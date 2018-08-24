 Лесные пожары в Бранденбурге подбираются к Берлину | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 24.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Лесные пожары в Бранденбурге подбираются к Берлину

Из-за обширных лесных пожаров в Бранденбурге эвакуированы жители трех деревень. Борьбу с огнем затрудняет вероятность взрывов от боеприпасов, оставшихся в лесах со Второй мировой войны.

Лесной пожар в Бранденбурге

Лесные пожары, бушующие в федеральной земле Бранденбург, в ночь на пятницу, 24 августа, распространились на территорию к юго-западу от столицы Германии, подобравшись к Берлину и Потсдаму. Накануне вечером спасательные службы эвакуировали жителей трех деревень недалеко от Потсдама - свои дома вынуждены были покинуть около 600 человек.

Пожар сказался и на железнодорожном передвижении в регионе. Как сообщила компания Ostdeutsche Eisenbahn ("Восточногерманские железные дороги"), пострадал участок дороги в районе Тельтов-Флеминг в Бранденбурге, в связи с чем движение поездов в этом направлении ограничено, а в ряде районов полностью прекращено. Воздушное сообщение пока не затронуто. 

Ранним утром в пятницу дым от пожара чувствовался в большинстве районов Берлина и Потсдама. Городские власти призвали жителей держать окна и двери домов закрытыми и проверить исправность систем вентиляции. По словам представителя столичной пожарной охраны, диспетчерские службы перегружены экстренными вызовами.

Надежда на дождь

Контекст

Власти Бранденбурга призвали население Фихтенвальде приготовиться к возможной эвакуации из-за лесного пожара. Огонь охватил около 90 гектаров сосновых лесов. (26.07.2018)

Аномальная жара в Европе спровоцировала лесные пожары в Греции и Швеции, на тушение которых были брошены силы из разных стран ЕС. Кто и как координирует такие международные операции? (02.08.2018)

Общая площадь пожаров составляет уже 400 гектаров, в тушении задействованы сотни пожарных. Их действия затруднены тем, что леса под Берлином наводнены остатками боеприпасов со времен Второй мировой войны. В районе пожаров уже были зафиксированы несколько взрывов.

"Иногда пожарные бригады не могут подобраться к источнику огня, поскольку передвигаться приходится только по проложенным лесным дорогам", - говорит представитель пожарной охраны. В этих условиях лесные пожары приходится тушить только с воздуха, и власти региона надеются, что в ближайшие дни пойдет дождь. По прогнозам метеорологов, в пятницу в районе Берлина ожидаются лишь кратковременные осадки на отдельных территориях.

Осторожный оптимизм

Вместе с тем министр внутренних дел Бранденбурга Карл-Хайнц Шрётер (Karl-Heinz Schröter) выразил осторожный оптимизм, заявив, что "крупные участки пожара" удалось взять под контроль. Если ветер не изменит направление, существует довольно высокая вероятность того, что огонь удастся локализовать,  и жители эвакуированных населенных пунктов смогут вернуться домой, добавил Шрётер. Однако в настоящий момент несколько крупных лесных массивов все еще охвачены пламенем, поэтому работы по тушению пожара потребуют как минимум нескольких дней.

Смотрите также:

  • Пожарные тушат пожар в поле

    Засуха в Германии

    Пожарная бригада на задании

    Когда наступает засушливая погода, растет риск возникновения пожара. В деревне Лемберг в федеральной земле Северный Рейн-Вествафалия бригада пожарных боролась с огнем в поле. В Тюрингии в этом году пожарные бригады уже 14 раз выезжали на борьбу с лесными пожарами - чаще, чем за два прошедших года вместе взятых.

  • Засуха на полях

    Засуха в Германии

    Беспокойство об урожае

    Во многих регионах Германии наблюдается экстремально засушливая погода. Кое-где земля в последний раз была настолько сухой полвека назад. Верхний земляной слой глубиной до 60 сантиметров полностью высох. Особенно страдает от засухи сельское хозяйство - как, к примеру, здесь, в саксонском Каменце. Сельхозпроизводители опасаются неурожая таких культур как картофель или кукуруза.

