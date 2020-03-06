Ленин поссорил немецкий город: "вождю пролетариата" установили статую в Германии

Все смешалось в городе Гельзенкирхене на западе Германии. Немецкая, русская, французская, английская речь. Звуки Интернационала и лозунги неонацистов. Плакат "Добро пожаловать, Ленин" и надпись на здании через дорогу "Ленину здесь не место". Виновник неразберихи – двухметровый чугунный Владимир Ильич Ленин. То, что статую "вождю пролетариата" в капиталистической стране установили век спустя после его смерти, - не единственный удивительный факт, произошедший 20 июня в Гельзенкирхене.

Плакат "Добро пожаловать, Ленин" в руках у участника открытия памятника

Поклонники Ленина

"Статуи рабовладельцев, деспотов и разжигателей войн сносят по всему миру. Как же своевременно мы решили установить статую революционеру, борцу за мир и марксисту, символизирующему будущее и новую эру социализма без капитализма", - говорит 42-летняя глава Марксистско-ленинской партии Германии, слесарь по образованию Габи Фехтнер (Gabi Fechtner). На пресс-конференции в честь открытия памятника собрались журналисты не только из разных немецких городов, но и из России, Франции, Новой Зеландии. Неудивительно, ведь статуи Ленину в наше время чаще сносят, чем устанавливают. А в западной Германии памятник Ленину и вовсе появился впервые.

Его установили члены леворадикальной Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), основанной в 1982 году и насчитывающей менее 3000 членов. Они считают себя приверженцами взглядов Владимира Ленина и Карла Маркса и дистанцируются от ГДР и "империалистической" политики СССР после прихода к власти Хрущева. Статую работы чешского скульптора, созданную в 1957 году, они купили через интернет за 16 000 евро. Установить ее собирались еще несколько месяцев назад. Но помешала пандемия, а также сопротивление властей города. По мнению городской администрации, статуя повредит памятнику архитектуры - зданию, перед которым ее установили. Однако суд посчитал эти аргументы несостоятельными.

Противники статуи

В итоге городские власти организовали выставку о коммунизме в здании напротив штаб-квартиры МЛПГ, цель которой – "развенчать идеологию путем предоставления фактов". "Ленину здесь не место" - такая надпись вывешена на здании. Против памятника высказались все политические партии города. А непосредственно в день открытия скульптуры протестовали и неонацисты. Бритоголовые юноши скандировали свои лозунги, в то время как со сцены через дорогу группа из Кёльна пела песню о "Красном октябре" на русском и немецком языках.

Екатерина Мальдон - противница установки памятника Ленину

Вдруг перед памятником, который на тот момент еще был покрыт красным полотном, появилась женщина с бутылкой в руках и плакатом с надписью на немецком: "Моя кровь, пожалуйста!" С сильным русским акцентом она закричала: "Ленин пил кровь моих родственников и земляков. Вы тоже хотите выпить моей крови?" Бутылку у нее из рук вырвали, а ее саму, не сильно церемонясь, оттеснили к краю толпы. На фоне звучавших со сцены слов о "Ленине, выслушивавшем всевозможные мнения", это выглядело достаточно абсурдно. "Вы не знаете, что такое СССР, а я знаю. Это большой концлагерь. Ленин – массовый убийца", – кричала Екатерина Мальдон, политическая беженка из Москвы.

Чем примечателен Гельзенкирхен

"Это здорово, что в Германии чествуют и признают Ленина", - говорит Ирина Тимофеева, представительница организации "Память ради будущего". Уроженка Молдовы приехала в Гельзенкирхен из Кёльна, где она проживает уже 15 лет. Когда чехол с Ленина сняли, она положила на постамент букет роз.

Гельзенкирхен – город с населением 260 тысяч человек в Рурской области. Раньше он был важным центром тяжелой промышленности. Но со свертыванием добычи угля город лишился тысячи рабочих мест. Согласно исследованиям, сейчас это самый бедный город Германии. Средний доход на душу населения здесь составляет чуть более 16 000 евро в год.

15 минут на метро отделяют Гельзенкирхен от соседнего Эссена. Субботним вечером здесь царит расслабленная атмосфера. За столиками в кафе сидят горожане. Перед входами в магазины очереди – из-за пандемии в помещении может находиться лишь определенное число покупателей. О горячих дискуссиях в соседнем Гельзенкирхене в Эссене не слышали. "Памятник Ленину? А кто такой Ленин?" - смеются два молодых человека. "Естественно, я знаю, кто такой Ленин, но про памятник ему слышу впервые", – удивляется студент. "А что в этом такого? Мы живем в демократии, здесь каждый может выражать свое мнение", - считает другой молодой человек из очереди перед магазином одежды.

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