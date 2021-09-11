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Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
В России построили плавучую АЭС "Академик Ломоносов". В Германии хотят строить больше плавучих солнечных станций.
О том, какую роль в становлении великого ученого сыграли годы, проведенные в Марбурге, вряд ли нужно напоминать. Меньше известно, какую лихую жизнь Ломоносов вел в Германии.
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