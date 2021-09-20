Шествие в честь легионеров "Ваффен-СС" в Риге собрало не более 900 человек

В Риге в традиционном шествии в честь латышских легионеров "Ваффен-СС" в этом году участвовали не более 800-900 человек. Мэр Риги Нил Ушаков поблагодарил горожан за снижение интереса к этому мероприятию.