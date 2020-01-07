 Лесные пожары в Австралии: как животных спасают от огня (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 14.01.2020

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Мир

Лесные пожары в Австралии: как животных спасают от огня (фотогалерея)

Из-за сильных лесных пожаров в Австралии под угрозой уничтожения оказались многие виды животных. О том, как их пытаются спасти, - в галерее DW.

  • Пилоты сбрасывают корм животным в регионе, где бушевали лесные пожары

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Корм животным доставляют по воздуху

    В национальном парке Уолемми в Новом Южном Уэльсе животным, выжившим после бушевавших здесь лесных пожаров, корм доставляют по воздуху. В основном это сладкий картофель и морковь. Сотрудники национального парка сбрасывают овощи с вертолета туда, где огонь оставил после себя лишь выжженную землю.

  • Валлаби грызет морковь

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Спасение для валлаби

    На этом фото - выживший валлаби, сумчатое млекопитающее из семейства кенгуру. В национальном парке Йенго корм для валлаби также доставляют по воздуху. "Операция по спасению горных валлаби" - так назвали эту акцию в министерстве экологии Австралии. Место, где обитают животные, на северо-западе от Сиднея, в 2000-м году вошло в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но очень сильно пострадало от огня.

  • Детеныш кенгуру, найденный спасателями

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Кенгуру в безопасности

    Об этом детеныше кенгуру заботятся сотрудники организации по спасению диких животных WIRES. Спасатели исходят из того, что молодые особи кенгуру могут затем воссоединиться со своими родителями, поэтому необходимо отмечать места, где животные были найдены.

  • Животное, пострадавшее от пожаров

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Спасенный опоссум

    Этот опоссум выжил после пожара. Но животное, как видно на фотографии, сильно пострадало от огня: у него обожжены уши и шерсть, повреждены глаза. По данным спасателей, опоссумы, как и другие виды мелких животных, обитающие на деревьях и в кустарниках, особенно сильно пострадали от лесных пожаров.

  • Солдаты собирают трупы животных, погибших во время пожара

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Особая миссия военных

    Военнослужащие австралийской армии ищут на третьем по величине острове страны - острове Кенгуру - трупы животных, погибших во время пожаров. В этом национальном парке огонь уничтожил деревья и кустарники на площади более 210 000 гектаров. До сих пор огонь полностью не потушен.

  • Коала в клетке

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Погибла половина популяции коал

    Коалу в клетке, запечатленную на этой фотографии, спасли от огня на острове Кенгуру. Около 50 000 представителей этого вида животных жили здесь до пожаров. По последним данным, половина из них погибла. Но спасенным животным придется и дальше бороться за свое существование, поскольку экосистема, в которой они обитали, разрушена.

  • Пожары в Австралии на снимке со спутника

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Выжившие животные остались без привычной среды обитания

    На этих снимках со спутника - лесные пожары южнее Эдена в Новом Южном Уэльсе. По всей Австралии пламя уничтожило все живое на площади более 10 млн га земли. По оценкам экологов, около миллиарда животных погибли от огня. Но те, кто выжил, лишились привычной среды обитания, а также корма и естественной защиты от солнца и хищников.

  • Верблюд в Австралии

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Почему верблюдов будут отстреливать

    Верблюды не пострадали от бушевавших в Австралии лесных пожаров. Но правительство страны объявило о необходимости отстрела тысяч этих животных. Такая радикальная мера является следствием экстремальной засухи на континенте. Дикие верблюды, ищущие воду и корм, представляют опасность для деревень аборигенов, загрязняя питьевую воду и уничтожая запасы еды.

    Автор: Наталья Позднякова


  • Пилоты сбрасывают корм животным в регионе, где бушевали лесные пожары

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Корм животным доставляют по воздуху

    В национальном парке Уолемми в Новом Южном Уэльсе животным, выжившим после бушевавших здесь лесных пожаров, корм доставляют по воздуху. В основном это сладкий картофель и морковь. Сотрудники национального парка сбрасывают овощи с вертолета туда, где огонь оставил после себя лишь выжженную землю.

  • Валлаби грызет морковь

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Спасение для валлаби

    На этом фото - выживший валлаби, сумчатое млекопитающее из семейства кенгуру. В национальном парке Йенго корм для валлаби также доставляют по воздуху. "Операция по спасению горных валлаби" - так назвали эту акцию в министерстве экологии Австралии. Место, где обитают животные, на северо-западе от Сиднея, в 2000-м году вошло в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но очень сильно пострадало от огня.

  • Детеныш кенгуру, найденный спасателями

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Кенгуру в безопасности

    Об этом детеныше кенгуру заботятся сотрудники организации по спасению диких животных WIRES. Спасатели исходят из того, что молодые особи кенгуру могут затем воссоединиться со своими родителями, поэтому необходимо отмечать места, где животные были найдены.

  • Животное, пострадавшее от пожаров

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Спасенный опоссум

    Этот опоссум выжил после пожара. Но животное, как видно на фотографии, сильно пострадало от огня: у него обожжены уши и шерсть, повреждены глаза. По данным спасателей, опоссумы, как и другие виды мелких животных, обитающие на деревьях и в кустарниках, особенно сильно пострадали от лесных пожаров.

