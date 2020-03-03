Международная книжная ярмарка, которая проходит ежегодно в Лейпциге.

Лейпцигская книжная ярмарка является вторым по значимости форумом книгоиздателей, литераторов и библиофилов в Германии после Франкфуртской ярмарки. Ее история насчитывает более трех столетий. Международная Лейпцигская книжная ярмарка проходит ежегодно весной. Ярмарку в последние годы посещают в среднем более 270 тысяч человек. В 2020 году ярмарка была отменена в связи с глобальным распространением коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19).