Лидер СвДП призвал Меркель уйти с поста канцлера ФРГ

Свободная демократическая партия (СвДП) призвала Ангелу Меркель (Angela Merkel) покинуть не только пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но и пост канцлера ФРГ. "Госпожа Меркель уходит не с того поста", - заявил председатель СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) в понедельник, 29 октября, в Берлине, комментируя сообщения СМИ о готовности Меркель уйти с поста председателя ХДС.

Линднер выразил мнение, что если ХДС готов к переменам в руководстве партии, то он должен открыть путь и к формированию нового правительства или новым выборам. "Отказ Меркель от председательства в ХДС не сделает правительство стабильнее, а лишь замедлит угасание "большой коалиции". Ведь в любом случае все будет в руках нового председателя ХДС", - пояснил глава германских либералов.

Он подтвердил готовность СвДП взять на себя ответственность в правительстве ФРГ за "эру после Меркель". "Есть много опций - от правительства меньшинства до новых выборов. Германия заслужила новый прорыв. Наша партия готова обсуждать любые варианты", - сказал Линднер.

АдГ: Уход Меркель - хорошая новость

Между тем сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) назвал решение Ангелы Меркель об уходе с поста председателя ХДС хорошей новостью, выразив уверенность в том, что в ближайшее время она покинет и пост федерального канцлера. "Меркель начинает понимать знаки времени", - отметил он.

Со своей стороны другой сопредседатель партии Александер Гауланд (Alexander Gauland) выразил мнение, что Меркель теперь пытается уйти, чтобы спасти собственную партию. И это в очень большой степени - результат успехов АдГ. На вопрос о возможности участия в будущих коалициях Гауланд сказал, что "в ХДС должно измениться еще очень многое, чтобы появился хотя бы шанс на сотрудничество в отдаленном будущем".

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