Литва намерена на четверть увеличить численность армии

Власти Литвы намерены увеличить численность своих вооруженных сил на четверть. Об этом говорится в проекте закона о принципиальной структуре армии, утвержденном правительством страны в среду, 6 ноября. Далее законопроект будет рассмотрен парламентом страны - сеймом.

В документе указывается, что общее число военных в литовской армии к 2024 году должно возрасти с 21290 человек до 26500. Количество профессиональных военных составит от 11400 человек до 15600 по сравнению 10618 контрактниками, служащими в армии в 2019 году. В состав литовской армии входят как призывники, так и контрактники. 15 сентября 2008 года был отменен призыв на срочную военную службу. Однако в 2015 году он был временно восстановлен "в связи с возможной агрессией России против Литвы".

Новый законопроект предлагает увеличить количество генералов и старших офицеров, а также предельное количество резервистов, призываемых на ежегодные сборы.

В 2024 году планируется также создание нового батальона логистики на западе страны. Он будет причислен к мотопехотной бригаде "Жемайтия", в которую сейчас входят три батальона и артиллерийский дивизион.

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства. Автор: Александра Елкина

