 Литва намерена на четверть увеличить численность армии | Новости из Германии о Европе | DW | 06.11.2019

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Европа

Литва намерена на четверть увеличить численность армии

Численность личного состава литовских вооруженных сил будет наращиваться в течение пяти лет. Предполагается увеличение числа контрактников, офицерского состава. На западе страны сформируют новый батальон логистики.

Литовская армия на параде

Литовская армия на параде

Власти Литвы намерены увеличить численность своих вооруженных сил на четверть. Об этом говорится в проекте закона о принципиальной структуре армии, утвержденном правительством страны в среду, 6 ноября. Далее законопроект будет рассмотрен парламентом страны - сеймом.

Контекст

Будущие резервисты литовской армии, списки которых 11 мая подготовило министерство обороны страны, с августа приступят к службе. DW о том, как происходил отбор и что ожидает призывников. (11.05.2015)

Вооруженные силы Литвы используют советские вертолеты Ми-8 и европейские AS365 Dauphin. Аппаратам из СССР необходимо частое и дорогое обслуживание. Их хотят заменить на американские за 300 млн евро. (18.10.2019)

В документе указывается, что общее число военных в литовской армии к 2024 году должно возрасти с 21290 человек до 26500. Количество профессиональных военных составит от 11400 человек до 15600 по сравнению 10618 контрактниками, служащими в армии в 2019 году. В состав литовской армии входят как призывники, так и контрактники. 15 сентября 2008 года был отменен призыв на срочную военную службу. Однако в 2015 году он был временно восстановлен "в связи с возможной агрессией России против Литвы".

Новый законопроект предлагает увеличить количество генералов и старших офицеров, а также предельное количество резервистов, призываемых на ежегодные сборы.

В 2024 году планируется также создание нового батальона логистики на западе страны. Он будет причислен к мотопехотной бригаде "Жемайтия", в которую сейчас входят три батальона и артиллерийский дивизион.

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