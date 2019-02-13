Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли (фотогалерея)

Эти сокровища считаются утерянными навсегда. Наверное, какие-то из них существовали только в легендах. Но их поиски продолжаются. Может быть, им суждено увенчаться успехом?
Смотрите также:
В Польше команда кладоискателей приступила к раскопкам предположительно спрятанного нацистами поезда с золотом третьего рейха. Организаторы поисковых работ предполагают, что сокровища находятся на шестиметровой глубине. (16.08.2016)
В саксонской деревне Дойчнойдорф поиски Янтарной комнаты уже вошли в традицию. Однако за поиск чуда света взялись теперь и в тюрингской глубинке. (06.06.2012)
В более чем миллион евро оценивается стоимость коллекции древних золотых и серебряных предметов, обнаруженных кладоискателем в одном из лесов Рейнланд-Пфальца. (18.02.2014)
В течение всего декабря по пятницам в российский эфир выйдут все четыре спектакля тетралогии с Байройтского фестиваля 2014 года. (05.12.2014)