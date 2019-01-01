Лихая экономика барбудос: 60 лет кубинской революции

О кубинской "революции барбудос" (бородатых) и о ее вожде Фиделе Кастро написано великое множество книг. Но немецкая биография, авторами которой стали живущие в Мексике и часто приезжавшие на Кубу публицисты Хозе де Вилья и Юрген Нойбауэр, - особенная. В ней упор делается, прежде всего, на экономической политике бородатых революционеров.

Битва за урожай

До свержения диктатора Батисты, которому авторы книги вовсе не раздают комплименты, Куба была одной из самых богатых (если не самой богатой) стран Латинской Америки. Причем дело было вовсе не в казино, в которых, как рассказывает множество кинофильмов, заправляли американские мафиози. Прежде всего сахарный тростник, табак, кофе, какао, экспортируемые, главным образом, в США, приносили и крупным компаниям, и мелким землевладельцам солидный доход.

Так - палкой на песке - рисовал Фидель Кастро план наступления во время партизанской войны

Проведенная Фиделем Кастронационализация земель (две трети их фактически конфисковало государство) резко изменила ситуацию. Урожайность и в кубинских колхозах была намного ниже, чем раньше в частных хозяйствах. А качество сельскохозяйственных продуктов ухудшилось. Даже сахар на Кубе, который продавали за границу почти подчистую, стали позже выдавать по карточкам.

В 1969 году экономические трудности "острова свободы", несмотря на щедрую помощь Советского Союза, стали очевидными. Куба остро нуждалась в валюте, и Кастро объявил кампанию по сбору 10 миллионов тонн сахарного тростника. Столько страна еще никогда за свою историю не собирала. Более того: на Кубе явно не хватало транспорта для перевозки сахарного тростника на пункты переработки, недостаточной была мощность сахарных заводов, оборудование на них устарело и часто ломалось... Но битва за урожай, тем не менее, началась. Знакомая картина...

Рис - кубинская кукуруза

В ходе этой битвы родилась еще одна по-социалистически безумная идея: так как сезон сафры (выращивания и уборки сахарного тростника) - осень-лето, Фидель повелел справлять Новый год не в январе, а... в июле, после того, как сахарный тростник соберут: чтобы народ не терял время на праздники. Таким образом, 1969 год состоял на Кубе по декрету Команданте не из двенадцати месяцев, а из восемнадцати. Как говорится, нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!

Кампания за сбор 10 миллионов тонн сахара (собрали в результате семь с небольшим) типична для подхода Фиделя Кастро к экономике. Однажды, например, он фактически отменил товарно-денежные отношения и даже упразднил министерство финансов. Потом все-таки передумал.

Позже, прославляя принцип опоры на собственные силы, хорошо известный по Северной Корее, Кастро объявил, что Куба не будет больше импортировать продовольствие - в частности, рис. И вот на Кубе стали ударным порядком выращивать рис. Ведь растет же он в схожем климате Юго-Восточной Азии! Но вдруг (совершенно неожиданно для главного агронома страны Фиделя Кастро) оказалось, что рисовые поля требуют очень много воды, а как раз ее на острове не хватает. Так и не накормил Команданте страну, зато производство кофе и табака, которыми Куба всегда славилась, сократилось.

Кубинский Козлотур

Не накормив Кубу, Фидель решил ее напоить - молоком. Но коровы традиционной для Кубы породы себу дают очень мало молока. Чтобы повысить надойность, Кастро занялся (именно лично занялся) скрещиванием коров себу с голштинскими и канадскими племенными коровами. Был закуплен импортный племенной скот, по всей стране стали в срочном порядке, что называется, на живую нитку, оборудовать животноводческие фермы. Но канадские и североевропейские породы в тропическом климате не выживают, и поэтому почти все "импортные" коровы сдохли.

"Хотели, как лучше, а получилось..." - эта сакраментальная фраза могла бы стать эпиграфом к большинству экономических фанаберий "великого вождя". Так, Фидель лично решил, что школьную форму в стране будут шить из синтетической ткани. Синтетика в жарком и влажном тропическом климате? Бедные дети.

Фидель Кастро в 2011 году

Зато синтетика почти не мнется, значит, ее не надо гладить. Следовательно, реже включались электрические утюги, съедающие много электричества. Кроме того, синтетическая ткань достаточно легко стирается даже в холодной воде, - то есть народ будет не так остро ощущать отсутствие горячей.

Но не успели решить проблему со школьной формой, как встала проблема с обувью. Кожаную или даже синтетическую Куба, внешняя задолженность которой составляет более 23 млрд долларов, покупать не в состоянии. Но Фидель нашел выход. Чуть ли не вся Куба стала ходить в пластмассовых сандалетах. Такие обычно носят на пляже или надевают для купания, если дно каменистое. Изготовляли эти туфли на японских станках, закупленных в 1967 году.

В общем, не удивительно, что в конце концов, кубинским властям пришлось постепенно вводить рыночные элементы, налаживать отношения с США и открывать границы. По крайней мере, в экономическом отношении кубинская "революция барбудос" 1959 года потерпела полный крах.

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