  • Солдаты собирают трупы животных, погибших во время пожара

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Особая миссия военных

    Военнослужащие австралийской армии ищут на третьем по величине острове страны - острове Кенгуру - трупы животных, погибших во время пожаров. В этом национальном парке огонь уничтожил деревья и кустарники на площади более 210 000 гектаров. До сих пор огонь полностью не потушен.

  • Коала в клетке

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Погибла половина популяции коал

    Коалу в клетке, запечатленную на этой фотографии, спасли от огня на острове Кенгуру. Около 50 000 представителей этого вида животных жили здесь до пожаров. По последним данным, половина из них погибла. Но спасенным животным придется и дальше бороться за свое существование, поскольку экосистема, в которой они обитали, разрушена.

  • Пожары в Австралии на снимке со спутника

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Выжившие животные остались без привычной среды обитания

    На этих снимках со спутника - лесные пожары южнее Эдена в Новом Южном Уэльсе. По всей Австралии пламя уничтожило все живое на площади более 10 млн га земли. По оценкам экологов, около миллиарда животных погибли от огня. Но те, кто выжил, лишились привычной среды обитания, а также корма и естественной защиты от солнца и хищников.

  • Верблюд в Австралии

    Как животных в Австралии спасают от пожаров

    Почему верблюдов будут отстреливать

    Верблюды не пострадали от бушевавших в Австралии лесных пожаров. Но правительство страны объявило о необходимости отстрела тысяч этих животных. Такая радикальная мера является следствием экстремальной засухи на континенте. Дикие верблюды, ищущие воду и корм, представляют опасность для деревень аборигенов, загрязняя питьевую воду и уничтожая запасы еды.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотрите также:

  • Лесные пожары в Австралии

    Австралия в огне

    Лесные пожары

    В Австралии на данный момент бушуют 180 лесных пожаров. Критическая ситуация возникла в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Из-за жары сезон лесных пожаров в этом году начался непривычно рано, в сентябре. Температура воздуха свыше 40 градусов по Цельсию послужила причиной того, что огонь быстро охватил огромную территорию. С октября выгорело почти 7 млн га.

  • Снимок лесных пожаров в Австралии со спутника

    Австралия в огне

    Море огня

    Так выглядит из космоса территория, на которой бушуют лесные пожары. Справа на этом снимке, сделанном со спутника, видно озеро в штате Новый Южный Уэльс. Слева - огонь, которым охвачен лес. Фото сделано с помощью специальной техники: инфракрасный свет помогает четко разглядеть очертания горящих лесов. Облака дыма, как видно на снимках, достигают даже Новой Зеландии.

  • Спасенная от огня коала

    Австралия в огне

    Животные в беде

    В лесных пожарах гибнут животные. Спасти удается далеко не всех. Особенно уязвимы коалы, которые большую часть жизни проводят на деревьях. В одном из регионов в огне погибло две трети популяции этих животных. Эту коалу, к счастью, удалось спасти.

  • Сгоревший лес в Новом Южном Уэльсе в Австралии

    Австралия в огне

    Выжженная земля

    Лесные пожары оставляют после себя лишь выжженную землю. На этой фотографии - обгоревшие стволы деревьев в Новом Южном Уэльсе. Еще недавно здесь зеленел лес.

  • Люди бегут от огня

    Австралия в огне

    Спасаясь от огня

    Эта женщина и ее полуторагодовалая дочь были вынуждены покинуть свой дом, который находился в непосредственной близости от лесных пожаров, бушующих недалеко от Сиднея. Там огонь удалось потушить. Но в других городах ситуация критическая. В штате Виктория, где расположен Мельбурн, по официальным данным, спасаясь от огня, свои дома покинули 67 000 человек.

  • Эвакуация жителей из зоны бедствия

    Австралия в огне

    Помощь армии

    На помощь пожарным в борьбе с огненной стихией приходят военные. Они помогают эвакуировать жителей, чьи дома находятся в непосредственной близости от горящих лесов. Сейчас около 3000 резервистов помогают в тушении пожаров и эвакуации жителей. Им в помощь будут доставлены военные вертолеты из Новой Зеландии. В результате лесных пожаров уже погибли 24 человека.

  • Добровольцы тушат лесные пожары

    Австралия в огне

    Люди против огня

    Бороться с лесными пожарами на тех территориях, которые не так густо заселены, помогают добровольцы. Из-за катастрофической ситуации, сложившейся в этом году, их труд будут оплачивать из специального фонда. Тот, кто принимал участие в тушении пожаров в течение 10 дней, получит вознаграждение в размере 190 евро в день.

  • Человек на пепелище

    Австралия в огне

    Помощь пострадавшим от стихии

    Люди, пострадавшие от огненной стихии, могут рассчитывать на денежную компенсацию. На эти цели правительство Австралии выделило 1,2 млрд евро. Этот человек - один из тысяч тех, кто потерял в огне жилье. Его дом находился в 350 км севернее Сиднея.

  • Женщина в защитной маске

    Австралия в огне

    Причины и последствия лесных пожаров

    Австралийцы надеются на то, что в скором времени им удастся полностью побороть огненную стихию. Но в долгосрочной перспективе, считают многие из них, необходимо принять ряд мер, которые помогут не допустить глобального изменения климата, ведь именно оно является причиной лесных пожаров.

    Автор: Наталья Позднякова, Давид Эль


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