 Лидеры ″большой коалиции″ не смогли договориться по беженцам | Новости из Германии о Германии | DW | 27.06.2018

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Германия

Лидеры "большой коалиции" не смогли договориться по беженцам

Глава фракции ХДС в бундестаге Каудер надеется, что лидерам трех партий удастся уладить конфликт в ближайшие дни. Меркель попытается найти европейское решение проблемы на саммите ЕС.

Хорст Зеехофер и Александер Добринт в ведомстве федерального канцлера

Хорст Зеехофер и Александер Добринт в ведомстве федерального канцлера

Руководство ХДС, ХСС и СДПГ, входящих в правящую "большую коалицию", не смогло договориться по вопросу о беженцах на встрече в ведомстве федерального канцлера, прошедшей в ночь на среду, 27 июня. Глава фракции христианских демократов в бундестаге Фолькер Каудер (Volker Kauder) после встречи выразил надежду, что сторонам удастся достичь  соглашения в ближайшие дни. Он напомнил, что вопрос беженцев 1 июля будут обсуждать партийные органы ХДС и ХСС по отдельности, после чего 2 июля попытаются уладить спор.

Контекст

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Конфликт по беженцам разгорелся в июне между ХДС во главе с канцлером Ангелой Меркель(Angela Merkel) и баварской ХСС, председателем которой является глава МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), по одному из 63 пунктов плана МВД по ограничению притока беженцев. По предложению Зеехофера, в Германию не должны пускать мигрантов, уже зарегистрированных в какой-либо из стран ЕС. Он требует, чтобы первые страны въезда беженцев ЕС (например, Италия) принимали их обратно прямо с германской границы, с чем они категорически не согласны.

Надежда на саммит ЕС

Меркель же считает, что такая мера противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а также несправедлива по отношению к таким странам, как Греция и Италия. Глава правительства ФРГ настаивает на европейском решении проблемы. Социал-демократы в этом вопросе поддерживают Меркель.

Мини-саммит ЕС по беженцам, экстренно созванный 24 июня по инициативе Меркель, не достиг желаемых результатов. Следующую попытку найти европейское решение для проблемы беженцев Меркель предпримет 28-29 июня на очередном саммите ЕС. 

Зеехофер ранее многократно грозил, что в случае отсутствия европейского решения, адекватного его плану закрытия границ для определенных категорий мигрантов, он воспользуется полномочиями главы МВД и прикажет пограничникам не впускать их в Германию уже с первого июля. У Меркель не останется иного выхода, кроме как отправить министра в отставку. Это приведет к развалу коалиции и новым выборам.

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    Автор: Ирина Филатова


 

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