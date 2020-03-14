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Леонид Развозжаев

Bildnummer: 53826132 Datum: 15.04.2009 Copyright: imago/Hansjörg Hörseljau Moskau, RUS, Russland, 15.04.09: Die Lubjanka , Zentrale des ehemaligen sowjetischen Geheimdienstes KGB und heutigen FSB. FSB-Zentrale in Moskau Reisen Moskau Russland Europa kbdig xkg 2009 quer Bolschaja FSB FSB-Zentrale Geheimdienst o0 Restlichtaufnahme Abends Nachts Gebäude außen Außenansicht Bildnummer 53826132 Date 15 04 2009 Copyright Imago Hansjörg Hörseljau Moscow RUS Russia 15 04 09 the Lubyanka Headquarters the former Soviet Secret KGB and today FSB FSB Headquarters in Moscow Travel Moscow Russia Europe Kbdig xkg 2009 horizontal Bolshaya FSB FSB Headquarters Secret Service o0 Residual light recording evenings at night Building exterior exterior view

В центре Москвы задержаны десятки участников одиночных пикетов 14.03.2020

ОМОН задержал более 30 активистов, протестовавших против политических репрессий перед зданием ФСБ на Лубянке. Среди задержанных Лев Пономарев, Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев.
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), European Court of Human Rights, aufgenommen am 13.02.2017 in Strassburg (Strasbourg). Der Gerichtshof wacht über die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention in den 47 Mitgliedsstaaten, die die Konvention ratifiziert haben. Das heutige Gebäude des Gerichtshofs in Strassburg wurde 1994 von dem britischen Architekten Lord Richard Rogers entworfen. Aktuell liegen viele Klagen aus der Türkei bei dem Gericht anhängig. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

ЕСПЧ присудил Развозжаеву и Удальцову компенсации за "болотное дело" 19.11.2019

Европейский суд по правам человека обвинил Россию в отсутствии справедливого судебного разбирательства в отношении оппозиционеров Леонида Развозжаева и Сергея Удальцова.
Opposition leader Sergei Udaltsov gestures as he waits to attend a court hearing in Moscow July 24, 2014. A Moscow court on Thursday found Russian opposition leaders Udaltsov and Leonid Razvozhayev guilty of inciting mass riots against President Vladimir Putin. The state prosecution has called for eight-year jail terms for both men and they were expected to be sentenced later on Thursday. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST)

Сергей Удальцов вышел на свободу 08.08.2017

Политик отбыл в колонии полный срок в 4,5 года по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году.
Leonid Razvozzhayev, co-defendant of opposition leader Sergei Udaltsov, gestures from the defendants cage during a court hearing in Moscow February 18, 2014. Udaltsov and Razvozzhayev are charged with the organization of riots and use of violence against police during a protest rally in Moscow's Bolotnaya Square on May 6, 2012, the eve of Russian President Vladimir Putin's inauguration, according to local media. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: POLITICS CRIME LAW CIVIL UNREST)

В Красноярске освобожден фигурант "болотного дела" Леонид Развозжаев 07.04.2017

Помощник экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева вышел на свободу после отбытия полного срока наказания по обвинению в организации беспорядков в мае 2012 года.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JULY 24, 2014. Left Front opposition movement leader Sergei Udaltsov, charged with organizing Bolotnaya Square mass riots on 6 May 2012, waits for the announcement of his sentence at a hearing at the Moscow City Court. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE14B39F ITAR TASS Moscow Russia July 24 2014 left Front Opposition Movement Leader Sergei Udaltsov Charged With Organizing Bolotnaya Square Mass Riots ON 6 May 2012 Waits for The ANNOUNCEMENT of His Sentence AT a Hearing AT The Moscow City Court PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE14B39F

Сергею Удальцову окончательно отказали в УДО 26.05.2016

Тамбовский областной суд поддержал отказ в УДО оппозиционеру Сергею Удальцову. Суд посчитал, что Удальцов "не встал на путь исправления".
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JULY 24, 2014. Left Front opposition movement leader Sergei Udaltsov, charged with organizing Bolotnaya Square mass riots on 6 May 2012, waits for the announcement of his sentence at a hearing at the Moscow City Court. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE14B39F ITAR TASS Moscow Russia July 24 2014 left Front Opposition Movement Leader Sergei Udaltsov Charged With Organizing Bolotnaya Square Mass Riots ON 6 May 2012 Waits for The ANNOUNCEMENT of His Sentence AT a Hearing AT The Moscow City Court PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE14B39F

Сергею Удальцову отказали в УДО 29.03.2016

По мнению адвоката оппозиционера, причиной отказа в УДО может быть тот факт, что Удальцов не признал свою вину. Кроме того, за время пребывания в колонии он получил восемь взысканий и ни одного поощрения.
Opposition leader Sergei Udaltsov (C) gestures as he arrives at a court building to attend a hearing in Moscow February 18, 2014. Udaltsov is charged with the organization of riots and use of violence against police during a protest rally in Moscow's Bolotnaya Square on May 6, 2012, the eve of Russian President Vladimir Putin's inauguration, according to local media. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: POLITICS CRIME LAW CIVIL UNREST)

