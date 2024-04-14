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Лиза Ламбрехт
Журналистка Deutsche Welle, автор новостей и редактор социальных сетей.
Пропустить раздел Лиза Ламбрехт: другие публикации
Лиза Ламбрехт: другие публикации
Парламентские выборы в Хорватии выигрывают консерваторы
Парламентские выборы в Хорватии выигрывают консерваторы
После подсчета 95% бюллетеней на выборах в Хорватии побеждает партия премьера Пленковича.
Политика
18.04.2024
18 апреля 2024 г.
Больше ПВО для Украины: ФРГ запустила новую инициативу
Больше ПВО для Украины: ФРГ запустила новую инициативу
Германия обратилась к партнерам по НАТО и ЕС, а также к третьим странам, чтобы обеспечить Украину средствами ПВО.
Конфликты
18.04.2024
18 апреля 2024 г.
Страны ЕС согласовали новые санкции против Ирана
Страны ЕС согласовали новые санкции против Ирана
Новые санкции в отношении Ирана будут "связаны с беспилотниками и ракетами". ЕС призвал стороны к сдержанности.
Конфликты
18.04.2024
18 апреля 2024 г.
Байден поддержал законопроекты о помощи Украине и Израилю
Байден поддержал законопроекты о помощи Украине и Израилю
Палата представителей США предложила отдельный законопроект о помощи Украине на 61 млрд долларов.
Конфликты
18.04.2024
18 апреля 2024 г.
В Тбилиси - массовые протесты против закона об "иноагентах"
В Тбилиси - массовые протесты против закона об "иноагентах"
В акции против принятия грузинского закона об "иноагентах" приняли участие около 20 тысяч человек.
Права человека
17.04.2024
17 апреля 2024 г.
В Берлине сотни людей вышли на акцию солидарности с Израилем
В Берлине сотни людей вышли на акцию солидарности с Израилем
Около 500 человек приняли участие в демонстрации в поддержку Израиля, который подвергся атаке со стороны Ирана.
Общество
14.04.2024
14 апреля 2024 г.
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