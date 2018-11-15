 Лидеры красных кхмеров получили пожизненные сроки за геноцид | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.11.2018

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Мир

Лидеры красных кхмеров получили пожизненные сроки за геноцид

Спецтрибунал ООН по Камбодже впервые признал руководителей красных кхмеров виновными по такому обвинению. Ранее Нуон Чеа и Кхтеу Сампхан уже получили пожизненные сроки за другие преступления.

Подсудимый Нуон Чеа

Подсудимый Нуон Чеа

Спецтрибунал ООН по Камбодже впервые осудил представителей режима красных кхмеров по обвинению в геноциде. Бывший главный идеолог красных кхмеров Нуон Чеа и бывший руководитель Кампучии Кхиеу Сампхан в пятницу, 16 ноября, признаны виновными в этом преступлении и приговорены к пожизненным срокам лишения свободы.

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По заключению спецтрибунала ООН в Пномпене, Нуон Чеа виновен в геноциде мусульман народности чам и этнических вьетнамцев, а Кхиеу Сампхан - в геноциде этнических вьетнамцев. Ранее оба бывших лидера красных кхмеров уже получили пожизненные сроки за другие преступления, в том числе за преступления против человечности.

Режим красных кхмеров правил в Камбодже с 1975 по 1979 годы. За это время в стране от принудительного труда, голода, болезней, пыток и казней погибли около двух миллионов человек - почти четверть населения Камбоджи. Глава режима красных кхмеров Пол Пот умер в 1998 году. Он так и не предстал перед судом.

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    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


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Геноцид армян: ФРГ не испугалась конфликта с Турцией - DW Новости (02.06.2016)

 

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Сто лет назад в Османской империи начались массовые убийства армянских христиан. В современной Турции это преступление и сегодня отказываются называть геноцидом - хотя в мире все больше людей используют именно это слово. (23.04.2015)  

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