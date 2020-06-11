Пекин понизил прогноз роста ВВП КНР до 6,5 процента

План экономического развития Китая предусматривает на 2017 год экономический рост в размере 6,5 процента, это на 0,2 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Дефицит госбюджета увеличится на 200 миллиардов юаней.