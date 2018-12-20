 Лидеры России и Турции запустили ″Турецкий поток″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.01.2020

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Мир

Лидеры России и Турции запустили "Турецкий поток"

Расхождения Москвы и Анкары во взглядах не помешали их общим интересам, заявил в Стамбуле президент Турции Эрдоган на церемонии введения газопровода "Турецкий поток" в эксплуатацию.

Премьер Болгарии и президенты России, Турции и Сербии на запуске Турецкого потока

Премьер Болгарии и президенты России, Турции и Сербии на запуске "Турецкого потока"

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в среду, 8 января, ввели в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток". Он поможет усилить энергетическую безопасность Европы, заявил российский президент на церемонии в Стамбуле. Его турецкий коллега положительно отозвался об отношениях Анкары и Москвы и особо выделил "историческое значение" проекта. "Мы не позволили нашим расхождениям во взглядах заблокировать наш общий интерес", - подчеркнул Эрдоган. По его словам, Турция сможет получать по газопроводу 15,75 млрд кубометров газа в год.

Infografik Pipeplines TANAP, TAP, Turkish Stream, Blue Stream RU

Контекст

"Северный поток-2" и "Турецкий поток" строили, чтобы лишить Украину транзита газа. Провал этого геополитического плана дает "Газпрому" шанс просто делать бизнес, считает Андрей Гурков. (28.12.2019)

Южный газовый коридор для снабжения Евросоюза в обход России близок к завершению. Газопровод TANAP уже может начать работу, осталось до 2020 года достроить TAP. А что "Газпром"? (01.07.2019)

Еще одно ответвление "Турецкого потока" позволит поставлять российский газ в страны Юго-Восточной Европы. Президент Сербии Александар Вучич и председатель Совета министров Болгарии Бойко Борисов также присутствовали на торжественной церемонии запуска. Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова в конце декабря заявила, что  республика сможет сэкономить 76 млн левов (в пересчете - 35 млн евро) в результате соглашения, заключенного болгарской газовой компанией "Булгаргаз" с российским "Газпромом".

Между тем США 20 декабря ввели санкции в отношении иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2". Штрафные меры, заложенные в оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2020 год, предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих фирм, а также заморозку любых активов на территории страны.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:50

"Турецкий поток": как сократится транзит российского газа через Украину?

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

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