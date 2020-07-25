Лидер протестов в Болгарии пообещал их эскалацию

Лидеры антиправительственных выступлений в Болгарии намерены активизировать протесты. "Кульминацией протестов станет общенациональная демонстрация в Софии и акция блокады по всей стране в следующую среду", - заявил в воскресенье, 26 июля, один из руководителей протестных акций Николай Хаджигенов.
Председатель оппозиционной Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова в очередной раз потребовала отставки правительства. "Требования протестующих должны быть, наконец, выполнены", - заявила она.
Спикер парламента Цвета Караянчева ожидаемо встала на сторну правительства. По ее мнению отставка премьер-министра приведет к роспуску правительственного кабинета и парламента. Таким образом, страна может оказаться в состоянии безвластия, что недопустимо в условиях пандемии.
Протесты в Болгарии под лозунгом "Защитим демократию!" продолжаются 18-й день подряд. Их участники обвиняют премьер-министра страны Бойко Борисова в коррупции и требуют отставки, как его, так и главного прокурора страны Ивана Гешева.
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Автор: Ефим Шуман