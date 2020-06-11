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Берлин заинтересован в свободной и регулируемой правилами торговле с Пекином, заявила Ангела Меркель в ходе видеоконференции с премьером Госсовета КНР.
Премьер КНР представил законопроект о защите национальной безопасности в Гонконге. Противники опасаются усиления власти Пекина и вышли на акцию протеста. Полиция применила слезоточивый газ.
Канцлер ФРГ напомнила, что договор о возвращении Гонконга КНР требует обеспечивать свободы граждан в этой бывшей британской колонии. Меркель также призвала Китай активнее инвестировать в Германии.
Работающим в КНР корреспондентам немецких СМИ запретили присутствовать на пресс-конференции в Пекине, объяснив это "недостаточной вместительностью" просторного Дома народных собраний.
Саммит ЕС-Китай завершился принятием совместной декларации, в которой Брюссель смог добиться большинства своих целей. Вопрос теперь, выполнит ли Пекин обещанное.
Накануне саммита Евросоюз - Китай премьер Государственного совета КНР заверил, что Пекину не нужен раскол Евросоюза. Однако в Брюсселе опасаются китайской политики "разделяй и властвуй".
Китай заинтересован в инвестициях в страны Центральной и Восточной Европы, заявил премьер Госсовета КНР. Брюссель обеспокоен сотрудничеством Китая с регионом.
Новый контролирующий орган в Китае получит право действовать независимо от суда. Критики полагают, что Национальная наблюдательная комиссия может стать инструментом репрессий.
Европа ответила отказом на требование Трампа пересмотреть Парижское соглашение. Китай может стать новым мировым лидером в области защиты окружающей среды.
В рамках германо-китайских правительственных консультаций подписаны соглашения в области производства электромобилей и сфере гражданского воздушного сообщения.
План экономического развития Китая предусматривает на 2017 год экономический рост в размере 6,5 процента, это на 0,2 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Дефицит госбюджета увеличится на 200 миллиардов юаней.
Латвийские власти рассчитывают на то, что меморандум о сотрудничестве с Китаем, подписанный в Риге на саммите "16+1", поможет восполнить экономические потери из-за сокращения российского транзита.
Выступая на сессии Всекитайского собрания народных представителей, премьер Госсовета КНР предупредил о новых вызовах, с которыми столкнется страна, и призвал к структурным реформам.
Возможный выход Греции из еврозоны обеспечит Кремлю краткосрочный пропагандистский эффект и долгосрочные проблемы на Балканах, считает Андрей Гурков.
Ли Кэцян заявил, что Китай заинтересован в едином Евросоюзе и сильном евро. Китайская сторона планирует внести вклад в Европейский фонд стратегических инвестиций.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян находится с недельным визитом в Латинской Америке, чтобы найти новые возможности для инвестиций в инфраструктуру этих стран.
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