Литва и при новом президенте, похоже, не изменит курс в отношении России

По итогам состоявшегося в Литве в воскресенье, 12 мая, первого тура президентских выборов лидируют выдвинутая консервативной партией "Союз Отечества" экс-министр финансов Ингрида Шимоните (31,13%) и беспартийный экономист Гитанас Науседа (30,95%). Через две недели во втором туре в их борьбе и решится вопрос, кто займет президентское кресло.

Действующий премьер, представитель "Союза крестьян и "зеленых" Саулюс Сквернялис, набрав лишь 19,7%, во второй тур не попал и уже объявил о том, намеревается подать в отставку. Об основных выводах, которые можно сделать после голосования, а также о двух референдумах, которых прошли одновременно с выборами, - DW.

Какой будет борьба между Шимоните и Науседой

Явка избирателей в первом туре составила 57%, на пять процентных пунктов превысив показатель прошлых выборов 2014 года. По мнению Айне Рамонайте, профессора Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, результат первого тура оказался неожиданным. По ее словам, уверенной победы никому одержать не удалось, а почти одинаковый уровень поддержки избирателями Ингриды Шимоните и Гитанаса Науседы говорит о сохранении интриги.

Явка избирателей на президентских выборах превысила 57%

Рамонайте ожидает, что в ближайшие две недели избирательная кампания станет более агрессивной: "В первом туре и Науседа, и Шимоните по отношению друг к другу вели себя достаточно вежливо. Теперь борьба станет напряженной". Что касается обещания Сквернялиса подать в отставку, то, по мнению Рамонайте, он вынужден это сделать после всех своих заявлений: "Возможно, он и его партия уже готовятся к парламентским выборам, которые пройдут в 2020 году".

По выражению Анджея Пукшто, завкафедрой политологии университета имени Витаутаса Великого в Каунасе, результат первого тура указывает на то, что страна сдала экзамен на демократию. "Победа Сквернялиса отдала бы "Союзу крестьян и "зеленых" всю власть в стране. В руках у партии оказались бы и парламент, и правительство и пост президента", - подчеркивает Анджей Пукшто.

Саулюсу Сквернялу удалось занять только третье место

И добавляет, что правящая партия получила красную карточку от избирателей. "Если Сквернялис, как и обещал, уйдет в отставку, через год-другой он вообще может исчезнуть из политической жизни", - не исключает Пукшто. В отличие от Рамонайте он прогнозирует, что в предстоящие две недели избирательная кампания будет скучной: "Между Науседой и Шимоните нет крупных противоречий - в отличие от них и Сквернялиса".

Ждать изменений во внешней политике Литвы не стоит

По словам литовского политолога Лютаурас Гуджинскаса, идеологических противоречий между Ингридой Шимоните и Гитанасом Науседой нет - оба кандидата высказываются в поддержку консервативных ценностей. По его оценке, противоборство Шимоните и Науседы - это конкуренция личностей и разных нарративов. И та, и другой занимают проевропейскую позицию - в то время как премьер Сквернялис в ходе кампании демонстрировал определенный евроскептицизм.

Другой собеседник DW, политолог Антанас Кулакаускас, считает, что больших изменений во внешней политике Литвы после избрания нового президента ждать не стоит. Шимоните, говорит Кулакаускас, поддерживает политический курс Дали Грибаускайте - в отношении как России, так и ЕС. В свою очередь Науседа хотя и занимает в целом проевропейскую позицию, но, например, по вопросу будущего Евросоюза придерживается точки зрения, что ЕС должен остаться союзом суверенных государств, своего рода конфедерацией.

И Науседа, и Шимоните в той или иной степени считают Россию угрозой, о чем высказались в литовской прессе. Науседа называет политику Кремля агрессивной. По его мнению, отношения Вильнюса с Москвой могут измениться только в том случае, если российские власти начнут соблюдать минские соглашения.

Референдумы, которые не удались

Одновременно с президентскими выборами литовцы приняли участие и в двух референдумах - о введении двойного гражданства и об уменьшении с 141 до 121 числа депутатов парламента. Оба предложения не прошли. Политолог Лютаурас Гуджинскас напомнил, что основным критерием выбора стран, с которыми у литовцев могло было быть двойное гражданство, назывались "евроатлантическая интеграция", уровень экономического развития и геополитическая ситуация.

Сторонники введения двойного гражданства подчеркивали, что, имея возможность сохранить два паспорта, эмигрировавшие из страны литовцы получат мощный стимул вернуться домой и смогут потом легче интегрироваться на родине. Хотя участие в этом референдуме приняли 52% избирателей, за введение двойного гражданства проголосовало недостаточно граждан, чтобы внести изменения в конституцию. Центризбирком Литвы сообщил, что предложение о двойном гражданстве поддержало лишь около 900 000 человек (требовалось не менее 1 236 203).

Провал референдума о сокращении числа членов Сейма Гуджинскас объяснил тем, что практически все политические силы страны - от социал-демократов до консерваторов и президента Грибаускайте - призвали граждан не принимать в нем участия. По мнению большинства наблюдателей, партия "Союз крестьян и "зеленых" инициировала этот референдум и решила провести его одновременно с выборами, чтобы кандидат в президенты от партии премьер Сквернялис смог получить дополнительные голоса.

В ходе досрочного голосования президент Грибаускайте демонстративно отказалась взять бюллетень для референдума по сокращению числа членов Сейма. Видимо, так поступила не только она - по данным Центризбиркома, в этом референдуме участвовало всего 47% избирателей (минимальная явка 50%).

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности Активность избирателей в странах на востоке ЕС Избиратели в восточноевропейских странах-членах ЕС стали менее активно участвовать в выборах. На многих польских граждан, например, повлиял ряд судьбоносных политических событий в стране.

Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности В Западной Европе избирателей выборы интересуют не всегда В западноевропейских странах избиратели демонстрируют порой непредсказуемое поведение. Например, французы на президентских выборах проявили чрезвычайно высокую активность, а парламентские выборы их сильно не заинтересовали.

Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности Явка избирателей в странах Южной Европы В государствах Южной Европы, входящих в ЕС, явка избирателей на выборах в последние годы уменьшилась. Пожалуй, за исключением Мальты, которая побила рекод по активности граждан в ходе парламентских выборов. Впрочем, у Мальты есть особенность, связанная с действующей в стране избирательной системой.

Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности Как голосуют на севере Европы Активность избирателей в странах Северной Европы несколько снизилаь. Однако интерес к выборам в целом сохраняется. Автор: Наталья Позднякова

