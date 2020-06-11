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Ли Кэцян

ARCHIV - Eine chinesische und eine deutsche Flagge stehen am 12.11.2014 bei einem Empfang in Hefei (China). (zu dpa «China-Gesellschaften in Deutschland gründen Dachorganisation» vom 02.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Канцлер ФРГ призвала Китай к одинаковому подходу к немецким фирмам 11.06.2020

Берлин заинтересован в свободной и регулируемой правилами торговле с Пекином, заявила Ангела Меркель в ходе видеоконференции с премьером Госсовета КНР.
Protesters march on a road during a pro-democracy rally against a proposed new security law in Hong Kong on May 24, 2020. - The proposed legislation is expected to ban treason, subversion and sedition, and follows repeated warnings from Beijing that it will no longer tolerate dissent in Hong Kong, which was shaken by months of massive, sometimes violent anti-government protests last year. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

Тысячи демонстрантов в Гонконге выступили против нового законопроекта Китая 24.05.2020

Премьер КНР представил законопроект о защите национальной безопасности в Гонконге. Противники опасаются усиления власти Пекина и вышли на акцию протеста. Полиция применила слезоточивый газ.
06.09.2019, China, Peking: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, r) wird von Li Keqiang, Ministerpräsident von China, mit militärischen Ehren vor der Großen Halle des Volkes empfangen. Merkel hält sich zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik China auf. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Меркель призвала Пекин к мирному урегулированию кризиса в Гонконге 06.09.2019

Канцлер ФРГ напомнила, что договор о возвращении Гонконга КНР требует обеспечивать свободы граждан в этой бывшей британской колонии. Меркель также призвала Китай активнее инвестировать в Германии.
06.09.2019, China, Peking: Bundeskanzlerin Angela Merkel steigt nach der Landung auf dem Flughafen von Peking aus dem Airbus A340. Merkel hält sich zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik China auf. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Китае на пресс-подход Меркель не пустили немецких журналистов 06.09.2019

Работающим в КНР корреспондентам немецких СМИ запретили присутствовать на пресс-конференции в Пекине, объяснив это "недостаточной вместительностью" просторного Дома народных собраний.
Chinese Premier Li Keqiang, center, is welcomed by European Council President Donald Tusk, left, and European Commission President Jean-Claude Juncker ahead of an EU China Summit at the European Council building in Brussels, Tuesday, April 9, 2019. (Olivier Hoslet, Pool Photo via AP)

Китайский прорыв: чего ЕС добился на саммите с КНР 09.04.2019

Саммит ЕС-Китай завершился принятием совместной декларации, в которой Брюссель смог добиться большинства своих целей. Вопрос теперь, выполнит ли Пекин обещанное.
Chinese Premier Li Keqiang waves as he leaves at the end of a news conference following the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 15, 2019. REUTERS/Jason Lee

Перед саммитом ЕС - Китай: Пекин выступил за процветающую Европу 08.04.2019

Накануне саммита Евросоюз - Китай премьер Государственного совета КНР заверил, что Пекину не нужен раскол Евросоюза. Однако в Брюсселе опасаются китайской политики "разделяй и властвуй".
(180706) -- SOFIA, July 6, 2018 (Xinhua) -- Chinese Premier Li Keqiang and Bulgarian Prime Minister Boyko Borissov attend a joint press conference in Sofia, Bulgaria, July 6, 2018. (Xinhua/Li Tao)(mcg) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Китай ищет партнеров для инвестиций в Центральной и Восточной Европе 07.07.2018

Китай заинтересован в инвестициях в страны Центральной и Восточной Европы, заявил премьер Госсовета КНР. Брюссель обеспокоен сотрудничеством Китая с регионом.
05.03.2018, China, Peking: Die delegierten nehmen an der ersten Sitzung der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses in der Großen Halle des Volkes teil. Foto: xinhua/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Пекин ужесточает контроль за госслужащими 20.03.2018

Новый контролирующий орган в Китае получит право действовать независимо от суда. Критики полагают, что Национальная наблюдательная комиссия может стать инструментом репрессий.

