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Главной героиней романа Ойгена Руге, лауреата немецкого "Букера", родившегося на Урале, стала несгибаемая сталинистка. А своеобразным антигероем - московская гостиница "Метрополь".
125 лет назад родился выдающийся немецкий писатель Лион Фейхтвангер. Русскому читателю он известен, прежде всего, как проницательный автор исторических романов и поразительного по своей слепоте очерка "Москва, 1937".
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