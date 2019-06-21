Летающий автомобиль, истребитель-невидимка и другие новинки Ле Бурже (19.06.2017)

В Ле Бурже под Парижем открылся крупнейший в мире авиасалон, он будет работать до 25 июня. На выставке представляют свои новинки авиапроизводители из 47 стран, в том числе из России.