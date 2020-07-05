 Лондон вводит санкции против причастных к убийству Магнитского | Новости из Германии о России | DW | 06.07.2020

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Россия

Лондон вводит санкции против причастных к убийству Магнитского

Первые санкции против иностранных граждан после "Брекзита" Великобритания вводит против россиян и саудитов. Однако их имена еще не названы.

Флаг Великобритании

Великобритания вводит санкции против граждан России и Саудовской Аравии, имена которых министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назовет в понедельник. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщило издание Financial Times, ссылаясь на Рааба. Это будут первые санкции, введенные Великобританией в отношении иностранных граждан после "Брекзита".

Граждане России, против которых будут введены санкции, по мнению британских властей, причастны к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Граждане Саудовской Аравии, в свою очередь, причастны к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

"Начиная с сегодняшнего дня у Великобритании будут новые полномочия не давать тем, кто вовлечен в грубые нарушения прав человека, въехать в Британию, направлять средства в наши банки и получать выгоду от нашей экономики", - заявил Рааб, согласно публикации Financial Times, назвав Магнитского "Солженицыным своего поколения".

Санкции должны вступить в силу 6 июля. Попавшим под их действия лицам будет запрещен въезд в королевство, кроме того, Великобритания заморозит их счета в банках.

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  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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