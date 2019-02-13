 Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.02.2019

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Культура и стиль жизни

Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли (фотогалерея)

Эти сокровища считаются утерянными навсегда. Наверное, какие-то из них существовали только в легендах. Но их поиски продолжаются. Может быть, им суждено увенчаться успехом?

  • Хаген погружает в воду сокровища нибелунгов

    Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

    Сокровища нибелунгов

    Знаменитый средневековый германский эпос "Песнь о Нибелунгах" - не просто поэма, в которой победителя дракона, благородного Зигфрида убивает коварный Хаген. Зигфрид потерял жизнь, а вместе с ней и легендарные сокровища нибелунгов - повозки, нагруженные золотом. Хаген якобы утопил их в Рейне, что иллюстрирует это полотно середины XIX века. "Золото Рейна" ищут до сих пор.

  • Николай II с семьей

    Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

    Золото Романовых

    До 1914 года золотой запас Российской империи был самым крупным в мире. В течение 1915-1918 годов его несколько раз эвакуировали в разные города. Часть попала к большевикам, часть - к Колчаку, что-то пропало, что-то ушло в зарубежные банки... 35 миллионов рублей из золотого запаса большевики перевозили из Иркутска. Судьба этого поезда неизвестна. Легендарный груз может находиться на дне Байкала.

  • Реконструированная Янтарная комната в Екатерининском дворце

    Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

    Янтарная комната

    В начале XVIII века прусский король Фридрих Вильгельм I подарил Янтарную комнату российскому императору Петру I. В годы Второй мировой войны солдаты вермахта демонтировали ее и вывезли в Кенигсберг, где она бесследно исчезла: не то сгорела во время бомбежек, не то где-то спрятана. Ее судьба остается загадкой. На снимке: реконструированная Янтарная комната в Екатерининском дворце в городе Пушкин.

  • Святой Грааль и рыцари Круглого стола

    Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

    Святой Грааль

    Святой Грааль - реликвия, о которой рассказывают кельтские и нормандские легенды. Эта чаша стояла перед Иисусом на столе во время Тайной вечери, а после распятия в нее собрали кровь из ран распятого Христа. Святой Грааль напрасно искали легендарные рыцари Круглого стола. По преданию, испивший из святой чаши получит отпущение грехов и обретет бессмертие. Понятно, что поиски продолжаются и сегодня.

  • Последний магистр ордена тамплиеров Жак де Моле

    Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

    Сокровища ордена тамплиеров

    Рыцари могущественного ордена тамплиеров погибли в застенках и были сожжены, как и Великий Магистр ордена, в самом начале XIV века. Король Филипп Красивый хотел извести тамплиеров и заполучить их несметные сокровища. Но золото и серебро удалось спасти, когда темплиеров стали арестовывать. Что произошло с этими сокровищами? Существует несколько гипотез. Но сокровища не найдены до сих пор.

  • Копия креста святой Евфросинии Полоцкой

    Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

    Крест Евфросинии Полоцкой

    В 1161 году по заказу княжны Ефросинии Полоцкой был изготовлен напрестольный крест из кипариса, украшенный золотом, серебром и драгоценными камнями. Он пережил множество междоусобиц, нашествие Наполеона в 1812 году, революцию, но в 1941 году бесследно исчез. Найти его не удалось. Белорусские мастера воссоздали крест уже в наше время. На снимке - его копия.

    Автор: Майке Крюгер, Инга Ваннер


  • Хаген погружает в воду сокровища нибелунгов

    Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

    Сокровища нибелунгов

    Знаменитый средневековый германский эпос "Песнь о Нибелунгах" - не просто поэма, в которой победителя дракона, благородного Зигфрида убивает коварный Хаген. Зигфрид потерял жизнь, а вместе с ней и легендарные сокровища нибелунгов - повозки, нагруженные золотом. Хаген якобы утопил их в Рейне, что иллюстрирует это полотно середины XIX века. "Золото Рейна" ищут до сих пор.

  • Николай II с семьей

    Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

    Золото Романовых

    До 1914 года золотой запас Российской империи был самым крупным в мире. В течение 1915-1918 годов его несколько раз эвакуировали в разные города. Часть попала к большевикам, часть - к Колчаку, что-то пропало, что-то ушло в зарубежные банки... 35 миллионов рублей из золотого запаса большевики перевозили из Иркутска. Судьба этого поезда неизвестна. Легендарный груз может находиться на дне Байкала.

  • Реконструированная Янтарная комната в Екатерининском дворце

    Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

    Янтарная комната

    В начале XVIII века прусский король Фридрих Вильгельм I подарил Янтарную комнату российскому императору Петру I. В годы Второй мировой войны солдаты вермахта демонтировали ее и вывезли в Кенигсберг, где она бесследно исчезла: не то сгорела во время бомбежек, не то где-то спрятана. Ее судьба остается загадкой. На снимке: реконструированная Янтарная комната в Екатерининском дворце в городе Пушкин.

