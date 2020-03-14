Леонид Развозжаев

Сергею Удальцову отказали в УДО

По мнению адвоката оппозиционера, причиной отказа в УДО может быть тот факт, что Удальцов не признал свою вину. Кроме того, за время пребывания в колонии он получил восемь взысканий и ни одного поощрения.