Приговор Удальцову обжалован в ЕСПЧ 15.09.2015

С оппозиционером обращались бесчеловечно, считает его адвокат. В жалобе, поданной в ЕСПЧ, говорится об отсутствии справедливого суда, незаконном составе суда и нарушении права на свободу слова и собраний.
Leonid Razvozzhayev, co-defendant of opposition leader Sergei Udaltsov, gestures from the defendants cage during a court hearing in Moscow February 18, 2014. Udaltsov and Razvozzhayev are charged with the organization of riots and use of violence against police during a protest rally in Moscow's Bolotnaya Square on May 6, 2012, the eve of Russian President Vladimir Putin's inauguration, according to local media. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: POLITICS CRIME LAW CIVIL UNREST)

Леонид Развозжаев пожаловался в ЕСПЧ 10.09.2015

С жалобой в ЕСПЧ обратился оппозиционер Леонид Развозжаев, осужденный по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. Адвокат считает, что с Развозжаевым поступают бесчеловечно.
FILE - Spokesman of the Investigation Committee Vladimir Markin attends a news conference to inform journalists about the investigation of crash of Polish government airplane Tu-154, Moscow, Russia, 18 February 2011. Photo: EPA/SERGEI CHIRIKOV (zu dpa «Moskaus Ermittler halten «Zeugen» für MH17-Abschuss für glaubwürdig» vom 24.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Следственный комитет спешит на помощь 18.08.2015

Журналист Олег Кашин в специальном комментарии для DW о том, что происходит, если на призывы о помощи в восстановлении справедливости откликается российское силовое ведомство.
Opposition leader Sergei Udaltsov (C) gestures as he arrives at a court building to attend a hearing in Moscow February 18, 2014. Udaltsov is charged with the organization of riots and use of violence against police during a protest rally in Moscow's Bolotnaya Square on May 6, 2012, the eve of Russian President Vladimir Putin's inauguration, according to local media. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: POLITICS CRIME LAW CIVIL UNREST)

Защита Удальцова обжаловала сделку с правосудием в Конституционном суде 23.06.2015

По мнению юристов, с помощью сделки с правосудием обвиняемые иногда зарабатывают для себя снижение наказания, оговаривая невиновных.
Leonid Razvozzhayev, co-defendant of opposition leader Sergei Udaltsov, gestures from the defendants cage during a court hearing in Moscow February 18, 2014. Udaltsov and Razvozzhayev are charged with the organization of riots and use of violence against police during a protest rally in Moscow's Bolotnaya Square on May 6, 2012, the eve of Russian President Vladimir Putin's inauguration, according to local media. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: POLITICS CRIME LAW CIVIL UNREST)

Леонид Развозжаев этапирован в колонию 22.05.2015

Адвокат Леонида Развозжаева пока не знает, в какую колонию вывезли его подзащитного. Ранее координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов был этапирован в Тульскую область.
Leonid Razvozzhayev, co-defendant of opposition leader Sergei Udaltsov, gestures from the defendants cage during a court hearing in Moscow February 18, 2014. Udaltsov and Razvozzhayev are charged with the organization of riots and use of violence against police during a protest rally in Moscow's Bolotnaya Square on May 6, 2012, the eve of Russian President Vladimir Putin's inauguration, according to local media. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: POLITICS CRIME LAW CIVIL UNREST)

Верховный суд РФ оставил в силе приговор Удальцову и Развозжаеву 18.03.2015

Верховный суд РФ признал законным приговор оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, осужденным на 4,5 года по "болотному делу".
Vor dem Gerichtsgebäude in Moskau, Bolotnaja Prozess, Putin Gegner, Moskau, August 2014

Список осужденных по "болотному делу" пополнился четырьмя фамилиями 18.08.2014

Четверо фигурантов "болотного дела" признаны виновными и осуждены на сроки от 3 лет и 3 месяцев условно до 3 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Оглашение приговора сопровождалось новыми задержаниями.
Left Front opposition movement leader Sergei Udaltsov gestures as he arrives for questioning at the federal Investigative Committee in Moscow October 26, 2012. Udaltsov was summoned for questioning on suspicion of organising mass disorder, local media reported. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: POLITICS CRIME LAW CIVIL UNREST)

Сергей Удальцов объявил голодовку 25.07.2014

Лидер "Левого фронта" будет голодать в знак протеста против вынесения незаконного приговора. Адвокаты осужденных намерены добиваться их освобождения в российских и европейских судах.
Opposition leader Sergei Udaltsov gestures as he waits to attend a court hearing in Moscow July 24, 2014. A Moscow court on Thursday found Russian opposition leaders Udaltsov and Leonid Razvozhayev guilty of inciting mass riots against President Vladimir Putin. The state prosecution has called for eight-year jail terms for both men and they were expected to be sentenced later on Thursday. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST)

Правозащитники и адвокаты критикуют приговор Развозжаеву и Удальцову 24.07.2014

Процесс над главными фигурантами "болотного дела" закончился обвинительным приговором и лишением свободы на 4,5 года каждому. Правозащитники возмущены решением суда.
Opposition leader Sergei Udaltsov (R) and his co-defendant Leonid Razvozzhayev (2nd L) attend a court hearing in Moscow February 18, 2014. Udaltsov and Razvozzhayev are charged with the organization of riots and use of violence against police during a protest rally in Moscow's Bolotnaya Square on May 6, 2012, the eve of Russian President Vladimir Putin's inauguration, according to local media. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: POLITICS CRIME LAW CIVIL UNREST)

Удальцов и Развозжаев приговорены к четырем с половиной годам заключения 24.07.2014

Мосгорсуд вынес приговор по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года.
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