 Литва ждет притока инвесторов из ФРГ | Новости из Германии о Европе | DW | 17.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Литва ждет притока инвесторов из ФРГ

Товарообмен между Германией и Литвой в 2018 году достигал 5,4 млрд евро. По мнению литовского министра хозяйства, страны близки по деловой этике.

Вильнюс

Вильнюс

Литва приветствует приток инвесторов из ФРГ. Об этом литовский министр хозяйства и инноваций Виргиниюс Синкявичюс заявил в Вильнюсе. Его высказывания приводит в субботу, 16 августа, агентство dpa.

"Германия - один из крупнейших иностранных инвесторов в (экономику. - Ред.) Литвы. Мы будем очень рады, если приток немецких компаний к нам продолжится", - заявил министр. По его мнению, Берлин и Вильнюс близки по деловой этике и культурным взглядам.

Свыше миллиарда евро вложений

"Литва… открыта для дальнейшего сотрудничества с Германией в целях укрепления делового партнерства и инвестиционной привлекательности нашей динамичной и открытой экономики", - подчеркнул он.

На сегодняшний день немецкие компании вложили свыше одного млрд евро в экономику страны, которая на текущий момент последней присоединилась к еврозоне.

Немецкие фирмы довольны инвестклиматом

В качестве примеров инвестиционного сотрудничества можно привести приход на рынок Литвы немецкого производителя автомобильных деталей Hella und Continental и сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl. Первый, как ожидается, будет способствовать существенному укреплению кластера субподрядчиков. В свою очередь Lidl с момента открытия первого своего филиала в этой балтийской стране в 2016 году сумел нарастить их число до 44.

Как показал опрос Немецко-Балтийской торговой палаты весной 2019 года, фирмы из ФРГ довольны инвестиционным климатом в стране. Несмотря на нехватку квалифицированных специалистов и связанных с этим рост расходов на оплату труда, 93 процента респондентов заявили, что готовы продолжать вложения в экономику Литвы. 

Министр хозяйства и инноваций охарактеризовал экономическое взаимодействие Берлина и Вильнюса как "необычайно тесное". Германия - третьей по объему капиталовложений инвестиционный партнер этой страны.  По данным Федерального статистического ведомства, товарообмен между двумя государствами в 2018 году достигал 5,4 млрд евро. Торговый баланс при этом демонстрировал профицит в размере почти 1,5 млрд евро в пользу Германии.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Оператор перед мониторами с надписью Ачимгаз следит за добычей газа

    Немецкие компании на российском рынке

    BASF

    Лидер мировой химической промышленности связан с Россией главным образом через свою нефтегазовую дочку Wintershall. Она создала с "Газпромом" СП "Ачимгаз", добывающее газ в Уренгое, является совладельцем Южно-Русского месторождения в Сибири, газопровода "Северный поток" и морского участка строящегося "Южного потока". К тому же она вместе с "Лукойлом" добывает нефть в Волгограде.

  • Конечноая точка газопровода Северный поток в Германии

    Немецкие компании на российском рынке

    E.on

    Ведущая энергокомпания Германии с 2007 года вложила 6 миллиардов евро в российскую электроэнергетику. Сегодня "Э.ОН Россия" производит 6 процентов всей электроэнергии в РФ. Одновременно E.on является одним из крупнейших в ЕС импортеров российского газа. Вместе с "Газпромом" концерн владеет долями в Южно-Русском нефтегазовом месторождении в Сибири и в газопроводе "Северный поток".

  • Поезд Сапсан

    Немецкие компании на российском рынке

    Siemens

    Ведущий технологический концерн Германии поставляет российским клиентам самую разную электротехническую продукцию, в основном – турбины для электростанций и системы рельсового транспорта. Это и высокоскоростные "Сапсаны", и электропоезда "Ласточка". Siemens активно занимается локализацией своего производства: в России на его фабриках и СП трудятся около 3000 человек.

