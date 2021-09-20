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Пограничные укрепления римлян вдоль нижнего течения Рейна стали Всемирным наследием ЮНЕСКО. Музеи пяти городов Северного Рейна - Вестфалии познакомят с бытом германских племен и римских легионеров.
4 июля 1941 года нацисты и их местные пособники сожгли хоральную синагогу в Риге. Оценку событиям того времени и их осмыслению нашими современниками дает историк Екатерина Махотина.
В Риге прошел ежегодный марш в честь легионеров "Ваффен-СС". В нем приняли участие около полутора тысяч человек. Накануне Сейм отказался признавать 16 марта официальным днем памяти латышских воинов.
В Риге в традиционном шествии в честь латышских легионеров "Ваффен-СС" в этом году участвовали не более 800-900 человек. Мэр Риги Нил Ушаков поблагодарил горожан за снижение интереса к этому мероприятию.
В начале ноября в Германии можно наблюдать детские шествия с фонариками, песнями и римским легионером на коне.
Дипломатам из Чехии, летевшим в Ульяновск на открытие памятника чехословацким легионерам, в московском аэропорту без объяснения причин запретили продолжить путь.
Легионеры в российских футбольных клубах часто сталкиваются с проявлениями расизма со стороны болельщиков.
Параллельно состоялись акция антифашистов и пикеты перед диппредставительствами России и Германии. Все мероприятия прошли без происшествий.
Резкое падение курса рубля вынуждает футбольные клубы России затягивать пояса, отказываясь от дорогостоящих покупок зарубежных звезд. DW выяснила, на чем клубы сейчас экономят.
Археологи изучают систему укреплений, примыкающих к лагерю с южной стороны. Они хотят точно выяснить, каковы были его форма и общая площадь.
Из-за военных действий в Донбассе украинский футбол теряет легионеров, поддержку болельщиков и испытывает значительные финансовые трудности. О его будущем DW расспросила экспертов.
Президент "Шахтера" не понимает, что двигало пятью бразильцами и аргентинцем, не вернувшимися на Украину. По его словам, руководство клуба гарантирует безопасность игроков.
Присутствие легионеров Древнего Рима на территории современной Тюрингии археологи определили по гвоздям из сандалий.
Новые раскопки подтвердили возраст старейшего из известных военных лагерей древних римлян на территории Германии.
Ежегодное шествие и церемония возложения цветов к памятнику Свободы в честь латышских легионеров "Ваффен-СС" состоялись в столице Латвии. В непосредственной близости прошла и контрдемонстрация антифашистов.
Нынешнее шествие ветеранов Латышского легиона "Ваффен-СС" и их сторонников в Риге обошлось без физических столкновений с противниками этого марша. Провести акцию разрешил административный суд.
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