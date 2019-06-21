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Ле Бурже

An Boeing 787-9 Dreamliner of Air Tahiti Nui company performs during the 53rd International Paris Air Show at Le Bourget Airport near Paris, France, June 17 2019. REUTERS/Pascal Rossignol

Взлеты и падения на авиасалоне Ле Бурже 21.06.2019

Испорченная репутация Boeing, успехи Airbus, сверхзвуковые самолеты и воздушные такси: до 23 июня в пригороде Парижа проходит знаменитый международный авиасалон Ле Бурже. Подробности - у DW.

French President Emmanuel Macron, French Defence Minister Florence Parly and Guillaume Faury, CEO of Airbus, visit the Airbus stand at the 53rd International Paris Air Show at Le Bourget Airport near Paris, France, June 17, 2019. REUTERS/Benoit Tessier/Pool

Airbus продаст 31 самолет филиппинской авиакомпании Cebu Pacific 18.06.2019

О заключении предварительного контракта на поставку лайнеров филиппинскому перевозчику Cebu Pacific представители Airbus объявили на авиасалоне в Ле Бурже.

Беспилотный вертолет на ависалоне в Ле Бурже (23.6.2017) 23.06.2017

Концерн Airbus представил на авиасалоне в Ле Бурже беспилотный вертолет, который, возможно, в ближайшие годы усилит флот НАТО.

Летающий автомобиль, истребитель-невидимка и другие новинки Ле Бурже (19.06.2017) 19.06.2017

В Ле Бурже под Парижем открылся крупнейший в мире авиасалон, он будет работать до 25 июня. На выставке представляют свои новинки авиапроизводители из 47 стран, в том числе из России.

О чем спорят на климатической конференции в Париже (09.12.2015) 09.12.2015

Главная цель всемирной конференции ООН по проблемам климата в Париже - принятие нового договора о защите климата. До 11 декабря министры и делегаты из 195 стран мира должны найти пути решения спорных вопросов. А их пока немало.
French Foreign Minister Laurent Fabius, President-designate of COP21, talks to United Nations Secretary General Ban Ki-moon and Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Christiana Figueres during the World Climate Change Conference 2015 (COP21) at Le Bourget, near Paris, France, December 5, 2015. Reuters/S. Mahe

В Париже принят предварительный вариант соглашения по климату 05.12.2015

На всемирной конференции по вопросам климата в Ле-Бурже принят промежуточный документ, приближающий государства мира к достижению соглашения по борьбе с глобальным потеплением.
epa03299825 A man runs in a flooded street in Krymsk, Krasnodar region, Russia, 07 July 2012. Media reports on 07 July 2012 state that at least 105 people were reported dead after flash floods hit the southern Russian, Krasnodar region with the death toll still rising. EPA/TIMUR GROMOV +++(c) dpa - Bildfunk+++

Изменение климата: россияне будут страдать и от жары, и от холода 30.11.2015

Во французском Ле-Бурже открылась 21-я Конференция ООН по проблемам климата. Как изменение климата отражается на россиянах? DW узнала у участников саммита.
Environmental activists hold red umbrellas as they take part in a symbolic human chain gathering, after the cancellation of a planned climate march following shootings in the French capital, ahead of the World Climate Change Conference 2015 (COP21), in Marseille, France, November 29, 2015. Reuters/J.-P. Pelissier TPX IMAGES OF THE DAY

В Париже открылся саммит ООН по защите климата 30.11.2015

Конференция ООН по защите земного климата проходит в аэропорту Ле-Бурже под Парижем в условиях чрезвычайного положения. Саммит ООН обяжет бороться с глобальным потеплением все страны.

Авиасалон в Ле Бурже: борьба за покупателей (20.06.2015) 20.06.2015

Самолеты, вертолеты, беспилотники – на этой неделе авиасалон в Ле Бурже радовал авиановинками. И хотя сенсаций было не так много, крупнейшие авиапроизводители довольны заказами.
15.06.2015 **** 2642897 06/15/2015 Antonov An-178 Ukrainian military transport aircraft at the 51st International Paris Air Show - Le Bourget 2015 held at Le Bourget Exhibition Centre in France. Mikhail Voskresenskiy/RIA Novosti

Авиасалон Ле Бурже-2015 оказался бедным на новинки 20.06.2015

Парижский авиасалон-2015 не принес сенсаций. Однако, несмотря на то что заключенные сделки оказались не такими уж внушительными, производители довольны успехами.

Геофактор коротко: 15.06.2015 15:00 (мск) 17.06.2015

В результате наводнения в Тбилиси погибли не менее 12 человек. Переговоры правительства Греции с международными кредиторами провалились. Россиянин, задержанный на востоке Украины, готов судиться с Минобороны.

Авиасалон в Ле Бурже: в ожидании многомиллиардных сделок (17.06.2015) 17.06.2015

Многомиллиардные сделки, престиж и новинки авиации. В Ле Бурже, недалеко от Парижа, проходит знаменитый авиасалон. Международные авиапроизводители радуют посетителей своими новинками.
Verschiedene Flugzeuge auf dem Le Bourget Aerosalon Aufnahme: Paris, Juni 2015 Quelle: Andreas Spaeth für DW

Авиасалон в Ле Бурже: новинки и надежды 15.06.2015

В аэропорту Ле Бурже под Парижем вновь начинает работу знаменитый авиасалон. Тысячи гостей приедут на него ради авиашоу, но для авиаконцернов главное - продать новинки.
German Chancellor Angela Merkel and Turkey's Transport, Maritime Affairs and Communications Minister Lutfi Elvan (2R) hold the scissors after cutting the ribbon in front of an Airbus A350 plane during the ceremony opening the ILA Berlin Air Show in Selchow near Schoenefeld south of Berlin May 20, 2014. The ILA runs from May 20 till 25. REUTERS/Tobias Schwarz (GERMANY - Tags: TRANSPORT BUSINESS)

В Берлине открылась Международная аэрокосмическая выставка 20.05.2014

На экспозиции представлены 1200 производителей авиатехники из 40 государств. Страной-партнером в нынешнем году является Турция.
Russian SU-30 by Sukhoi design bureau takes off for a show flight as the world's most experienced pilots demonstrate their skills above the sky of Zhukovsky, near Mosow, Russia, at the MAKS 2007 International Air Show on 25 August 2007. EPA/SERGEI CHIRIKOV +++(c) dpa - Report+++

МАКС-2013: без новинок и рекордов 27.08.2013

Открывшийся под Москвой международный авиакосмический салон МАКС-2013 в этом году пройдет без премьер и рекордов, прогнозируют эксперты. По их словам, ожидать от российского авиапрома прорывов каждые два года не стоит.
Air Memphis Airbus A320, 26 February 2006, Fpoto: Aldo Bidini Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Air_Memphis_Airbus_A320_Bidini.jpg Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 only as published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License.

Airbus получил миллиардный заказ от авиакомпании Easyjet 18.06.2013

Британский бюджетный авиаперевозчик Easyjet намерен купить 135 самолетов у авиастроительной компании Airbus. Европейские авиапроизводители выиграли конкуренцию у Boeing благодаря значительным скидкам.
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