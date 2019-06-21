Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Испорченная репутация Boeing, успехи Airbus, сверхзвуковые самолеты и воздушные такси: до 23 июня в пригороде Парижа проходит знаменитый международный авиасалон Ле Бурже. Подробности - у DW.
О заключении предварительного контракта на поставку лайнеров филиппинскому перевозчику Cebu Pacific представители Airbus объявили на авиасалоне в Ле Бурже.
Концерн Airbus представил на авиасалоне в Ле Бурже беспилотный вертолет, который, возможно, в ближайшие годы усилит флот НАТО.
В Ле Бурже под Парижем открылся крупнейший в мире авиасалон, он будет работать до 25 июня. На выставке представляют свои новинки авиапроизводители из 47 стран, в том числе из России.
Главная цель всемирной конференции ООН по проблемам климата в Париже - принятие нового договора о защите климата. До 11 декабря министры и делегаты из 195 стран мира должны найти пути решения спорных вопросов. А их пока немало.
На всемирной конференции по вопросам климата в Ле-Бурже принят промежуточный документ, приближающий государства мира к достижению соглашения по борьбе с глобальным потеплением.
Во французском Ле-Бурже открылась 21-я Конференция ООН по проблемам климата. Как изменение климата отражается на россиянах? DW узнала у участников саммита.
Конференция ООН по защите земного климата проходит в аэропорту Ле-Бурже под Парижем в условиях чрезвычайного положения. Саммит ООН обяжет бороться с глобальным потеплением все страны.
Самолеты, вертолеты, беспилотники – на этой неделе авиасалон в Ле Бурже радовал авиановинками. И хотя сенсаций было не так много, крупнейшие авиапроизводители довольны заказами.
Парижский авиасалон-2015 не принес сенсаций. Однако, несмотря на то что заключенные сделки оказались не такими уж внушительными, производители довольны успехами.
В результате наводнения в Тбилиси погибли не менее 12 человек. Переговоры правительства Греции с международными кредиторами провалились. Россиянин, задержанный на востоке Украины, готов судиться с Минобороны.
Многомиллиардные сделки, престиж и новинки авиации. В Ле Бурже, недалеко от Парижа, проходит знаменитый авиасалон. Международные авиапроизводители радуют посетителей своими новинками.
В аэропорту Ле Бурже под Парижем вновь начинает работу знаменитый авиасалон. Тысячи гостей приедут на него ради авиашоу, но для авиаконцернов главное - продать новинки.
На экспозиции представлены 1200 производителей авиатехники из 40 государств. Страной-партнером в нынешнем году является Турция.
Открывшийся под Москвой международный авиакосмический салон МАКС-2013 в этом году пройдет без премьер и рекордов, прогнозируют эксперты. По их словам, ожидать от российского авиапрома прорывов каждые два года не стоит.
Британский бюджетный авиаперевозчик Easyjet намерен купить 135 самолетов у авиастроительной компании Airbus. Европейские авиапроизводители выиграли конкуренцию у Boeing благодаря значительным скидкам.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact