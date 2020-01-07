Лесные пожары в Австралии: как животных спасают от огня (фотогалерея)

Из-за сильных лесных пожаров в Австралии под угрозой уничтожения оказались многие виды животных. О том, как их пытаются спасти, - в галерее DW.
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