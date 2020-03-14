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ОМОН задержал более 30 активистов, протестовавших против политических репрессий перед зданием ФСБ на Лубянке. Среди задержанных Лев Пономарев, Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев.
Европейский суд по правам человека обвинил Россию в отсутствии справедливого судебного разбирательства в отношении оппозиционеров Леонида Развозжаева и Сергея Удальцова.
Политик отбыл в колонии полный срок в 4,5 года по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году.
Помощник экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева вышел на свободу после отбытия полного срока наказания по обвинению в организации беспорядков в мае 2012 года.
Тамбовский областной суд поддержал отказ в УДО оппозиционеру Сергею Удальцову. Суд посчитал, что Удальцов "не встал на путь исправления".
По мнению адвоката оппозиционера, причиной отказа в УДО может быть тот факт, что Удальцов не признал свою вину. Кроме того, за время пребывания в колонии он получил восемь взысканий и ни одного поощрения.
С оппозиционером обращались бесчеловечно, считает его адвокат. В жалобе, поданной в ЕСПЧ, говорится об отсутствии справедливого суда, незаконном составе суда и нарушении права на свободу слова и собраний.
С жалобой в ЕСПЧ обратился оппозиционер Леонид Развозжаев, осужденный по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. Адвокат считает, что с Развозжаевым поступают бесчеловечно.
Журналист Олег Кашин в специальном комментарии для DW о том, что происходит, если на призывы о помощи в восстановлении справедливости откликается российское силовое ведомство.
По мнению юристов, с помощью сделки с правосудием обвиняемые иногда зарабатывают для себя снижение наказания, оговаривая невиновных.
Адвокат Леонида Развозжаева пока не знает, в какую колонию вывезли его подзащитного. Ранее координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов был этапирован в Тульскую область.
Верховный суд РФ признал законным приговор оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, осужденным на 4,5 года по "болотному делу".
Четверо фигурантов "болотного дела" признаны виновными и осуждены на сроки от 3 лет и 3 месяцев условно до 3 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Оглашение приговора сопровождалось новыми задержаниями.
Лидер "Левого фронта" будет голодать в знак протеста против вынесения незаконного приговора. Адвокаты осужденных намерены добиваться их освобождения в российских и европейских судах.
Процесс над главными фигурантами "болотного дела" закончился обвинительным приговором и лишением свободы на 4,5 года каждому. Правозащитники возмущены решением суда.
Мосгорсуд вынес приговор по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года.
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