  • Отмели на берегу Рейна

    Засуха в Германии

    Низкий уровень воды в реках

    Отмели из гравия там, где обычно течет вода. В немецких реках в настоящее время наблюдается крайне низкий уровень воды. В районе Бингена-на-Рейне образовалось множество отмелей. Из-за низкого уровня Рейна баржи и другие корабли не могут быть полностью нагружены.

  • Голодные камни на дне Эльбы

    Засуха в Германии

    "Голодные камни"

    На Эльбе в некоторых местах стали заметны "голодные камни" - так называют валуны, лежащие в реке, которые становятся видны при сильном падении уровня воды ("голодными" их называют потому, что их появление связывается с сильной засухой, неурожаем и голодом). Года, выбитые на таких камнях, напоминают о сильных засухах.

  • Обмелевшая река рядом с Франкфуртом-на-Одере

    Засуха в Германии

    Проблемы судоходства

    В регионе Франкфурта-на-Одере речное судоходство полностью прекращено. Уровень воды сейчас составляет здесь лишь 99 сантиметров - это более чем на 20 сантиметров ниже, чем обычно в летний период. На юге Германии засуха также затрудняет движение речного транспорта.

  • Обмелевшее водохранилище Эдерзее

    Засуха в Германии

    Где же вода?

    Водохранилище Эдерзее в Гессене сбрасывает сейчас почти два миллиона кубических метров воды каждый день. Благодаря этому объему уровень воды в реке Везер остается достаточным для судоходства. Те же, кто хочет просто искупаться в прохладной воде водохранилища, должен сначала дойти до нее.

  • Затопленное кладбище у Эдерзее

    Засуха в Германии

    Затопленные деревни

    С другой стороны из-за низкого уровня воды можно увидеть и скрытые ранее вещи. Как, например, остатки трех деревень, которые были затоплены в ходе строительства плотины Эдерзее. Среди них и плиты старого деревенского кладбища.

  • Затопленный мост через Эдер

    Засуха в Германии

    Гессенская Атлантида

    Старый мост, который раньше вел через реку Эдер, также находится на дне озера. Однако сейчас у пешеходов вновь появилась возможность прогуляться по столетнему сооружению. Похоже, что пройдет еще немало времени, прежде чем мост вновь скроется под водой - дождя пока не ожидается.

  • Гроза в Нижней Саксонии

    Засуха в Германии

    Гром и молнии

    Однако если все же идет дождь, то он нередко приносит с собой новые беды: из-за летних грозовых дождей заливает водой подвалы, молнии вызывают пожары, дороги становятся непроходимыми. В начале августа особенно интенсивными грозы были в Нижней Саксонии (на фото), Северном Рейне-Вестфалии, Передней Померании и Гессене.

  • Солнце над кукурузным полем

    Засуха в Германии

    Конца не видно

    Сухая погода, похоже, продлится еще какое-то время. По прогнозам немецких метеорологов, к концу недели температура поднимется до 38 градусов. На выходных ожидаются грозы, затем температура должна будет опуститься. Однако никаких затяжных дождей пока не ожидается.

    Автор: Кристоф Рикинг, Максим Филимонов


Смотреть видео 01:16
Now live
01:16 мин

Африканская жара в Германии

Контекст

Засуха в Германии

Жаркое лето 2015 года ставит новые температурные рекорды. Как следствие, во многих регионах началась настоящая засуха. Уровень воды в реках падает, растения на полях просто засыхают, опасность лесных пожаров растет. (13.08.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Страшные лесные пожары в Греции привели к трагедии - "Европа в фокусе"  

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...  

Африканская жара в Германии  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Меркель в Закавказье: всюду острые углы  

Немецкие историки о мифах вокруг Курской битвы  

Дефицит песка в мире? Это реальность  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно