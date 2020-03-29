Локдаун в Германии из-за коронавируса: выдержит ли карантин экономика?

Эпидемия коронавируса привела к параличу общественной и экономической жизни в ФРГ. Политики и эксперты предостерегают от губительных последствий введенных властями ограничительных мер.
Германия живет вторую неделю в условиях паралича общественной и экономической жизни. Как долго останутся в силе меры властей, направленные на замедление темпов распространения коронавируса SARS-Cov-2, никто пока не знает. Политики отвечают уклончиво: "до поры до времени", "по мере необходимости", "как минимум, до Пасхи", то есть до 12 апреля.
Впрочем, этот срок - 12 апреля - большинство экспертов считают чрезмерно оптимистичным. "С кем бы я ни говорил, - рассказал репортер радиостанции Deutschlandfunk Фолькар Вильбермут (Volkart Wildermuth), имея в виду немецких эпидемиологов, - все исходят из того, что ограничения останутся в силе не пару недель, а, скорее, два или три месяца".
Число зараженных удваивается раз в пять дней
Вот и канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), обратившись в субботу, 28 марта, из своего домашнего карантина с аудиопосланием к жителям страны, призвала их набраться терпения: "Ежедневные данные о числе новых инфицированных, к сожалению, не дают нам повода снижать усилия или ослаблять правила". Большинство серьезных ограничений, напомнила она, введены всего-то в прошлый понедельник, поэтому пока невозможно сказать, оказались ли они действенными.
Что считать действенным, пояснил пару дней спустя руководитель ведомства канцлера в ранге министра Хельге Брайн (Helge Braun): критерием является скорость распространения инфекции. Когда число зараженных будет удваиваться через каждые 10, 12 или большее количество дней, тогда можно будет, по его словам, вести речь о частичной отмене ограничительных мер. В настоящее же время число инфицированных в Германии удваивается примерно раз в пять дней.
Против поспешной отмены принятых мер высказываются и многие другие политики в Германии, представляющие как партии правительственной коалиции, так и оппозицию. Так, сопредседатель правящей вместе с консерваторами канцлера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) назвал предупреждение Меркель совершено правильным, поскольку "пик волны заражений еще не достигнут". По мнению же сопредседателя оппозиционных "зеленых", предстоящие недели следует использовать для того, чтобы укрепить немецкую систему здравоохранения, и только после этого принимать решение о том, когда отменять ограничительные меры.
Возможный преемник канцлера - против линии канцлера
На таком фоне некоторым диссонансом прозвучало предложение премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и возможного преемника Ангелы Меркель Армина Лашета (Armin Laschet), изложенное в его гостевом комментарии для воскресной газеты Welt am Sonntag.
Наперекор канцлеру он выступил за выработку плана отмены ограничительных мер уже сейчас и назвал "ошибочными" слова Меркель о том, что "еще преждевременно думать о стратегии выхода" из режима локдауна. "Мы должны уже сейчас иметь в виду то время, когда жесткие меры дадут первые результаты", - написал Лашет.
А параллельно с дискуссией о правительственной стратегии выхода из локдауна в Германии разворачивается еще одна - о том, сколько времени вообще немецкая экономика может находиться в состоянии искусственной комы с перспективой когда-нибудь из нее выйти.
Потери немецкой экономики - 35 млрд в неделю
Зампредседателя фракции консерваторов в бундестаге Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) считает, что несколько недель немецкая экономика переживет, но не 3, 5 или 6 месяцев.
По подсчетам Института мировой экономики в Киле (IfW), экономические потери Германии в результате локдауна составляют примерно 35 миллиардов в неделю. Если такое положение будет сохраняться в течение двух месяцев, отметил директор IfW, то нетрудно подсчитать, каким будет ущерб в годовом исчислении, так что рецессии не избежать.
Руководители ведущих немецких экономических институтов представили в понедельник, 30 марта, сценарии возможного развития событий. Базовый сценарий исходит из спада в текущем году на 2,8% и роста в 2021-м на 3,7%. Если, однако, и предстоящим летом останутся закрытыми многие предприятия, то спад в этом году будет больше - 5,4%, но и рост в следующем тоже - 4,9%.
Спад экономики - риск для жизни
При этом немецкие "экономические мудрецы" исходят из V-образного течения кризиса: за быстрым спадом следует быстрое оживление экономики. Но это в том случае, если на поправку пойдет и мировой рынок. Экспортно ориентированная экономика Германии в решающей мере зависит от спроса зарубежных клиентов. А если у них дела не пойдут в гору, то кому тогда продавать машины, станки и оборудование "Made in Germany"?
Исходя из глобальных последствий пандемии коронавируса, некоторые эксперты полагают, что течение вызванного ею экономического кризиса будет, скорее, U-образным: быстрый спад и неизвестной длительности ожидание подъема. А затяжной спад - это массовая безработица, обеднение населения, отсутствие налоговых поступлений, сокращение расходов на социальную сферу, здравоохранение и, соответственно, рост смертности не только от COVID-19, но и от всех прочих болезней и в результате самоубийств.
Чтобы не допустить данного апокалиптического развития событий, следует, полагают некоторые участники общественной дискуссии, уже в ближайшее время начать реализацию стратегии выхода их локдауна. Допустимый лимит, по их оценке, всего четыре недели, по истечении которых в любом случае надо будет поэтапно отменять ограничения и оставлять в силе только самые необходимые.
Стратегии выхода из локдауна
В этой связи часто называют сохранение вплоть до того момента, когда появится вакцина против коронавируса, домашнего карантина для лиц из группы повышенного риска, то есть пожилых людей. Детские же сады и школы можно будет открыть. Причем не обязательно одновременно по всей Германии. Ведь скорость распространениия вируса в разных регионах разная, в городах - выше, в провинции - ниже.
Сторонники такой стратегии считают также возможным разрешить работу, например, автомобильных салонов, мебельных и промтоварных магазинов, магазинов верхней одежды, а также ресторанов, обязав их владельцев обеспечивать дистанцию между клиентами не менее полтора-двух метров и соблюдать прочие санитарные нормы. Все это, мол, позволит выжить малому и среднему бизнесу, который от локдауна страдает больше всего.
Но в правительстве о такой стратегии и вообще о стратегии отмены ограничений пока и слышать не хотят, что стало ясно из ответов официального представителя канцлера на правительственной пресс-конференции 30 марта. А вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz) еще накануне в интервью газете Bild am Sonntag назвал "циничными" планы, которые бы предусматривали помощь бизнесу ценой повышения риска для людей. Отмена ограничительных мер, уверен Шольц, может проводиться исключительно по медицинским, но не по экономическим показаниям.
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