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Легионер

Hafentempel, Rekonstruktion, Archäologischer Park Xanten, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Древние римляне на территории нынешней Германии: как они жили? 20.09.2021

Пограничные укрепления римлян вдоль нижнего течения Рейна стали Всемирным наследием ЮНЕСКО. Музеи пяти городов Северного Рейна - Вестфалии познакомят с бытом германских племен и римских легионеров.
Das Denkmal auf den Ruinen der großen Choral-Synagoge in der lettischen Hauptstadt Riga, aufgenommen am 09.07.2010. Im Riager Ghetto waren bis November 1941 die rund 30 000 lettischen Juden interniert. Sie wurden in den nahen Wäldern erschossen, um Platz für die ersten aus Deutschland deportierten Juden zu schaffen. Von den rund 25 000 aus Deutschland nach Riga verschleppten Juden überlebten die wenigsten. Foto: Uwe Zucchi dpa | Verwendung weltweit

Массовое убийство евреев в Риге: взгляд на историю 04.07.2019

4 июля 1941 года нацисты и их местные пособники сожгли хоральную синагогу в Риге. Оценку событиям того времени и их осмыслению нашими современниками дает историк Екатерина Махотина.
16.03.2018, Lettland, Riga: eine junge Frau (l) überreicht einem alten Mann in Uniform eine weiße Blume während eines Gedenkmarsches für lettische Waffen-SS-Veteranen. Mit dem umstrittenen Marsch haben lettische Veteranen einer Einheit der Waffen-SS ihrer im Zweiten Weltkrieg gefallenen Kameraden gedacht. Unter massivem Polizeischutz zogen am Freitag rund 1500 Kriegsteilnehmer und Sympathisanten durch die Hauptstadt des baltischen EU- und Nato-Landes zum Freiheitsdenkmal. (zu dpa «Gedenkmarsch für lettische Waffen-SS-Veteranen in Riga» vom 16.03.2018) Foto: Alexander Welscher/dpa | Verwendung weltweit

Шествие в честь легионеров "Ваффен-СС" в Риге собрало около 1500 человек 16.03.2018

В Риге прошел ежегодный марш в честь легионеров "Ваффен-СС". В нем приняли участие около полутора тысяч человек. Накануне Сейм отказался признавать 16 марта официальным днем памяти латышских воинов.
epa05214309 Participiants march to commemorate Latvian Legionnaires during Remembrance day of the Latvian Legionnaires at the Freedom Monument in Riga, Latvia, 16 March 2016. Soldiers of the Latvian Legion were part of the German Waffen-SS during World War II. EPA/VALDA KALNINA picture-alliance/dpa/V.Kalnina

Шествие в честь легионеров "Ваффен-СС" в Риге собрало не более 900 человек 16.03.2016

В Риге в традиционном шествии в честь латышских легионеров "Ваффен-СС" в этом году участвовали не более 800-900 человек. Мэр Риги Нил Ушаков поблагодарил горожан за снижение интереса к этому мероприятию.
Martinszug Freilichtmuseum Lindlar. Aufgenommen im November 2012. Reportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Фоторепортаж: Фонарики, песни и костры на День Святого Мартина в Германии 11.11.2015

В начале ноября в Германии можно наблюдать детские шествия с фонариками, песнями и римским легионером на коне.
ARCHIV - Aufnajhme vom 23.06.2013 zeigt Terminal F des Moskauer Flughafens Scheremetjewo, auf dem der amerikanische Geheimdienstspezialist Edward Snowden am Vortag mit einer Aeroflot-Maschine aus China gelandet ist. Snowden sitzt nach seiner Flucht aus Hongkong weiter im Transitbereich des Moskauer Flughafens fest - ohne gültige Papiere. Appelle aus Washington, den 30-Jährigen auszuliefern, verhallen in Moskau bisher ungehört. Photo: ITAR-TASS/ Anton Novoderezhkin/dpa (zu dpa Nervenkrieg um Snowden - US-Informant sitzt ohne Pass in Moskau fest vom 25.06.2013)

В Шереметьево задержали чешскую делегацию 22.10.2015

Дипломатам из Чехии, летевшим в Ульяновск на открытие памятника чехословацким легионерам, в московском аэропорту без объяснения причин запретили продолжить путь.

ФИФА поможет России бороться с расизмом в футболе 25.07.2015

Легионеры в российских футбольных клубах часто сталкиваются с проявлениями расизма со стороны болельщиков.
People hold flags as they participate in the annual procession commemorating the Latvian Waffen-SS (Schutzstaffel) unit, also known as the Legionnaires, in Riga March 16, 2015. The Legionnaires are commemorated annually for fighting against the Soviet occupation of Latvia, but the Nazi connection has caused great controversy abroad, particularly in Russia. REUTERS/Ints Kalnins (LATVIA - Tags: ANNIVERSARY MILITARY)

В Риге прошли шествие памяти легионеров "Ваффен-СС" и акция антифашистов 16.03.2015

