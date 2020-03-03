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Лейпцигская книжная ярмарка

Международная книжная ярмарка, которая проходит ежегодно в Лейпциге.

Лейпцигская книжная ярмарка является вторым по значимости форумом книгоиздателей, литераторов и библиофилов в Германии после Франкфуртской ярмарки. Ее история насчитывает более трех столетий. Международная Лейпцигская книжная ярмарка проходит ежегодно весной. Ярмарку в последние годы посещают в среднем более 270 тысяч человек. В 2020 году ярмарка была отменена в связи с глобальным распространением коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19).

20.03.2019, Sachsen, Leipzig: Mitarbeiter bestücken Büchertische am Stand des Verlages Random House auf der Buchmesse Leipzig. Mit einem Festakt wird am Abend die Leipziger Buchmesse 2019 eröffnet. Bis zum Sonntag (24.03.2019) präsentieren sich etwa 2600 Aussteller auf dem Messegelände. Parallel dazu lädt das Festival «Leipzig liest» zu zahlreichen Lesungen ein. Gastland der Buchmesse ist in diesem Jahr Tschechien. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В Германии из-за коронавируса отменена Лейпцигская книжная ярмарка 03.03.2020

Организаторы второй по величине книжной ярмарки Германии и литературного фестиваля "Лейпциг читает" объяснили их отмену заботой о здоровье участников и посетителей.
Besucher der Buchmesse Leipzig

Книжная ярмарка в Лейпциге установила рекорд по числу посетителей 25.03.2019

За четыре дня участниками одного из главных книжных событий в мире стали почти 300 тысяч человек. Это рекордное число посетителей для Лейпцигской книжной ярмарки.
Buch von Masha Gessen Vergessen. Stalins Gulag in Putins Russland (dtv) ins System stellen? Die Fotos wurden uns vom Verlag dtv zur Verfügung gestellt. Es sind Impressionen von ehemaligen GULAG-Lager. Copyright: dtv/Misha Friedman.

В поисках сталинского ГУЛАГа (фотогаларея) 01.03.2019

Премию Лейпцигской книжной ярмарки "За вклад в европейское взаимопонимание" получает в этом году российская и американская журналистка Маша Гессен. DW представляет одну из ее книг, которая вышла сейчас в Германии.

ARCHIV - Eine Frau stapelt Bücher am 16.03.2016 in Vorbereitung auf die Buchmesse in Leipzig (Sachsen). Der deutsche Buchmarkt gilt immer noch als der zweitgrößte der Welt. Doch die Titel-Flut geht weiter zurück. (zu dpa Wer liest denn all die Bücher? - Zahl der Titel nimmt ab) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Книжная ярмарка в Лейпциге берет на мушку политику 15.03.2018

Вторая по величине и значению книжная ярмарка Германии превращает Лейпциг в Мекку для издателей, писателей и читателей. Что ждет гостей в этом году?
Bestand: Bild 183 - Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst - Zentralbild Signatur: Bild 183-B19889 Originaltitel: info Scherl: Ukrainische Arbeitskräfte fahren nach Deutschland. -Ohne ärztliche Untersuchung darf die weite Reise nach Deutschland nicht angetreten werden. jeder Meldend wird sorgfältig untersucht. PK-Aufnahme: Knödler, 3314-42 ADN-Zentralbild/Archiv II. Weltkrieg 1939-45 In den von den faschistischen deutschen Wehrmacht besetzten Gebiet in der Ukraine, Mai 1942. Die Zivilbevölkerung in Artjomowsk [Artemowsk] (Ukraine) muß sich in dem von der deutschen Zivilverwaltung eingerichteten Arbeitsamt melden, um bei Tauglichkeit als Zwangsarbeiter in der deutschen Rüstungsindustrie eingesetzt zu werden. Untersuchung der Arbeitsdienstverpflichteten vor dem Abtransport nach Deutschland. Aufnahme: Knödler 3314-42 Datierung: Mai 1942

Первая премия Лейпцигской ярмарки - за книгу "Она родом из Мариуполя" 23.03.2017

Книга Наташи Водин "Она родом из Мариуполя" получила первую премию Лейпцигской ярмарки 2017 года. Это книга о том, как и что дочь "остарбайтеров" узнавала о прошлом своей матери.
Litauen - Vilnius Buchmesse Litauische Schriftstellerin Krisitina Sabaliauskaitë

Литература Литвы в Лейпциге: от "Русских пельменей" до "Рыб и драконов" 23.03.2017

В Лейпциге открылась традиционная Лейпцигская книжная ярмарка. Ее главным гостем стала в этом году Литва. Какие книги она представляет?
23.02.2016 DW Doku 7649 - Boris Nemzow 3

Памятник Борису Немцову от "поколения Путина" 18.03.2016

На Лейпцигской книжной ярмарке прошла презентация книги Жанны Немцовой "Разбудить Россию". Многие немецкие критики ее уже прочитали. DW знакомит с их отзывами.
ARCHIV 2015 *** ARCHIV - Dichtgedrängt gehen Besucher am 14.03.2015 über die Buchmesse in Leipzig (Sachsen). Die Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse gibt am Mittwoch die nominierten Autoren bekannt. Der renommierte Literaturpreis wird in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben . Foto: Jan Woitas/dpa (zu lsn «Jury gibt Nominierte für den Preis der Leipziger Buchmesse bekannt» vom 03.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/J. Woitas

