобритания заморозит их счета в банках.
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Убийство Джамаля Хашогги
Пропавший журналист
Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.
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Убийство Джамаля Хашогги
Главная улика
С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.
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Убийство Джамаля Хашогги
Запись с часов?
Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.
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Убийство Джамаля Хашогги
Подтверждение убийства
Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.
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Убийство Джамаля Хашогги
Реакция Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.
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Убийство Джамаля Хашогги
Бойкот конференции
Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.
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Убийство Джамаля Хашогги
Запланированное убийство
Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.
Автор: Максим Филимонов