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Лиза Ламбрехт

Журналистка Deutsche Welle, автор новостей и редактор социальных сетей.

Пропустить раздел Лиза Ламбрехт: другие публикации

Лиза Ламбрехт: другие публикации

Премьер-министр Хорватии с однопартийцами празднует победу на досрочных парламентских выборах 17 апреля 2024 года

Парламентские выборы в Хорватии выигрывают консерваторы

Парламентские выборы в Хорватии выигрывают консерваторы

После подсчета 95% бюллетеней на выборах в Хорватии побеждает партия премьера Пленковича.
Политика18 апреля 2024 г.
Система ПВО Patriot

Больше ПВО для Украины: ФРГ запустила новую инициативу

Больше ПВО для Украины: ФРГ запустила новую инициативу

Германия обратилась к партнерам по НАТО и ЕС, а также к третьим странам, чтобы обеспечить Украину средствами ПВО.
Конфликты18 апреля 2024 г.
Председатель Евросовета Шарль Мишель

Страны ЕС согласовали новые санкции против Ирана

Страны ЕС согласовали новые санкции против Ирана

Новые санкции в отношении Ирана будут "связаны с беспилотниками и ракетами". ЕС призвал стороны к сдержанности.
Конфликты18 апреля 2024 г.
Президент США Джо Байден

Байден поддержал законопроекты о помощи Украине и Израилю

Байден поддержал законопроекты о помощи Украине и Израилю

Палата представителей США предложила отдельный законопроект о помощи Украине на 61 млрд долларов.
Конфликты18 апреля 2024 г.
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС на акции протеста против принятия закона об "иноагентах" в Тбилиси, 17 апреля 2024 года

В Тбилиси - массовые протесты против закона об "иноагентах"

В Тбилиси - массовые протесты против закона об "иноагентах"

В акции против принятия грузинского закона об "иноагентах" приняли участие около 20 тысяч человек.
Права человека17 апреля 2024 г.
Акция у Бранденбургских ворот в Берлине в знак солидарности с Израилем

В Берлине сотни людей вышли на акцию солидарности с Израилем

В Берлине сотни людей вышли на акцию солидарности с Израилем

Около 500 человек приняли участие в демонстрации в поддержку Израиля, который подвергся атаке со стороны Ирана.
Общество14 апреля 2024 г.
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