В Лейпциге открылась книжная ярмарка 17.03.2016

Основная тема ярмарки в этом году обозначена как "Бегство и переселение". В первый день мероприятия будет вручена престижная премия Лейпцигской книжной ярмарки.
***ACHTUNG: Die Fotos dürfen nur für Pressezwecke verwendet werden!*** Download Pressebereich: http://www.leipziger-buchmesse.de/Presse/Multimedia/Foto/

Весна в Германии начинается с литературы 12.03.2015

В Лейпциге - международная книжная ярмарка и литературный фестиваль. В Кельне - также литературные чтения.
Die Gewinner des Preises der Leipziger Buchmesse, Clemens Meyer (l-r, Belletristik), Irina Liebmann (Sachbuch) und Fritz Vogelgsang (Übersetzung) stehen am Donnerstag (13.03.2008) nach der Preisverleihung gemeinsam auf der Bühne in der Magnolienallee der Leipziger Buchmesse. Bis zum Sonntag (16.03.2008) präsentieren mehr als 2000 Verlage aus fast 40 Ländern auf rund 63.000 Quadratmetern ihre Frühjahrs-Neuerscheinungen. Die vermietete Fläche und die Zahl der Aussteller stiegen nach Angaben der Messe um rund zwei Prozent. Zu der Schau werden rund 100.000 Besucher erwartet. Foto: Arno Burgi +++(c) dpa - Report+++

Гюнтер Грасс вручит премию писательнице с русскими корнями 27.02.2015

Ирина Либман, которой сейчас 71 год, родилась в Москве. Она является лауреатом нескольких немецких литературных премий, в том числе премии Лейпцигской книжной ярмарки 2008 года.
Der israelische Schriftsteller Amos Oz spricht am 14.11.2014 bei der Verleihung des Siegfried-Lenz-Preises im Rathaus in Hamburg. Amos Oz ist in Hamburg mit dem erstmals vergebenen Siegfried-Lenz-Preis geehrt worden. Foto: Christian Charisius/dpa Zu dpa Autor Amos Oz mit erstem Siegfried-Lenz-Preis geehrt vom 14.11.2014)

Израиль - почетный гость Лейпцигской ярмарки 11.12.2014

Объявлена главная страна предстоящей в 2015 году книжной ярмарки в Лейпциге.
ARCHIV - Katja Petrowskaja lächelt bei ihrer Auszeichnung mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis am 07.07.2013 in Klagenfurt. Mit ihrem Werk «Vielleicht Esther» ist sie für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik nominiert. EPA/GERT EGGENBERGER/dpa (zu dpa «Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse» im dpa-Themenpaket vom 09.03.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Внуки о трагедиях прошлого: новые романы Кати Петровской и Пера Лео 14.03.2014

Его дед развивал учение о расовой гигиене, ее прабабушка была его потенциальной жертвой. Два немецких писателя оказались в эпицентре литературной жизни Германии.
Der ukrainische Schriftsteller Jurij Andruchowytsch spricht am 13.03.2014 am Stand des NGO Publishers' Forum aus Lviv (Ukraine) auf der Leipziger Buchmesse in Leipzig (Sachsen). Bis zum Sonntag (16.03.2014) präsentieren sich auf der Messe rund 2000 Verlage mit ihren Neuerscheinungen. Foto: Peter Endig/dpa

Возможен ли Майдан в Беларуси? 14.03.2014

Украинская тема стала одной из ведущих на книжной ярмарке в Лейпциге. Какова роль деятелей культуры в подобные переломные моменты? - этот вопрос звучит особенно часто.
Der Mannheimer Stadtschreiber Sascha Stanisic, aufgenommen am 07.05.2013 in Mannheim (Baden-Württemberg) im Turm der Alten Feuerwache. Der Schriftsteller Saša Staniši_ ist zur Zeit Mannheimer Stadtschreiber er hat sich gegen 53 Mitbewerber durchgesetzt. Foto: Uwe Anspach/dpa (zu lsw: Heimat ist ein überholter Begriff»: Mannheims Stadtschreiber Staniši_ vom 11.05.2013)

Саша Станишич стал лауреатом премии Лейпцигской книжной ярмарки 13.03.2014

Немецкий писатель боснийского происхождения получил престижную награду за роман "Перед праздником".
15.03.2014 kultur 21 Leipziger Buchmesse

Украина станет главной на Лейпцигской книжной ярмарке 13.03.2014

Около 2200 экспонентов из 43 стран мира принимают участие в Лейпцигской книжной ярмарке 2014 года. Актуальные события изменили планы организаторов.
This film image released by Warner Bros. Pictures shows Sandra Bullock in a scene from Gravity. The film was nominated for an Academy Award for best picture on Thursday, Jan. 16, 2014. The 86th Academy Awards will be held on March 2. (AP Photo/Warner Bros. Pictures, File) ***ACHTUNG: VERWENDUNG NUR ZUR BERICHTERSTATTUNG ÜBER DEN FILM!***

Германия в марте: Малевич, джаз, литература, граффити и кино 28.02.2014

Саммит знаменитостей на церемонии вручения "Оскара", соприкосновение с супрематизмом Казимира Малевича, встреча с таинственным уличным художником - и море книг.
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