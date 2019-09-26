Либертарианцы в России - наивные мечтатели?

Отменить должность президента, госпенсии и обязательное медицинское страхование… Тюрьмы приватизировать, гражданам разрешить носить оружие… Налоги заменить добровольными взносами… Немедленно отменить призыв в армию… Запретить государству владеть СМИ…Таковы некоторые из требований программы Либертарианской партии России (ЛПР) - организатора митинга оппозиции в воскресенье, 29 сентября - первого после выборов в Мосгордуму.

Чудаки? Наивные мечтатели? Анархисты? DW - о том, что представляет собой сегодня эта учрежденная еще в 2009 году, но не зарегистрированная до сих пор партия, самым известным сторонником которой является основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Основатель Telegram и либертарианцы

Это случилось неожиданно для всех. В апреле 2018 года, в разгар борьбы Роскомнадзора с мессенджером Telegram, два либертарианца - Игорь Ефремов и Иван Чинаров наудачу подали заявку на проведение митинга в поддержку свободы интернета в московскую мэрию. К большому удивлению их самих и всех остальных членов партии, которая последний раз устраивала митинги в 2011 году, да и те - максимум на 100 человек, заявку одобрили.

Павел Дуров на конференции в Сан-Франциско

"Это был вторник, мы сидели в каком-то кафе на "Октябрьской" с оргкомитетом в 20 человек и думали, что же теперь делать", - вспоминает председатель партии Сергей Бойко. Митинг подготовили за пять дней: волонтеры сделали фандрайзинговую страницу, с помощью которой за два дня собрали около 400 тысяч рублей (почти годовой бюджет всей ЛПР). А в пятницу вечером через одного из журналистов с либертарианцами связался основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и спросил, чем он может помочь.

"Пуш, делай пуш!"

"Мы сразу все хором: "Пуш, делай пуш! Больше нам ничего не надо", - смеется Бойко. - Правда, потом у них начались проблемы с серверами, так что по факту Дуров сделал пуш в ночь с субботы на воскресенье. Но для многих сомневающихся это было сигналом: раз уж Дуров поддержал, то надо идти на митинг".

На митинге в Москве в защиту Telegram

В итоге на Сахарова тогда вышло 12 тысяч человек, а в партию один за другим начали вступать люди. Заявок стало еще больше после того, как либертарианцы активно поддержали оппозиционных кандидатов на выборах депутатов в Мосгордуму и тактику "умного голосования" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Когда Алексей Навальный отбывал 30 суток ареста в спецприемнике, эфир YouTube-программы "Навальный Live" за него провел Сергей Бойко. Он же выступал со сцены 60-тысячного митинга на Сахарова 10 августа. И хотя от самой партии на выборы в Мосгордуму шло всего два кандидата, да и те не собрали нужные подписи, о ЛПР заговорили наравне с другими оппозиционными силами.

Как стать членом ЛПР

У ЛПР нет ни центрального офиса, ни штабов в регионах, как у Алексея Навального. Сегодня членами партии состоят около 1000 человек. Но в среднем, в оргкомитет приходит по 40 новых заявок в месяц. Всех подряд в партию не принимают: каждую заявку рассматривают отдельно и в несколько этапов, которые включают личные интервью и испытательный срок от двух недель до полугода.

Акция либертарианцев против пенсионной реформы в России

"Мы вынуждены это делать. После митинга в защиту Telegram люди на эмоциях начали вступать, не разбираясь, что такое либертарианство", - объясняет Бойко. По его словам, так же регулярно приходится расставаться с членами партии. Если человек в течении года не выходит на контакт в чатах партии, не ходит на общие собрания, то его автоматически переводят в сторонники.

Основной состав партии - мужчины в возрасте 25-30 лет. Девушки тоже есть, но их не более 10 процентов. "Сейчас девушек стало больше, хотя в федеральном комитете их по-прежнему нет, - говорит Бойко. - Я противник как негативной, так и позитивной дискриминации. Зато у нас две девушки в этическом комитете, включая Веру Кичанову, которая стояла у истоков партии. А одна девушка недавно заняла должность федерального казначея партии. Вернее, казначиньи. Ей хотелось так называться".

Зарплату в партии получает лишь два человека - редактор и менеджер по заявкам. "У нас их просто нет, - говорит Бойко, отвечая на вопрос о деньгах партии. - Мы живем за счет донатов и взносов членов партии (300 рублей в месяц - Ред). На митинги собираем отдельно".

Известно, что партию материально поддержал бизнесмен Евгений Чичваркин. В 2016 году он перевел деньги (сумма не раскрывается) на локальную избирательную кампанию либертарианца Андрея Шальнева. На вопрос корреспондента DW, помогал ли партии Павел Дуров, Бойко ответил, что если он это и делал, то анонимно и ему об этом ничего не известно.

Программа партии: Без президента и налогов, но с оружием

Либертарианцы называют программу своей партии "минархической", что подразумевает сведенное к минимуму участие государства в жизни людей. Основные ее принципы изложены на 25 страницах, на которых чаще других встречаются слова "отменить" и "упразднить".

Перемены касаются практически всего - от отмены должности президента, упразднения государственной пенсионной системы и обязательного медицинского страхования до приватизации тюрем и разрешения носить оружие и клонировать людей. Чтобы объяснять эти и другие идеи простым языком, в 2016 году член партии политолог Михаил Светов начал вести YouTube-канал, у которого уже более 160 тысяч подписчиков. Среди них - Павел Дуров, на которого произвела большое впечатление речь Светова на митинге в защиту Telegram.

Идеи либертарианства в России на самом деле популярнее, чем многие полагают, уверена политолог Екатерина Шульман. "Люди испытывают отвращение к государственному вмешательству, которое не приносит им ничего хорошего, а только отнимает у них деньги и возможности. Это идеология не столько молодежи, сколько людей "реального дела", бизнесменов средней руки, которым 30-40 лет", - поясняет эксперт. По ее словам, это люди, которые не верят в социальное государство, потому что видят исключительно его оборотную сторону.

Шансы либертарианцев на места в Госдуме

Недовольные государством могут заинтересоваться либертарианством, но шансы, что эта идеология их устроит, небольшие, уверен социолог, доцент факультета социальных наук Высшей школы экономики Алексей Титков. "То, что предлагает партия с ее идеями сокращения публичного сектора, очень похоже на рецепт начала 1990-х, который уже был опробован и свою задачу не решил", - говорит эксперт.

Но партию это не смущает, она уже заявила о своем намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Для этого ЛПР осенью в пятый раз попробует зарегистрироваться. "Мы, честно говоря, мало верим в успех, но в этот раз хотим дойти с отказом до ЕСПЧ", - говорит Бойко.

Екатерина Шульман воздерживается от прогнозов относительно шансов ЛПР пройти в Госдуму. По ее словам, рассчитывать на мандаты либертарианцы могут только в случае, если политическая система в России станет чуть более репрезентативной и "хоть на сколько-то появится свобода выбора".

С другой стороны, указывает политолог, пока ЛПР менее уязвима, чем тот же ФБК. "На их счастье, либертарианцы пока еще не структура, это, скорее, направление мысли. Трудно репрессировать YouTube-канал, - поясняет Шульман. - Плюс у ЛПР нет, как у Навального, счетов, которые можно арестовать, или помещений, которые можно взломать и увезти оттуда активистов на допросы".

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