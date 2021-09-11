Ломоносов в Германии: русская удаль против немецкой братвы

О том, какую роль в становлении великого ученого сыграли годы, проведенные в Марбурге, вряд ли нужно напоминать. Меньше известно, какую лихую жизнь Ломоносов вел в Германии.