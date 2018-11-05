Лидер КНДР приедет в Россию до конца апреля

Первый визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, в ходе которого он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, состоится до конца апреля, сообщается на сайте Кремля в четверг, 18 апреля.

Москва с 2018 года неоднократно заявляла, что ведется обсуждение визита лидера КНДР в Россию, но его сроки и место встречи с Путиным не назывались. В частности, ожидалось, что лидеры РФ и Северной Кореи встретятся на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года, но Ким Чен Ын не приехал на это мероприятие.

Российские и южнокорейские информационные агентства сообщают, что встреча лидеров двух стран может состояться во Владивостоке в период с 24 по 26 апреля. Российский президент собирается посетить Дальний Восток 24 апреля, а лидер КНДР 26–27 апреля отправится на встречу в Пекин. По пути на нее Ким Чен Ын может посетить Россию. Площадкой для встречи предположительно станет Дальневосточный федеральный университет.

Глава администрации Кима прибыл во Владивосток

Ким Чен Ын может приехать во Владивосток на собственном поезде. Источники южнокорейского агентства "Рёнхап" предполагают, что Ким Чен Ын может выбрать один из двух маршрутов. Первый – по железнодорожному мосту, соединяющему северокорейский Насон и российский Хасан. Он займет около 10 часов. Второй, более длинный маршрут – через города Тумэнь и Хуньчунь на севере Китая. По нему в 2011 году его отец Ким Чен Ир приезжал на встречу с Дмитрием Медведевым, занимавшим на тот момент пост президента России.

Агентства сообщают, что Ким Чхан Сон, глава администрации Ким Чен Ына, находится сейчас во Владивостоке. Он приехал туда для решения вопросов по организации встречи.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча находится на стадии подготовки, пока что точные дата, время и место ее проведения неизвестны.

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