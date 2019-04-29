Ливия, Украина и "Северный поток-2": промахи внешней политики Германии

Эскалация конфликта в Ливии, прием в Берлине президента Украины Петра Порошенко за несколько дней до его сокрушительного поражения во втором туре выборов, а также разногласия в рядах немецких консерваторов по поводу строительства газопровода "Северный поток-2": в последние несколько месяцев эффективность внешней политики Берлина явно оставляет желать лучшего. В то же время пассивный подход ФРГ к решению международных проблем грозит Германии и Европе в целом серьезными последствиями.

Международно признанное правительство Ливии может быть свергнуто

В данный момент командующий самопровозглашенной Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, которого поддерживает в том числе и Франция, продолжает наступление на столицу страны Триполи. Его действия направлены на свержение ливийского правительства национального согласия, признанного международным сообществом. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини назвала действия ЛНА "опасностью для людей в стране", а также для мирного процесса в Ливии, который проходит под эгидой ООН.

Похороны погибших бойцов правительственных войск в Триполи

Между тем стоит отметить, что Хафтар держит под контролем важные нефтяные месторождения на юге Ливии. Для Франции речь здесь идет не только о нефти, но и о геополитически важной государственной границе, поскольку за ней находятся бывшие французские колонии - Чад и Нигер.

Хотя официальный Париж заявил, что поддерживает законное ливийское правительство, многие в это верят с трудом, включая само правительство национального согласия в Триполи, один из министров которого обвинил Париж в поддержке "преступника Хафтара". Триполи разорвал с Францией дипломатические отношения.

При этом Париж несет особую ответственность за события в Ливии, поскольку именно Франция в 2011 году была движущей силой военной интервенции против режима Муаммара Каддафи. Бомбардировки, проведенные силами международной коалиции под руководством Франции, тогда привели к свержению Каддафи и появлению нынешнего вакуума власти.

Отсутствие обсуждения Меркель и Макроном ситуации в Ливии

В свою очередь Берлин упустил возможность затронуть спорную тему ливийского конфликта в ходе переговоров с Парижем на высшем уровне. На фоне активных действий французской стороны пассивность Германии стала основной причиной обострения ситуации в регионе, считает эксперт по Ливии из берлинского фонда "Наука и политика" Вольфрам Лахер (Wolfram Lacher).

По его словам, этот вопрос должен был стать одним из ключевых в переговорах между канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, однако Берлин упустил возможность обсудить его на высшем уровне. В результате Европа фактически полностью передала контроль над тлеющим конфликтом у своих границ странам Персидского залива, констатирует Лахер.

Подразделения ЛНА Халифы Хафтара

Между тем стало известно, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отправляют в зону конфликта оружие и финансовые средства: обострение положения в Ливии, в свою очередь, может вызвать новую волну беженцев, стремящихся в Европу. Германия, которая в апреле занимает пост председателя Совета Безопасности ООН, могла бы сыграть особую роль в урегулировании конфликта в Ливии.

Однако в МИД ФРГ лишь скупо отмечают, что располагают информацией о действиях саудовцев и ОАЭ и продолжают работать над проектом совместной резолюции ООН, призванной способствовать нормализации ситуации в стране. Складывается впечатление, что правительство ФРГ продолжает действовать по старому сценарию, хотя ситуация в Ливии радикально изменилась.

Украина: Макрон оказался дальновиднее Меркель

Раздражение у многих наблюдателей вызвал и недавний визит в Берлин находящегося последние недели на своем посту президента Украины Петра Порошенко. Ангела Меркель, которая явно хотела и в дальнейшем видеть его во главе Украины, приняла Порошенко всего за несколько дней до второго тура выборов, когда опросы уже давно предсказывали победу показавшему лучший результат в первом туре шоумену Владимиру Зеленскому.

Ангела Меркель и Петр Порошенко, 12 апреля

Президент Франции, в свою очередь, принял обоих кандидатов - как Порошенко, так и его конкурента Зеленского, в итоге разгромно выигравшего выборы (73% принявших участие во втором туре поддержали Зеленского и только менее 25% - Порошенко). Таким образом, Макрон уже заранее показал, что готов к любому из возможных вариантов развития событий, произведя впечатление куда более дальновидного политика, чем Меркель.

При этом стоит отметить, что минский процесс, который остается единственной реальной попыткой предотвратить открытый конфликт между Россией и Украиной, в сущности можно считать успешным внешнеполитическим проектом ФРГ. Теперь же Меркель должна будет поддерживать его жизнеспособность в сотрудничестве с Зеленским в качестве нового президента Украины.

"Северный поток-2": Вебер против Меркель

Вдобавок ко всему кандидат на пост главы Еврокомиссии от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) выступил против линии канцлера в том, что касается прокладки трубопровода "Северный поток-2".

Манфред Вебер

В интервью польской газете The Polska Times он заявил, что в случае своего избрания сделает все возможное для того, чтобы заблокировать строительство газопровода, по которому голубое топливо из России планируют доставлять в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины. Политик выразил уверенность, что данный проект - "не в интересах Евросоюза", поскольку он усилит зависимость ЕС от российского сырья.

Пикантность ситуации заключается в том, что Вебер одновременно является членом Христианско-социального cоюза (ХСС), то есть одной из двух консервативных партий правительственной коалиции Ангелы Меркель, и главным кандидатом немецких консерваторов на предстоящих 26 мая выборах в Европарламент. Но, в отличие от него, канцлер относится к "Северному потоку-2" пусть и с оговорками, но в целом положительно.

Социал-демократы придерживаются аналогичной позиции. "Необходимо соблюдать заключенные контракты", - подчеркнул эксперт СДПГ по вопросам внешней политики Нильс Шмид (Nils Schmid). По словам Шмида, Германия в долгосрочном плане зависит от импорта энергоносителей. Российский газ является "важным компонентом", добавил он.

Шанс возглавить Еврокомиссию у Вебера появится, если Европейская народная партия покажет хороший результат на выборах в Европарламент. В конце апреля Вебер подтвердил свою позицию по "Северному потоку-2" в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF.

По словам политика, он "в полной мере" уважает позицию правительства ФРГ, выступающего за строительство газопровода. И также понимает, что непросто сделать выбор между стабильностью энергоснабжения и предотвращением серьезной энергетической зависимости от России.

Вместе с тем Вебер подчеркнул, что решение о прокладке "Северного потока-2" должно приниматься не отдельными странами, а на общеевропейском уровне. По его мнению, такие проекты следует согласовывать с соседями Германии - Данией и Польшей, а также балтийскими государствами и Украиной.

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