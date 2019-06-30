 Лидеры ЕС прервали выборы главы Еврокомиссии | Новости из Германии о Европе | DW | 01.07.2019

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Европа

Лидеры ЕС прервали выборы главы Еврокомиссии

Согласование кандидатуры преемника нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера закончилось ничем. Дональд Туск провел индивидуальные консультации с главами стран Евросоюза.

Нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Председатель Евросовета Дональд Туск в ночь на понедельник, 1 июля, был вынужден прервать консультации о согласовании кандидатуры нового главы Еврокомиссии в связи с невозможностью достичь согласия по поводу ни одной из предложенных кандидатур. В течение ночи он провел индивидуальные консультации с каждым из 28 присутствующих на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе глав государств и правительств. После этого рано утром в понедельник согласование вновь продолжилось в расширенном составе.

Контекст

Новым главой Еврокомиссии не станет немецкий политик Манфред Вебер. Он считался фаворитом, но лидеры ЕС решили иначе. (29.06.2019)

Из гонки за пост главы ЕК выбыл прежний фаворит, немец Манфред Вебер, после чего заметно повысились шансы на победу у голландца Франса Тиммерманса. Но страны Вышеградской группы - против его кандидатуры. (30.06.2019)

Причиной сложностей стало, как отмечает агентство Reuters, сопротивление стран Вышеградской группы (Польши, Венгрии, Словакии и Чехии), отвергнувших кандидатуру нидерландского социал-демократа Франса Тиммерманса. Кандидатуру Тиммерманса в качестве компромиссной фигуры в конечном итоге одобрили канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон.

По данным источников Reuters, Туск, увидев, что Тиммерманс не набирает должной поддержки, предложил еще три имени, в том числе и президента Всемирного банка (ВБ) Кристалину Георгиеву, ни одно из которых, впрочем, не вызвало массовой поддержки. Ранее из числа кандидатов выбыл фаворит - немецкий политик Манфред Вебер (Manfred Weber), кандидатуру которого поддерживала канцлер Германии Ангела Меркель.

На этом саммите главам государств и правительств стран ЕС предстоит не только определить преемника нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, но и решить, кто станет новым председателем Европейского совета и верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности.

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