Мир осудил решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату (02.06.2017) 02.06.2017

Европа ответила отказом на требование Трампа пересмотреть Парижское соглашение. Китай может стать новым мировым лидером в области защиты окружающей среды.
01.06.2017+++ German Chancellor Angela Merkel and Chinese Premier Li Keqiang during news conference at the Chancellery in Berlin, Germany, June 1, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

ФРГ и Китай будут укреплять экономическое сотрудничество 01.06.2017

В рамках германо-китайских правительственных консультаций подписаны соглашения в области производства электромобилей и сфере гражданского воздушного сообщения.
05.03.2016 *** A security officer looks up during the opening session of the National People's Congress at the Great Hall of the People, in Beijing, China A security officer looks up during the opening session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People, in Beijing, China, March 5, 2016. REUTERS/Damir Sagolj Copyright: Reuters/D. Sagolj

Пекин понизил прогноз роста ВВП КНР до 6,5 процента 05.03.2017

План экономического развития Китая предусматривает на 2017 год экономический рост в размере 6,5 процента, это на 0,2 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Дефицит госбюджета увеличится на 200 миллиардов юаней.
05.11.2016 +++ Chinese Prime Minister Li Keqiang (L) and Latvian Prime Minister Maris Kucinskis (R) unveil a sign of the SINO-CEEF Holding Company after the Summit Meeting of Heads of Government Central and Eastern European Countries and China in Riga, on November 5, 2016. / AFP / Ilmars Znotins / Ilmars ZNOTINS (Photo credit should read ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images)

Латвийские надежды на новый "Шелковый путь" 05.11.2016

Латвийские власти рассчитывают на то, что меморандум о сотрудничестве с Китаем, подписанный в Риге на саммите "16+1", поможет восполнить экономические потери из-за сокращения российского транзита.
05.03.2016 *** Chinese Premier Li Keqiang is shown on a screen as he delivers his report during the opening ceremony of the National People's Congress in the Great Hall of the People in Beijing on March 5, 2016. Chinas Communist-controlled parliament opened its annual session on March 5 and is expected to approve a new five-year plan to tackle slowing growth in the worlds second-largest economy. / AFP / GREG BAKER (Photo credit should read GREG BAKER/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/G. Baker

Прогноз роста экономики Китая понижен до 6,5-7 процентов 05.03.2016

Выступая на сессии Всекитайского собрания народных представителей, премьер Госсовета КНР предупредил о новых вызовах, с которыми столкнется страна, и призвал к структурным реформам.
June 19, 2015 Greek Prime Minister Alexis Tsipras (L) speaks with Russian President Vladimir Putin during a session of the St. Petersburg International Economic Forum 2015 (SPIEF 2015) in St. Petersburg, Russia, June 19, 2015. Greece's debt crisis is a problem for all of Europe and the European Union faces a choice between showing solidarity with Greece or sticking to austerity policies that lead nowhere, Tsipras said on Friday. REUTERS/Mikhail Klimentyev/RIA Novosti/Kremlin ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Комментарий: Выгоден ли России Grexit? 05.07.2015

Возможный выход Греции из еврозоны обеспечит Кремлю краткосрочный пропагандистский эффект и долгосрочные проблемы на Балканах, считает Андрей Гурков.
15.03.2015+++ China's Premier Li Keqiang gestures as he speaks during the annual news conference following the closing session of the National People's Congress (NPC), or Parliament, at the Great Hall of the People in Beijing March 15, 2015. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: POLITICS)

Китай готов помочь Европе в урегулировании греческого кризиса 29.06.2015

Ли Кэцян заявил, что Китай заинтересован в едином Евросоюзе и сильном евро. Китайская сторона планирует внести вклад в Европейский фонд стратегических инвестиций.
May 19, 2015 Bildunterschrift:China's Prime Minister Li Keqiang (L) and Brazilian President Dilma Rousseff exchange documents after signing agreements at the Planalto Palace in Brasilia on May 19, 2015. Li Keqiang and Rousseff inked a series of trade and investment deals Tuesday worth billions of dollars, officials said. The Chinese Prime Minister is on a three-day official visit to Brazil, where he began a Latin America tour including Colombia, Peru and Chile. AFP PHOTO/EVARISTO SA (Photo credit should read EVARISTO SA/AFP/Getty Images)

Китайские "инъекции" странам Латинской Америки 22.05.2015

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян находится с недельным визитом в Латинской Америке, чтобы найти новые возможности для инвестиций в инфраструктуру этих стран.
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