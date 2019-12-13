Лидеры ЕС дали согласие на продление секторальных санкций против РФ

Из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений главы государств и правительств стран Евросоюза договорились о продлении секторальных санкций, введенных в отношении России в 2014 году за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом решении по итогам видеоконференции лидеров ЕС в пятницу, 19 июня, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

"Мы решили, что санкции опять продлят на шесть месяцев", - заявила канцлер на пресс-конференции в Берлине. На заседании лидеров ЕС Меркель вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, как участники "нормандской четверки", рассказали своим коллегам о положении дел, касающихся реализации минских соглашений.

Экономические санкции в отношении России действуют до 31 июля. Теперь их продление еще на полгода должен официально утвердить Совет ЕС. Секторальные санкции предусматривают запрет на доступ к рынку капиталов Евросоюза для нескольких российских банков и компаний, эмбарго на поставки в РФ оружия и товаров двойного назначения, а также ограничение доступа к технологиям в энергетике, в частности в добыче нефти на глубоководных, арктических и шельфовых месторождениях.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:59 Поделиться Что в ЕС говорят о пересмотре санкций против РФ Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3bcsV Санкции против России: что думают об их пересмотре в Евросоюзе