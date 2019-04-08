Ливия сегодня: как Берлин поможет урегулировать конфликт

Осенью 2019 года Германия собирается провести международную конференцию по Ливии и уже начала процесс консультаций с международными партнерами. Об этом сообщил посол ФРГ в Ливии Оливер Овча (Oliver Owcza).

Этот шаг вполне может стать самой масштабной дипломатической инициативой Берлина c момента начала процесса урегулирования кризиса в Ливии. ФРГ и другие европейские страны не заинтересованы в том, чтобы в стране, находящейся неподаенку от их границ, продолжалась гражданская война и отсутствовала центральная власть. О том, что сейчас происходит в Ливии, и почему Германия так заинтересована в урегулировании конфликта - в материале DW.

Что происходит в Ливии: хаос и двоевластие

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. В июне 2014 года в стране прошли парламентские выборы: победу на них одержало антиисламистское объединение националистов и либералов, которое поддерживал генерал Халифа Хафтар.

Проигравшие исламисты отказались признавать результаты голосования. Возникший между сторонами конфликт перерос в гражданскую войну, которая продолжается до сих пор. Избранный парламент был вынужден переместиться из Триполи в Тобрук, город на востоке страны.

ООН попыталась примирить два враждующих лагеря и прекратить кровопролитие. В Триполи было создано признанное международным сообществом правительство национального согласия (ПНС), которое возглавил Фаиз Сарадж. ПНС с начала 2016 года управляет страной, но до сегодняшнего дня контролирует лишь небольшую территорию, примыкающую к Триполи.

Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим самопровозглашенной "Ливийской национальной армией". Генерал Хафтар и политические структуры на востоке страны не хотят признавать правительство Сараджа. С апреля 2019 года Хафтар ведет наступление на Триполи. Под его контролем в данный момент находится большая часть страны, в том числе несколько крупных нефтяных месторождений.

Лагеря беженцев в Ливии: ситуация катастрофическая

Фактическое двоевластие в Ливии привело к кризису в стране. 12 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая в бундестаге, подчеркнула, что ситуация там угрожает перерасти в опосредованную войну, как это произошло в Сирии. Положение усугубляется еще и тем, что многие страны не соблюдают эмбарго ООН на поставки в Ливию оружия.

Кроме того, в конфликте прямо или косвенно задействован ряд международных игроков. Египет и ОАЭ поддерживают генерала Хафтара, а Турция и Катар - правительство в Триполи. Жертвами их противостояния зачастую становятся мирные жители и беженцы, находящиеся в стране.

В лагере беженцев близ Триполи

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международной организации по миграции (IOM), на сегодняшний день в Ливии насчитывается около 800 000 беженцев и мигрантов. Сколько из них содержится в нелегальных лагерях, неизвестно.

Впрочем, даже так называемыми государственными лагерями для беженцев зачастую управляют вооруженные повстанцы, отмечают в немецком отделении международной правозащитной организации Amnesty International. Что касается санитарно-гигиенических условий, снабжения продовольствием, соблюдения прав человека, то во многих лагерях ситуацию можно назвать катастрофической. При этом наказать виновных в нарушениях прав человека вряд ли представляется возможным: из-за гражданской войны ливийская прокуратура практически неспособна проводить расследования.

Фаиз Сарадж и Ангела Меркель в Берлине, май 2019 года

Германия, равно как и другие европейские страны, крайне заинтересована в урегулировании ливийского конфликта. В первую очередь, Берлин беспокоит проблема беженцев. В последние годы количество прибывающих в Евросоюз мигрантов сокращается, однако люди со всего африканского континента по-прежнему едут в Ливию, а оттуда по Средиземное морю отправляются в Европу. Военные действия в стране лишь увеличивают потоки беженцев.

Конфликт в Ливии: как его урегулировать?

Уже несколько лет подряд Германия стремится обеспечить дееспособность ливийского правительства национального согласия. Как отмечается в ежегодном отчете правительства ФРГ за 2016-2017 годы, таким образом Берлин надеется стабилизировать обстановку в стране. В числе приоритетов Германии - предоставить местному населению перспективы трудоустройства, а также обеспечить борьбу с террористами и нелегальными перевозчиками мигрантов.

Стоит отметить, что в нормализации обстановки в Ливии заинтересованы все без исключения страны ЕС. Однако их представления о том, каким путем это должно быть достигнуто, нередко различаются. В частности, Франция поддерживает правительство в Триполи, о чем свидетельствует визит премьер-министра Фаиза Сараджа в Париж в мае 2019 года. Эмманюэль Макрон, однако, пригласил на эту встречу и генерала Хафтара: тем самым президент Франции подчеркнул, что готов вести диалог с обеими вовлеченными в конфликт сторонами.

Во время переговоров Хафтар, однако, отверг призыв французского лидера о прекращении огня: по словам ливийского генерала, необходимые для условия пока не соблюдены. Как отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, генерал Хафтар - это "ливийская реальность", с которой Париж должен считаться.

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