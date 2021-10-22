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Леонардо Ди Каприо

Алек Болдуин

Смерти и несчастные случаи на съемочных площадках (фотогалерея) 22.10.2021

Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагедии случались и на съемках других фильмов. О некоторых из них - в фотогалерее DW.
PARK CITY, UTAH - JANUARY 23: Alec Baldwin attends Sundance Institute's 'An Artist at the Table Presented by IMDbPro' at the 2020 Sundance Film Festival on January 23, 2020 in Park City, Utah. (Photo by Rich Polk/Getty Images for IMDb)

Трагические происшествия на съемках фильмов 22.10.2021

Актер Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагические случаи происходили и на съемках других фильмов. DW - о некоторых из них.
links: Brazilian President Jair Bolsonaro speaks during a ceremony in which the appointed Attorney General Augusto Aras (not depicted) takes office at Planalto Palace in Brasilia, on September 26, 2019. (Photo by EVARISTO SA / AFP) (Photo credit should read EVARISTO SA/AFP via Getty Images) rechts: BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - NOVEMBER 07: Leonardo DiCaprio speaks onstage during SAG-AFTRA Foundation's 4th Annual Patron of the Artists Awards at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on November 07, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Vivien Killilea/Getty Images for SAG-AFTRA Foundation)

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в финансировании пожаров в Амазонии 30.11.2019

Звезда Голливуда "дает деньги на поджог Амазонии", утверждает бразильский лидер. Ранее Жаир Болсонару отверг 20 млн долларов, предложенных странами G7 для борьбы с огнем.
Actor Leonardo Di Caprio, a United Nations Messenger of Peace, speaks at the signing ceremony for the Paris Agreement on climate change, Friday, April 22, 2016 at U.N. headquarters. (AP Photo/Mark Lennihan) |

#сибирьгорит: кого из мировых звезд волнуют проблемы экологии 02.08.2019

Пост в Instagram о пожарах в Сибири Леонардо Ди Каприо - лишь один из примеров. Многие актеры, художники и королевские особы считают своим долгом заботиться об окружающей среде.
Actor and environmental activist Leonardo DiCaprio speaks during the Our Ocean Conference at the US State Department in Washington, DC, September 15, 2016. President Barack Obama announced the creation of a new marine reserve on Thursday as Washington hosted a major world summit on protecting the planet's oceans. / AFP / JIM WATSON (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images) © Getty Images/J. Watson

Леонардо Ди Каприо призвал освободить косаток и белух из бухты в Приморье 27.02.2019

В вольерах в бухте Средняя находятся 11 косаток и 87 белух, утверждает Международный проект по морским млекопитающим. Их хотели продать в океанариумы Китая.
Eine Weltkugel und ein Riesenrad stehen am 13.11.2017 in Bonn (Nordrhein-Westfalen) am Rande der Weltklimakonferenz zwischen herbstlichen Blattwerk. Die Weltklimakonferenz COP23 findet 06. bis 17. November 2017 in Bonn statt. Im Hintergrund ist der Petersberg mit dem Hotel Petersberg zu sehen. Foto: Rainer Jensen/dpa | Verwendung weltweit

Итоги конференции ООН по климату: отказ от угля и курс на Катовице 17.11.2017

В Бонне завершилась 23-я Конференция ООН по изменению климата. DW подвела ее итоги.

19.09.2017 *** Zelte für die UN-Klimakonferenz werden am 19.09.2017 in Bonn (Nordrhein-Westfalen) aufgebaut. Vom 06.11. bis 17. November findet in Bonn die UN-Klimakonferenz statt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa | Verwendung weltweit

Самое интересное о конференции ООН по климату в Бонне 06.11.2017

6 ноября в Бонне открылась 23-я Конференция ООН по изменению климата с участием именитых политиков и звезд. DW, из окон которой видны павильоны конференции, собрала факты об этом событии.
WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 15: Actor and environmental activist Leonardo DiCaprio announces the launch of the Global Fishing Watch during the Our Oceans conference at the State Department's Harry S. Truman building September 15, 2016 in Washington, DC. A project of Oceana, SkyTruth and Google, Global Fishing Watch allows anyone with an internet connection to monitor the activities of large commercial fishing vessels across the globe. According to the State Department, the conference will bring scientists, political leaders and advocates together to focus on 'key ocean issues of our time , marine protected areas, sustainable fisheries, marine pollution, and climate-related impacts on the ocean.' (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images) © Getty Images/C.Somodevilla

