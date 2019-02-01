Ложь в газетном киоске, или Как работает сербская пропаганда

В Сербии продолжаются массовые протесты против президента страны Александара Вучича. Помимо прочего его обвиняют в ограничении свободы СМИ и притеснении оппозиционных журналистов.
Уже несколько недель подряд десятки тысяч сербов выходят на улицы Белграда, обвиняя президента страны Александара Вучича в авторитаризме и коррупции. Помимо прочего, демонстранты требуют от властей прекратить давление на оппозиционных журналистов и обеспечить объективное освещение событий на общественно-правовых телеканалах.
Сербские СМИ уже давно стали рупором власти: кроме нескольких еженедельных газет с небольшим тиражом, все средства массовой информации в стране наперебой хвалят президента Сербии и критикуют его оппонентов.
Можно тщетно просматривать белградские газеты в поисках материалов о нынешних протестах - в большинстве изданий о массовом недовольстве граждан не сказано практически ни слова. Проправительственная бульварная пресса сообщает лишь о "кучке бунтовщиков и ненавистников (Вучича. - Ред.)", купленных оппозицией с целью свести на нет оптимистические настроения среди населения страны.
Сербские оппозиционеры вместо звезд шоу-бизнеса
О том, в насколько безнадежном положении находится сербская пресса, свидетельствуют и последние статистические данные. Журналисты независимого портала Raskrikavanje подсчитали, что за 2018 год три газеты - Informer, Srpski telegraf и Alo - опубликовали на своих первых полосах 730 утверждений, не соответствующих действительности.
Отличительной чертой сербских таблоидов является то, что сплетни о звездах шоу-бизнеса и других знаменитостях не являются их приоритетом. Вместо этого они скорее нацелены на разжигание ненависти в отношении оппозиции и критиков властей, поясняет редактор Raskrikavanje Весна Радоевич.
Так, особой популярностью среди населения пользуются сообщения о якобы предотвращенных покушениях на Вучича. По данным таблоидов, его то подстерегали возле дома восемь киллеров, то сговорились убить ЦРУ, МI-6, сербская оппозиция и хорваты. Тем самым пресса проводит аналогии с библейским сюжетом о поединке Давида и Голиафа, поясняет сербский социолог Йово Бакич: "Вучич представлен как объективно более слабый соперник, однако обладающий достаточным мужеством для того, чтобы в итоге одержать победу над всеми заговорщиками".
"Лояльность сербским властям щедро оплачивается"
Хотя сербскую судебную систему тоже нельзя назвать независимой, местные СМИ вынуждены время от времени выплачивать героям их статей компенсации за клевету. К примеру, газета Informer должна была выплатить лидеру сербской оппозиционной партии 1500 евро: издание голословно утверждало, что политик растрачивает огромные суммы на эксклюзивном хорватском курорте.
Однако подобные дела, как правило, рассматриваются долго, а суммы штрафов оказываются незначительными по сравнению с прибылью изданий. Лояльность сербским властям щедро оплачивается, отмечает Весна Радоевич. При этом СМИ не только получают деньги из госбюджета на медиапроекты: в прессе активно размещают рекламу и государственные компании - к примеру, сербская телекоммуникационная компания Telekom Srbija. "Разжигание ненависти, по сути, финансируется из средств налогоплательщиков", - подчеркивает Радоевич в беседе с DW.
Лицемерие Вучича в Давосе
В декабре 2018 года приближенный к партии Вучича медиамагнат Срджан Миливоевич приобрел один из крупнейших медиаконцернов страны за 180 млн евро. Пикантность всей этой истории заключается в том, что за несколько недель до этого Миливоевич продал Telekom Srbija другую компанию - небольшого оператора связи - за 190 млн евро. По словам экспертов, эта сумма в четыре раза превышает реальную стоимость оператора, однако правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) отвергает все обвинения в махинациях.
Участие Вучича в дискуссии "Свобода СМИ в условиях кризиса" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе вызвало волну критики и насмешек у него на родине. В своем выступлении Вучич заявил, что он не в восторге от ситуации на сербском медиарынке, но делает все возможное, чтобы улучшить ее. У сторонних наблюдателей могло сложиться впечатление, что это совсем не тот человек, который у себя дома публично оскорбляет критикующих его журналистов и объявляет их иностранными агентами.
Именно поэтому одно из ключевых требований демонстрантов в Белграде обращено к общественно-правовому телеканалу RTS, а именно: в основном выпуске новостей выделить не менее пяти минут на освещение акций протеста. До сих пор RTS либо полностью игнорировала протесты, либо упоминала о происходящем лишь мимоходом. Вероятность того, что телевизионщики могли попросту не заметить демонстрантов, исключена: каждую субботу колонна из десятков тысяч протестующих проходит маршем по центру Белграда прямо к зданию телекомпании.
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