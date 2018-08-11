 Лидеры КНДР и Южной Кореи встретятся в третий раз в сентябре | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.08.2018

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Мир

Лидеры КНДР и Южной Кореи встретятся в третий раз в сентябре

На встрече в приграничной зоне Пханмунджом представители КНДР и Южной Кореи обсудили детали третьего межкорейского саммита, который должен пройти в сентябре в Пхеньяне.

Министр объединения Южной Кореи Чо Мён Гён и его северокорейский коллега Ли Сон Гвон в Пханмунджом, март 2018 года

Министр объединения Южной Кореи Чо Мён Гён и его северокорейский коллега Ли Сон Гвон в Пханмунджом, март 2018 года

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут очередную, третью двухстороннюю встречу в сентябре в Пхеньяне, сообщило в понедельник, 13 августа, южнокорейское агентство Yonhap. По его данным, о новой встрече договорились высокопоставленные представители обоих государств на переговорах в демилитаризованной зоне приграничной деревни Пханмунджом.

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Делегации возглавляли министр объединения Южной Кореи Чо Мён Гён и председатель северокорейского комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон. Они обсудили подготовку к третьему межкорейскому саммиту.

По окончании переговоров Ли заявил, что стороны согласовали детали встречи на высшем уровне, включая ее дату, но отказался сообщать иные подробности. В свою очередь Чо заявил, что подготовка саммита еще не завершена, в частности, пока не известно конкретное место его проведения.

Первые два саммита прошли в апреле и мае

Визит Мун Чже Ина в Пхеньян станет первой официальной поездкой южнокорейского президента в столицу Северной Кореи за последние десять с лишним лет, отмечает агентство AFP.

Первые два саммита лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в Пханмунджоме в апреле и мае 2018 года. 27 апреля Мун и Ким договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находились с начала 1950-х годов. Встреча 26 мая была неанонсированной, на ней обсуждалась, в частности, встреча лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом 12 июня в Сингапуре.

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  • Копия письма Трампа, адресованного Ким Чен Ыну

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  • Лидеры Южной Кореи и КНДР на встрече в деревне Пханмунджом, 26 мая

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    Трамп ради встречи с Ким Чен Ыном покинул саммит "большой семерки" в Канаде, не дождавшись его окончания. 10 июня президент США прибыл в Сингапур. Накануне он заявил, что его встреча с лидером КНДР должна будет положить начало процессу денуклеаризации Северной Кореи.

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    Автор: Хао Гуй, Александра Елкина


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