Ди Каприо вернул дорогие подарки на фоне скандала о коррупции 17.06.2017

Леонардо Ди Каприо вернул дорогие подарки, полученные от компаний, попавших в поле зрения органов юстиции США. Представитель знаменитого актера отметил, что Ди Каприо уже почти год сотрудничает со следствием.
A man walks outside the headquarters of Yandex company in Moscow, September 14, 2015. Russia's anti-monopoly agency said on Monday Google Inc was abusing its dominant market position in the country and could face penalties, in a case launched by its Russian competitor Yandex. The sign (R) reads: Yandex. REUTERS/Maxim Zmeyev

Лабутены, русиано, Трамп - "Яндекс" назвал самые популярные поисковые запросы 2016 года 08.12.2016

Поисковик "Яндекс" озвучил самые популярные запросы 2016 года в 11 категориях. Среди лидеров - Ксения Собчак, Дональд Трамп и "лабутены". Внес свой вклад в рейтинг и Дмитрий Медведев.
Actor and environmental activist Leonardo DiCaprio speaks during the Our Ocean Conference at the US State Department in Washington, DC, September 15, 2016. President Barack Obama announced the creation of a new marine reserve on Thursday as Washington hosted a major world summit on protecting the planet's oceans. / AFP / JIM WATSON (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images) © Getty Images/J. Watson

Ди Каприо отметил заслуги Обамы в борьбе с потеплением климата 04.10.2016

Никто в истории не сделал больше, чем Барак Обама, пытаясь найти решение климатического кризиса, заявил Леонардо Ди Каприо в ходе дискуссии в Белом доме.

Беженцы попытались силой вырваться из Греции - DW Новости (29.02.2016) 29.02.2016

Ситуация на греческо-македонской границе, где скопились 7 тысяч беженцев, обострилась. Между тем, канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала закрытие границ в Европе.

DW Новости за 100 секунд (29.02.2016) 29.02.2016

Сирийская оппозиция обвинила Дамаск и Москву в нарушении режима перемирия. Ангела Меркель: ЕС должен решать миграционный кризис сообща. Леонардо ди Каприо впервые получил "Оскара".
28. Feb. 2016 Oscar winners gather on stage after the end of the awards ceremony at the 88th Academy Awards in Hollywood, California February 28, 2016. REUTERS/Mario Anzuoni (C): Reuters/M. Anzuoni

Сюрпризы "Оскара"-2016 29.02.2016

Американская киноакадемия вручила статуэтки "Оскар" лучшим режиссерам, актерам и сценаристам прошедшего года. Не обошлось без неожиданностей.
28. Feb. 2016 Leonardo DiCaprio holds the Oscar for Best Actor for the movie The Revenant at the 88th Academy Awards in Hollywood, California February 28, 2016. REUTERS/Mario Anzuoni (C): Reuters/M. Anzuoni

Сюрпризы "Оскара"-2016 29.02.2016

Американская киноакадемия вручила статуэтки "Оскар" лучшим режиссерам, актерам и сценаристам прошедшего года. Не обошлось без неожиданностей.
28. Feb. 2016 Leonardo DiCaprio accepts the Oscar for Best Actor for the movie The Revenant at the 88th Academy Awards in Hollywood, California February 28, 2016. REUTERS/Mario Anzuoni (C): Reuters/M. Anzuoni

"Оскара" за лучшую мужскую роль получил Леонардо Ди Каприо 29.02.2016

"Оскара" за лучшую режиссуру удостоен мексиканец Алехандро Иньярриту за вестерн-триллер "Выживший". Главного "Оскара" - за лучший фильм - удостоена драма "В центре внимания".

DW Новости за 100 секунд (15.02.2016) 15.02.2016

Новости DW за 100 секунд. Киев запретил транзит российских фур. Россию ожидают 15 лет застоя. Словения ограничивает въезд беженцев. Леонардо Ди Каприо получил премию BAFTA.
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