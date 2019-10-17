Что увидел Лион Фейхтвангер в Москве 1937 года?

125 лет назад родился выдающийся немецкий писатель Лион Фейхтвангер. Русскому читателю он известен, прежде всего, как проницательный автор исторических романов и поразительного по своей слепоте очерка "Москва, 1937".