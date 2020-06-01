Лето-2020: как города Германии справляются с жарой

Наступление лета в Германии в этом году связывают с очень высокими температурами и жаркой погодой. Уже нынешняя весна была необычайно засушливой и теплой. С 1991 года весенний сезон стал начинаться раньше на 10-16 дней, и с каждым годом он приносит все больше тепла и солнца. В прошлом марте в среднем было на 2 градуса теплее, чем обычно. Но рекордным был апрель 2020 года, который большинство людей провели дома из-за локдауна, вызванного пандемией коронавируса. За всю историю метеорологических наблюдений с 1881 года апрель оказался третьим по числу солнечных часов: немногим меньше 300 (!)... и почти никаких дождей.

Климат меняется вполне ощутимо уже сегодня

Изменения климата в Германии может наблюдать каждый, для этого не нужно быть специалистом. Ведомство по охране окружающий среды ФРГ сухо перечисляет происходящие перемены: нетипичные для Германии виды флоры и фауны; перелетные птицы прилетают раньше; растет температура воды и земли; увеличивается число экстремально жарких дней.

Залитая водой вышедшего из берегов Рейна набережная Кёльна

Река Рейн, например, все чаще зимой переполняется водой и выходит из берегов, а летом, наоборот, пересыхает. Когда, по расчетам экологов, через 20 лет окончательно растают все альпийские ледники, то пересыхание Рейна станет нормой.

И хотя в уходящем мае погода была чуть более типичной для европейского климата, но и она не выровняет общий баланс года, предупреждают немецкой экологи: стало слишком сухо и слишком жарко. Германия едва ли ассоциируется у кого-то с засухой. Тем не менее, когда руководитель Института растениеводства при Кильском университете Хеннинг Каге (Henning Kage) говорит о нехватке воды для земледелия, то имеет в виду не засушливые регионы, например, Центральной Азии, а именно Германию: "Потенциал урожая наших сортов растет, но на практике добиться этого не удается, потому что во многих регионах вода становится ограничивающим урожай фактором". Но вода становится дефицитным ресурсом как на земле, так и в городе.

"Хватит поливать деревья в городе питьевой водой"

Так что уже сегодня многие бьют тревогу. На текущей неделе ряд предприятий, снабжающих водой землю Гессен, потребовали от общин как можно скорее пересмотреть городские планы развития с тем, чтобы лучше подготовиться к новой климатической реальности: сухим и жарким летним месяцам и экстремальным погодным явлениям - ливням и наводнениям.

Во время жары многие горожане по собственной инициативе поливают деревья

Города должны сделать все, что в их силах, чтобы "собирать дождевую воду и направлять ее туда, где она необходима", - цитирует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung Клеменса Абеля (Clemens Abel), руководителя водоканала Mittelhessische Wasserbetriebe. Нужно построить как можно больше резервуаров для дождевой воды, чтобы прекратить практику полива деревьев и зеленых насаждений питьевой водой в летний период, добавил Абель.

Города вынуждены приспосабливаться к жаре и ливням

Руководители водоснабжающих предприятий Гессена призвали обычных горожан обзаводиться резервуарами для сбора и хранения дождевой воды, а также по возможности инвестировать в озеленение крыш и фасадов домов. А вот планы застройки пустырей в центре города водоканальщики раскритиковали, потому что в жаркие месяцы это способствует повышению температур в центре города.

Жители Франкфурта-на-Майне спасаются от жары в том числе и на берегу реки

Уже два года подряд снабжающие водой предприятия в Гессене работают летом на пределе возможностей, предостерег руководитель объединения водоканалов Оффенбаха Бернд Петерман (Bernd Petermann). Проблема не в наличии питьевой воды, говорит он, а в резком росте спроса на нее в пиковые моменты, а на этот случай резервуаров нет.

Подготовка к изменению климата стоит серьезных капиталовложений, говорят в объединении водоканалов Hessenwasser. Только там в ближайшие годы собираются инвестировать около 100 миллионов евро "в укрепление систем", включая строительство дополнительных веток водоснабжения к крупным агломерациям в регионе Франкфурта-на-Майне. В новых климатических условиях за питьевую воду придется платить больше, предупреждают водоканалы. Сегодняшние расценки они считают, в сравнении с другими продуктами, "невероятно низкими".

К изменениям климата готовятся почти все города Германии

К изменениям климата с разной скоростью и интенсивностью готовятся практически все города Германии. У каждого второго из 76 городов с населением свыше 100 тысяч человек есть своя стратегия борьбы с последствиями изменений климата. Но и те, кто стратегию еще не опубликовал, меры уже принимают, так что, по данным федерального Ведомства по делам окружающей среды, 9 из 10 немецких городов уже активно приспосабливаются к новым температурным и погодным условиям.

"Многие города, правда, пока продвинулись быстрее в написании стратегий, чем в их реализации", - сказал в разговоре с DW Энгельберт Шрамм (Engelbert Schramm) из исследовательского проекта netWORKS 4, куда входят, например, эксперты из Немецкого института урбанистики (Deutsches Institut für Urbanistik - Difu).

Тем не менее, Шрамм отмечает, что уже сегодня в агломерациях происходят конкретные изменения. Так, городские власти Франкфурта-на-Майне, по его словам, вспомнили о почти забытой системе водосточных труб, которая шла в сторону местного аэропорта. Воду оттуда на технические цели брали в аэропорту, но выяснилось, что в этой системе есть еще около 20 небольших ответвлений, которыми можно воспользоваться для орошения зеленых насаждений на юге города.

В Штутгарте, по словам Шрамма, власти ведут переговоры о создании больших подземных резервуаров для хранения дождевой воды, чтобы использовать ее в особенно жаркие дни для полива городских парков. В Берлине тоже есть свое "агентство дождевой воды", которое консультирует горожан по вопросу, как им лучше собирать дождевую воду на собственных участках. Немецкая столица уже не первый год реализует стратегию "города-губки".

В Мюнстере, который, как и Берлин, пару лет назад сильно пострадал от наводнений, власти пытаются сделать горожан более внимательными к проблемам изменений климата за счет субсидий: те, кто для полива используют дождевую воду, покупают резервуары и разводят зеленые насаждения на крышах, получают скидки на воду - до 80 процентов. Наконец, города в Германии всерьез задумались над тем, чтобы поливать парки и зеленые насаждения с помощью грунтовых вод, а именно рыть колодцы.

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