  • Святой Грааль и рыцари Круглого стола

    Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

    Святой Грааль

    Святой Грааль - реликвия, о которой рассказывают кельтские и нормандские легенды. Эта чаша стояла перед Иисусом на столе во время Тайной вечери, а после распятия в нее собрали кровь из ран распятого Христа. Святой Грааль напрасно искали легендарные рыцари Круглого стола. По преданию, испивший из святой чаши получит отпущение грехов и обретет бессмертие. Понятно, что поиски продолжаются и сегодня.

  • Последний магистр ордена тамплиеров Жак де Моле

    Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

    Сокровища ордена тамплиеров

    Рыцари могущественного ордена тамплиеров погибли в застенках и были сожжены, как и Великий Магистр ордена, в самом начале XIV века. Король Филипп Красивый хотел извести тамплиеров и заполучить их несметные сокровища. Но золото и серебро удалось спасти, когда темплиеров стали арестовывать. Что произошло с этими сокровищами? Существует несколько гипотез. Но сокровища не найдены до сих пор.

  • Копия креста святой Евфросинии Полоцкой

    Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

    Крест Евфросинии Полоцкой

    В 1161 году по заказу княжны Ефросинии Полоцкой был изготовлен напрестольный крест из кипариса, украшенный золотом, серебром и драгоценными камнями. Он пережил множество междоусобиц, нашествие Наполеона в 1812 году, революцию, но в 1941 году бесследно исчез. Найти его не удалось. Белорусские мастера воссоздали крест уже в наше время. На снимке - его копия.

    Автор: Майке Крюгер, Инга Ваннер


Смотрите также:

  • Молодой отец семейства из Бремена, купивший старый кухонный буфет, был поражен, обнаружив в тайнике за одним из ящиков три слитка золота.

    Клады, которые находят жители Германии

    Тайник в буфете

    Молодой отец семейства из Бремена, купивший старый кухонный буфет, был поражен, обнаружив в тайнике за одним из ящиков три слитка золота. Он честно заявил в полицию о своей находке. Оказалось, что кухонный буфет стоял в квартире богатого жителя города, который умер в марте этого года, после чего его мебель распродали. Клад оценивается в 83500 евро. Нашедший его получит вознаграждение 2500 евро.

  • Слитки золота

    Клады, которые находят жители Германии

    Кто спрятал это золото?

    В конце июля 2017 года житель Берлина нашел под деревом папку с 22 слитками золота на сумму 35 тысяч евро и 3500 евро банкнотами. Мужчина отнес клад в полицию, теперь он получит до 5 процентов от стоимости находки в качестве вознаграждения. Владелец папки уже забрал свои драгоценности: по его словам, он пристегивал велосипед и случайно оставил слитки возле дерева.

  • Клад из Пассау

    Клады, которые находят жители Германии

    Слитки под стеной

    В конце июня 2015 года во время сноса стены на частном участке в баварском городе Пассау были обнаружены листовое золото и золотые слитки с надписью "Швейцарский банк". Находка рабочих оценена примерно в один миллион евро. Возможно, часть клада еще остается в земле. Спор о том, кому принадлежит если не весь клад, то хотя бы вознаграждение за его находку, обещает быть долгим.

  • Эберсвальдский клад

    Клады, которые находят жители Германии

    Эберсвальдские "трофеи"

    Этот браслет - один из предметов Эберсвальдского клада, крупнейшего собрания доисторических золотых изделий, найденных на территории Германии. Более 80 предметов, в том числе золотые слитки и чаши,обнаружили на территории фабрики в Эберсвальде в 1913 году. В 1945 года клад был тайно вывезен советскими трофейными бригадами и хранится в музее имени Пушкина в Москве. В музеях Германии - только копии.

  • Небесный диск из Небры

    Клады, которые находят жители Германии

    Небесный диск из Небры

    Это сокровище было конфисковано швейцарской полицией во время попыток нелегально продать его в 2001 году. Бронзовый диск с золотыми аппликациями диаметром 30 см, который был изготовлен около 3600 лет назад, считается самым древним изображением звездного неба. Безработный учитель нашел его недалеко от городка Небра. Сегодня страховая цена "Небесного диска" составляет 100 миллионов евро.