  • Рабочие на сборке автомобиля на заводе Фольксвагена в Калуге

    Немецкие компании на российском рынке

    Volkswagen

    Ведущий автостроитель Европы вложил в России свыше 1,3 миллиарда евро и стал тем самым одним из крупнейших иностранных инвесторов в российской автомобильной промышленности. С 2007 года он выпускает на своем заводе в Калуге автомобили марок Volkswagen и Skoda. В 2011 году концерн заключил соглашение о контрактной сборке автомобилей на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

  • Торжественная встреча в Гамбурге поезда из Китая

    Немецкие компании на российском рынке

    Deutsche Bahn

    Немецкая государственная железнодорожная компания представлена в России пятью фирмами, четыре из которых являются ее стопроцентными дочками. Среди них – DB Schenker Russia, предоставляющая полный комплекс услуг в области логистики. Одно из направлений давнего сотрудничества с "Российскими железными дорогами" – развитие транспортного коридора Китай- Россия-Европа.

  • Один из филиалов Metro в России

    Немецкие компании на российском рынке

    Metro

    Мало у кого из иностранных инвесторов бизнес в России рос в последние годы такими темпами, как у ведущего торгового концерна Германии. С 2001 года Metro открыл в 45 российских регионах 73 торговых центра Metro Cash & Carry, создав тем самым свыше 18 400 рабочих мест. Кроме того, в 27 городах РФ действуют 57 магамаркетов бытовой техники и электроники Media Markt.

  • Стиральный порошок Persil - один из самых известных товаров концерна Henkel

    Немецкие компании на российском рынке

    Henkel

    Для лидера немецкой бытовой химии, выпускающего, в частности, стиральные порошки, шампуни и клеи, Россия стала четвертым по значению рынком сбыта в мире. На восьми российских предприятиях Henkel трудятся примерно 2500 человек. Завод компании в Перми является вторым по величине производителем синтетических моющих средств в РФ.

  • Сотрудник DHL несет пакет на фоне машины с логотипом компании

    Немецкие компании на российском рынке

    DHL

    Дочерняя компания немецкого логистического концерна Deutsche Post за 30 лет работы на российском рынке создала одну из крупнейших в России сетей экспресс-доставки. У компании свыше 150 представительств в РФ, корреспонденцию и грузы ее клиентов перевозят порядка 950 коммерческих транспортных средств, она ежедневно осуществляет собственные чартерные авиарейсы в Европу.

  • Форма сборной России по футболу от Adidas

    Немецкие компании на российском рынке

    Adidas

    Второй в мире по величине производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря еще с советских времен удерживает в России позицию лидера рынка. Сегодня у него на территории РФ - около 1000 фирменных магазинов. Компания является официальным партнером сборной России по футболу, так что на чемпионате мира 2014 года в Бразилии российские игроки выходили на поле в форме от Adidas.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 07:26

Россия и Литва: как граница разделила людей

Контекст

Литва и Калининград: так близки, так далеки  

Гитанас Науседа: выборы в Литве выиграл финансист и крепкий семьянин

Литва выбрала нового президента, который не входит ни в одну политическую партию и обещает создать в стране социально ориентированную экономику. (27.05.2019)  

Как в Литве судили обвиняемых в штурме вильнюсского телецентра в 1991 году

Суд в Вильнюсе вынес приговор по делу о штурме телецентра в столице Литвы в январе 1991 года. 67 граждан РФ, Беларуси и Украины признаны виновными и приговорены к лишению свободы от 4 до 14 лет. (27.03.2019)  

Немецкие компании на российском рынке

Экономику России уже трудно представить без иностранных производственных и сервисных компаний. К крупным инвесторам и работодателям в РФ относятся и ведущие концерны Германии. (31.07.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Россия и Литва: как граница разделила людей  

Зачем Литва строит стену на границе с Россией  

Страны Балтии выступают против строительства "Северного потока-2"  

Реклама

Самые читаемые

Взрыв под Северодвинском: "Зачем вообще нужен "Буревестник"?  

Из каких стран в Германии больше всего людей с высшим образованием (инфографика)  

Пилоты Airbus, аварийно севшего в поле под Москвой, стали Героями России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно