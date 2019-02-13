Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли (фотогалерея)

Клады, которые находят жители Германии

Слитки под стеной

В конце июня 2015 года во время сноса стены на частном участке в баварском городе Пассау были обнаружены листовое золото и золотые слитки с надписью "Швейцарский банк". Находка рабочих оценена примерно в один миллион евро. Возможно, часть клада еще остается в земле. Спор о том, кому принадлежит если не весь клад, то хотя бы вознаграждение за его находку, обещает быть долгим.