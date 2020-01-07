Лесные пожары в Австралии: как животных спасают от огня (фотогалерея)

Как животных в Австралии спасают от пожаров

Спасение для валлаби

На этом фото - выживший валлаби, сумчатое млекопитающее из семейства кенгуру. В национальном парке Йенго корм для валлаби также доставляют по воздуху. "Операция по спасению горных валлаби" - так назвали эту акцию в министерстве экологии Австралии. Место, где обитают животные, на северо-западе от Сиднея, в 2000-м году вошло в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но очень сильно пострадало от огня.