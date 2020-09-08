Локдаун в Петербурге: как губернатор Беглов поссорился с бизнесом

Петербург остается одним из немногих российских городов, в котором до сих действуют жесткие ограничения для предприятий сферы услуг, введенные из-за пандемии коронавируса. Закрыты кинотеатры, фудкорты и "островки" в торговых центрах - а это сотни, если не тысячи небольших торговых площадок.

Власти объясняют это сложной эпидемиологической обстановкой, а бизнесмены смотрят с завистью на своих возобновивших работу коллег из Москвы и не понимают, чем они хуже. DW выяснила, каким видится участникам рынка карантин при второй волне коронавируса и есть ли принципиальная разница в подходах к локдауну в Москве и Петербурге.

Претензии бизнеса к губернатору Беглову

Разногласия Смольного с бизнес-сообществом Петербурга развивались по нарастающей. Во время острой фазы пандемии весной предприниматели относились к жестким ограничениям с пониманием, хотя и просили налоговых льгот. Ситуация обострилась в июне, когда представители туротрасли и торговли увидели, что их коллегам из Москвы столичная мэрия разрешила вернуться к работе почти в полном объеме.

Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во всех публичных выступлениях отмечал, что в своих решениях полагается на позицию Роспотребнадзора. Последний для каждого региона давал самые строгие рекомендации, чтобы максимально сократить вероятность массового инфицирования. На просьбы из деловых кругов разрешить работать как прежде Беглов отвечал коротко: "Роспотребнадзор не велел". Но эта организация дает лишь рекомендации, приостанавливать и возобновлять работу бизнеса - прерогатива Смольного.

После того, как власти города не пошли навстречу предприниматели, последние написали открытое письмо Владимиру Путину. Бизнес добивается даже не возобновления работы в полном объеме, а определенности - конкретного срока, когда ему разрешат открыться. Вероятно, самое жесткое заявление в июле сделал крупный бизнесмен Максим Левченко, который в числе прочего владеет торговым центром. Он предложил губернатору Беглову признать свою нерешительность и нежелание брать на себя ответственность, после чего уйти в отставку.

Беглов в ответ намекнул на безответственность самого Левченко, но дело сдвинулось с мертвой точки. Торговым центрам разрешили открыться, но с ограничениями. В моллах фудкорты и торговые "островки" закрыты до сих пор, как и кинотеатры. Чиновники сначала продлили запрет на их работу до 20 сентября, но после очередного открытого письма бизнесменов согласились на 12 сентября. При этом для кинотеатров все равно сохранится одно значимое ограничение - несовершеннолетним нельзя будет ходить в кино без сопровождения взрослых.

Власти Петербурга действуют нерешительно?

"Вышла новая картина Кристофера Нолана, которая, безусловно, станет самым кассовым фильмом года, - жалуется DW глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. - Понятно, что питерские кинотеатры, пропуская первые недели проката, потеряют большие деньги". Березин сетует, что запрет детям посещать кинотеатры без взрослых и после 12 сентября - еще один серьезный удар по его бизнесу. По его оценке, в этот период подростки 16-18 лет могли бы составлять до 50% от всех посетителей.

Олег Березин

Сравнивая модели карантина в Петербурге и Москве, где кинотеатры открылись уже 1 августа, Березин констатирует неготовность руководства северной столицы принимать на себя политические риски. "Это боязнь городских властей принять решение, - уверен Березин. - Мало ли что случится - сразу спросят, кто ответственный. Хотя очевидно, что кинотеатры, в отличие от транспорта, на статистику заболеваемости почти не влияют. В Москве это поняли и приняли правильное решение".

Владелица более десятка "островков" в разных торговых центрах Виктория Селиванова в августе собрала под так называемым "предсмертным письмом" - обращением хозяев торговых площадей к Смольному - более 400 подписей. В их числе подписи от таких крупных сетей, как "Макдоналдс" и "Теремок". "Все решения принимались на уровне городских властей и, конечно, из благих целей - сохранить здоровье граждан, - рассуждает Селиванова о стратегии Смольного. - Не думаю, что был злой умысел задавить малый и средний бизнес. Скорее это невнимательность к его проблемам".

Эффективность локдауна в Петербурге и в Москве

Стоило ли руководству города сохранять ограничительные меры до середины сентября, портя отношения с бизнесом? Если сравнить данные по зарегистрированным случаям заражения коронавирусом на 100 тысяч человек в Москве и Петербурге, то статистика будет не в пользу столицы: 2140 против 714. Но зарегистрированные случаи инфицирования не самый надежный показатель, это признают специалисты во всем мире.

Антон Барчук

Последнее исследование Европейского университета и клиники "Скандинавия" выявило, что антитела к новому коронавирусу имеют от 10% до 13% петербуржцев. У Роспотребнадзора к концу августа были цифры повыше: по данным ведомства, более 20% населения Москвы, Петербурга и еще нескольких регионов имели иммунитет. Иными словами, получается, что существенной разницы по доле переболевших в двух крупнейших российских городах не наблюдается.

"Если закрыты кинотеатры, то социальных контактов действительно меньше, - указывает соавтор исследования Европейского университета эпидемиолог Антон Барчук. - Но я бы не рассматривал это с такой точки зрения: если кинотеатры закрыты, то все хорошо, а если открыты, то все плохо". По словам Барчука, существует несколько диапазонов ограничительных мер: от "все закрыто" до "что-то открыто" и "все открыто". Внутри этих диапазонов измерить эффективность мер почти невозможно.

При этом эпидемиолог не сомневается в эффективности локдуанов: "Иногда они были даже слишком эффективны. Вопрос же состоит в том, можно ли было их избежать. Боюсь, что на него уже никто не ответит". Этому, по его мнению, мешает отличие ситуации в разных странах: состав населения и нюансы ограничений. "Даже Швеция - не самый удачный пример, потому что там, несмотря на официальное отсутствие локдауна, большинство жителей все же следовали рекомендациям о социальном дистанцировании", - добавил Барчук.

Какими должны быть ограничения при второй волне коронавируса

Наученные горьким опытом предприниматели из сферы услуг Петербурга 1 сентября отправили премьер-министру России Михаилу Мишустину очередное открытое письмо. Они предложили запретить главам регионов приостанавливать работу компаний из этой отрасли экономики. Иначе, подчеркивается в письме, это вызовет кризис взаимных неплатежей, массовые увольнения и, в конечном счете, социальный взрыв.

Предпринимательница Виктория Селиванова считает, что в случае второй волны пандемии надо не вводить все ограничения разом, а чередовать их: "Но лучше обойтись мерами профилактики и предотвращения развития инфекции внутри организаций, не прибегая к закрытию бизнеса". Эпидемиолог Антон Барчук также считает, что важны точечные меры: "Если видим вспышку, то на нее нужно реагировать. Отследить контакты, чтобы эти люди провели определенное время на карантине". Пока не появится вакцина, работать лучше удаленно, когда это возможно, убежден эксперт.

Кстати, Смольный на письмо бизнес-сообщества премьеру уже отреагировал. В конце прошлой недели зампредседателя комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов на совещании с бизнесменами заявил, что вопрос о закрытии коммерческих предприятий в случае второй волны пока не рассматривается.

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