  • Золото в прочтовом ящике

    Клады, которые находят жители Германии

    Золото в почтовом ящике

    Украшения, представленные на этом полицейском снимке, 77-летняя пенсионерка из Крефельда нашла в своем почтовом ящике в 2010 году. В двух больших неподписанных конвертах лежали золотые серьги, кольца, браслеты, жемчужные ожерелья... Старушка была приятно удивлена и сразу же обратилась в полицию. Скорее всего, эти украшения были у кого-то украдены. У кого - пока не нашли.

  • Золото Азии

    Клады, которые находят жители Германии

    Золото Азии

    Клад бронзового века был обнаружен в Нижней Саксонии во время прокладки газопровода. Украшения были завернуты в ткань и зарыты около 3300 лет назад. Результаты химического анализа показали, что золото добыли в Азии, предположительно, на территории Афганистана, Казахстана или Узбекистана. Коллекция насчитывает 117 предметов общим весом почти два килограмма.

  • Сокровище варваров

    Клады, которые находят жители Германии

    Сокровище варваров

    Археологу-любителю пришлось предстать перед судом из-за своей находки стоимостью в 575 тысяч евро. 23-летний "черный копатель" был приговорен к 15 месяцам условно за незаконные раскопки в феврале 2014 года. После обнаружения античных монет и золотых украшений он не сообщил об этом властям. Зато выложил фотографии клада в Интернете, где их увидели и сотрудники правоохранительных органов.

  • Семейный тайник

    Клады, которые находят жители Германии

    Семейный тайник

    В 1993 году во время строительных работ на подземной стоянке в Трире было обнаружено более 18 килограммов золотых монет времен Римской империи. Они находились в кожаном мешочке, который хранился в металлическом котелке. Похоже, что это был тайник одной семьи, который пополнялся на протяжении многих десятилетий.

  • Драгоценности на кухне

    Клады, которые находят жители Германии

    Драгоценности на кухне

    Эти драгоценности обнаружил плиточник во время ремонта кухни в одной из квартир Ганновера в 2012 году. Перед тем как заложить основу с новым кафелем, мастер разобрал старую печь и нашел золотые слитки, монеты и серебряные столовые приборы общей стоимостью 100 тысяч евро.

  • Клад Северного потока

    Клады, которые находят жители Германии

    Клад "Северного потока"

    Золотое кольцо с голубой жемчужиной и другие украшения возрастом около трех тысяч лет обнаружены во время строительства "Северного потока" в Дипхольце в апреле 2011 года. Археологов удивило происхождение золота - оно было добыто в Азии - и способ изготовления драгоценностей. Древние мастера использовали технологию сплава, хотя ранее считалось, что в XIV веке до н.э. умели только ковать.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

"Золотой поезд" нацистов: в Польше начались раскопки

В Польше команда кладоискателей приступила к раскопкам предположительно спрятанного нацистами поезда с золотом третьего рейха. Организаторы поисковых работ предполагают, что сокровища находятся на шестиметровой глубине. (16.08.2016)  

Как две немецкие деревни не поделили Янтарную комнату

В саксонской деревне Дойчнойдорф поиски Янтарной комнаты уже вошли в традицию. Однако за поиск чуда света взялись теперь и в тюрингской глубинке. (06.06.2012)  

В Майнце прошла презентация сокровищ, найденных нелегальным кладоискателем

В более чем миллион евро оценивается стоимость коллекции древних золотых и серебряных предметов, обнаруженных кладоискателем в одном из лесов Рейнланд-Пфальца. (18.02.2014)  

Вагнеровский декабрь: "Кольцо нибелунга" в российском эфире

В течение всего декабря по пятницам в российский эфир выйдут все четыре спектакля тетралогии с Байройтского фестиваля 2014 года. (05.12.2014)  

Поезд с золотом нацистов: власти Польши подтвердили "находку"

В Польше подтвердили находку местных искателей сокровищ. Правда, СМИ отмечают, что пока до конца не ясно, идет ли речь о золоте "третьего рейха" в пропавшем нацистском бронепозде. (26.08.2015)  

Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли

Эти сокровища считаются утерянными. Вполне возможно, что какие-то из них существовали только в легендах и сагах. Однако их поиски продолжаются. Может быть, им суждено увенчаться успехом? (12.02.2019)  

Клады, которые находят жители Германии

Какие клады и где находят жители Германии? И что потом происходит с этими сокровищами? Вот несколько примеров. (19.09.2018)  

Сокровища древних этрусков

Многое в древней цивилизации этрусков продолжает оставаться тайной. Неизвестно, откуда они пришли в Северную Италию. Не расшифрован их язык. Но культура их поражает. (19.12.2017)  

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Дорогая победа: сокровища скифов вернут Украине (14.12.2016)  

Немецкие кладоискатели в Польше (видео)  

"Кольцо" за семь часов: премьера в Буэнос-Айресе  

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