Параллельно состоялись акция антифашистов и пикеты перед диппредставительствами России и Германии. Все мероприятия прошли без происшествий.
ARCHIV - Kevin Kuranyi von Dynamo Moskau in Aktion 13.05.2012 im russischen Premier League Spiel gegen Kuban Krasnodar Der VfB Stuttgart freut sich auf das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Stürmer Kevin Kuranyi. im dem Playoff-Hinspiel VfB Stuttgart in der Europa League gegen den russischen Verein Dynamo Moskau am Mittwoch (22.08.2012) Foto: Mihail Mokrushin/RIA Novosti +++(c) dpa - Bildfunk+++

Российский футбол в период экономического кризиса: 25 рублей спустя 24.02.2015

Резкое падение курса рубля вынуждает футбольные клубы России затягивать пояса, отказываясь от дорогостоящих покупок зарубежных звезд. DW выяснила, на чем клубы сейчас экономят.
HANDOUT - Die undatierte Aufnahme zeigt die an den Ausgrabungen der römischen Straßensiedlung Belginum im Hunsrück (Rheinland-Pfalz) teilnehmende Mannschaft beim Anlegen einer Ebene im Bereich des Ausbruchsgrabens der Außenmauer. Aktuelle Grabungen vor Ort ergaben, die römische Straßensiedlung war deutlich größer als bisher vermutet. Foto: Rosemarie Cordie/Archäologiepark Belginum/dpa (zu lrs «Römische Siedlung Belginum größer als angenommen» vom 10.07.2014, ACHTUNG - Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit Nennung der Quelle: Rosemarie Cordie/Archäologiepark Belginum) +++(c) dpa - Bildfunk+++

На месте древнейшего в Германии римского военного лагеря идут новые раскопки 28.07.2014

Археологи изучают систему укреплений, примыкающих к лагерю с южной стороны. Они хотят точно выяснить, каковы были его форма и общая площадь.
FC Shakhtar players (L-R, top row) midfielder Alex Teixeira, defender Vyacheslav Shevchuk, defender Olexandr Kucher, goalkeeper Andriy Pyatov, defender Yaroslav Rakitskiy, (L-R, bottom row) midfielder Douglas Costa, midfielder Bernard, midfielder Fernando, midfielder Tomá Hübschman, midfielder Darijo Srna, forward Facundo Ferreyra pose for media prior to a UEFA Champions League Group A football match against Bayer Leverkusen in Donetsk on November 5, 2013. AFP PHOTO / SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

Украинский футбол намерен выжить и окрепнуть 26.07.2014

Из-за военных действий в Донбассе украинский футбол теряет легионеров, поддержку болельщиков и испытывает значительные финансовые трудности. О его будущем DW расспросила экспертов.
Der ukrainische Unternehmer Rinat Akhmetov, (Rinat Akhmetov, Rinat Leonidowytsch Achmetow, Rinat Achmetow ) Besitzer des Ukrainischen Fußballclubs Schachtar Donezk, posiert am 12.12.2011 in Donezk in der Ukraine in seinem Stadion Donbas Arena. Foto: Jens Kalaene

Шесть легионеров донецкого "Шахтера" не вернулись на Украину 20.07.2014

Президент "Шахтера" не понимает, что двигало пятью бразильцами и аргентинцем, не вернувшимися на Украину. По его словам, руководство клуба гарантирует безопасность игроков.
Foto: Presseportal der Stadt Trier Titel: Trier Porta Nigra Römer Schlagwort: trier, porta nigra, römer, antike Fotograf: Presseportal der Stadt Trier Ort: Trier Was ist zu sehen: Ein Römer in der Porta Nigra, Erlebnisführung Das Geheimnis der Porta Nigra Thematischer Zusammenhang: Römer in Trier

В центре Германии нашли древнеримский лагерь 09.05.2014

Присутствие легионеров Древнего Рима на территории современной Тюрингии археологи определили по гвоздям из сандалий.
ARCHIV - Archäologen graben am 10.09.2012 auf einem Feld bei Hermeskeil. Rund ein Jahr nach dem Nachweis des bislang ältesten römischen Militärlagers auf deutschem Boden bei Hermeskeil haben neue Grabungen den Befund untermauert. Foto: Thomas Frey/dpa (zu dpa «Neue Grabungen belegen: Hermeskeil ältestes römisches Militärlager» vom 20.09.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Легионеры Цезаря делали привал в Хермескайле 20.09.2013

Новые раскопки подтвердили возраст старейшего из известных военных лагерей древних римлян на территории Германии.
Latvian Waffen-SS veterans and their supporters marching and laying flowers to the Freedom Monument in central Riga on the anniversary of founding of the Latvian legion of Waffen-SS on March 16, 2010.

В Риге прошло ежегодное шествие в честь легионеров "Ваффен-СС" 16.03.2012

Ежегодное шествие и церемония возложения цветов к памятнику Свободы в честь латышских легионеров "Ваффен-СС" состоялись в столице Латвии. В непосредственной близости прошла и контрдемонстрация антифашистов.
Abgebildet ist: der Marsch von Veteranen des Lettischen Legions von Waffen-SS und deren Anhänger in Riga am 16. März 2010. Autor: Alexei Romanovs, DW-Korrespondent, Riga

Шествие легионеров в Риге обошлось без инцидентов 16.03.2010

Нынешнее шествие ветеранов Латышского легиона "Ваффен-СС" и их сторонников в Риге обошлось без физических столкновений с противниками этого марша. Провести акцию разрешил административный суд.
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