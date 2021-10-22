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Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагедии случались и на съемках других фильмов. О некоторых из них - в фотогалерее DW.
Актер Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагические случаи происходили и на съемках других фильмов. DW - о некоторых из них.
Звезда Голливуда "дает деньги на поджог Амазонии", утверждает бразильский лидер. Ранее Жаир Болсонару отверг 20 млн долларов, предложенных странами G7 для борьбы с огнем.
Пост в Instagram о пожарах в Сибири Леонардо Ди Каприо - лишь один из примеров. Многие актеры, художники и королевские особы считают своим долгом заботиться об окружающей среде.
В вольерах в бухте Средняя находятся 11 косаток и 87 белух, утверждает Международный проект по морским млекопитающим. Их хотели продать в океанариумы Китая.
В Бонне завершилась 23-я Конференция ООН по изменению климата. DW подвела ее итоги.
6 ноября в Бонне открылась 23-я Конференция ООН по изменению климата с участием именитых политиков и звезд. DW, из окон которой видны павильоны конференции, собрала факты об этом событии.
Леонардо Ди Каприо вернул дорогие подарки, полученные от компаний, попавших в поле зрения органов юстиции США. Представитель знаменитого актера отметил, что Ди Каприо уже почти год сотрудничает со следствием.
Поисковик "Яндекс" озвучил самые популярные запросы 2016 года в 11 категориях. Среди лидеров - Ксения Собчак, Дональд Трамп и "лабутены". Внес свой вклад в рейтинг и Дмитрий Медведев.
Никто в истории не сделал больше, чем Барак Обама, пытаясь найти решение климатического кризиса, заявил Леонардо Ди Каприо в ходе дискуссии в Белом доме.
Ситуация на греческо-македонской границе, где скопились 7 тысяч беженцев, обострилась. Между тем, канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала закрытие границ в Европе.
Сирийская оппозиция обвинила Дамаск и Москву в нарушении режима перемирия. Ангела Меркель: ЕС должен решать миграционный кризис сообща. Леонардо ди Каприо впервые получил "Оскара".
Американская киноакадемия вручила статуэтки "Оскар" лучшим режиссерам, актерам и сценаристам прошедшего года. Не обошлось без неожиданностей.
"Оскара" за лучшую режиссуру удостоен мексиканец Алехандро Иньярриту за вестерн-триллер "Выживший". Главного "Оскара" - за лучший фильм - удостоена драма "В центре внимания".
Новости DW за 100 секунд. Киев запретил транзит российских фур. Россию ожидают 15 лет застоя. Словения ограничивает въезд беженцев. Леонардо Ди Каприо получил премию BAFTA.
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