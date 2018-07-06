 Легендарные поцелуи (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.07.2018

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Культура и стиль жизни

Легендарные поцелуи (фото)

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. В подборке DW - несколько поцелуев, вошедших в историю.

  • Унесенные ветром, сцена из фильма

    Легендарные поцелуи (фотогалерея)

    Восемь "Оскаров" за поцелуй

    Пожалуй, самый знаменитый поцелуй в истории кинематографа - поцелуй Скарлетт О‘Хары (ее сыграла Вивьен Ли) и Ретта Батлера (Кларк Гейбл). Экранизация бестселлера Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" - первая голливудская полнометражная цветная кинолента такого масштаба. Она вышла в кинопрокат в конце 1939 года в Атланте.

  • Поцелуй Густава Климта

    Легендарные поцелуи (фотогалерея)

    Самый дорогой поцелуй в мире

    Это самая известная картина основоположника модерна в австрийской живописи Густава Климта. Она так и называется - "Поцелуй" (1907-1908 гг.). На снимке - фрагмент картины.

  • Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы

    Легендарные поцелуи (фотогалерея)

    Поцелуй века

    29 июля 1981 года в Лондоне состоялась свадьба леди Дианы Фрэнсис Спенсер и принца Чарльза. В стране был объявлен национальный праздник. А новобрачные порадовали публику вот этим неожиданно откровенным поцелуем. Но красивая сказка закончилась трагедией: в 1997 году, спустя год после официального развода, принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе.

  • Мадонна и Бритни Спирс

    Легендарные поцелуи (фотогалерея)

    Скандальный поцелуй

    Знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс во время церемонии вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards в 2003 году вошел в историю поцелуев, ошеломив не только присутствующих в зале коллег, но и поклонников во всем мире.

  • Граффити Братский поцелуй

    Легендарные поцелуи (фотогалерея)

    Братский поцелуй

    Особое место в истории занимает "братский коммунистический поцелуй". Без троекратного лобызания не обходилась ни одна встреча генсеков коммунистических партий. Самый знаменитый - поцелуй Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера (Erich Honecker), запечатленный на граффити Дмитрия Врубеля на фрагменте Берлинской стены в 1990 году.

  • В честь победы

    Легендарные поцелуи (фотогалерея)

    В честь победы

    Эта фотография облетела обложки журналов разных стран мира. "День Победы над Японией на Таймс-сквер" (известная также под названием "Поцелуй") - легенда, снятая "Лейкой". Автор - известный американский фотограф Альфред Эйзенштадт.

  • Сказочный поцелуй

    Легендарные поцелуи (фотогалерея)

    Сказочный поцелуй

    Вместо Царевны-лягушки в Германии есть Король-лягушонок, герой одноименной сказки братьев Гримм. Но это в сказке. А в них хочется верить. И если следовать поверью, нужно поцеловать лягушонка, тогда он (может быть!) превратится в прекрасного принца.

    Автор: Инга Ваннер


  • Унесенные ветром, сцена из фильма

    Легендарные поцелуи (фотогалерея)

    Восемь "Оскаров" за поцелуй

    Пожалуй, самый знаменитый поцелуй в истории кинематографа - поцелуй Скарлетт О‘Хары (ее сыграла Вивьен Ли) и Ретта Батлера (Кларк Гейбл). Экранизация бестселлера Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" - первая голливудская полнометражная цветная кинолента такого масштаба. Она вышла в кинопрокат в конце 1939 года в Атланте.

  • Поцелуй Густава Климта

    Легендарные поцелуи (фотогалерея)

    Самый дорогой поцелуй в мире

    Это самая известная картина основоположника модерна в австрийской живописи Густава Климта. Она так и называется - "Поцелуй" (1907-1908 гг.). На снимке - фрагмент картины.

  • Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы

    Легендарные поцелуи (фотогалерея)

    Поцелуй века

    29 июля 1981 года в Лондоне состоялась свадьба леди Дианы Фрэнсис Спенсер и принца Чарльза. В стране был объявлен национальный праздник. А новобрачные порадовали публику вот этим неожиданно откровенным поцелуем. Но красивая сказка закончилась трагедией: в 1997 году, спустя год после официального развода, принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе.

  • Мадонна и Бритни Спирс

    Легендарные поцелуи (фотогалерея)

    Скандальный поцелуй

    Знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс во время церемонии вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards в 2003 году вошел в историю поцелуев, ошеломив не только присутствующих в зале коллег, но и поклонников во всем мире.

  • Граффити Братский поцелуй

    Легендарные поцелуи (фотогалерея)

    Братский поцелуй

    Особое место в истории занимает "братский коммунистический поцелуй". Без троекратного лобызания не обходилась ни одна встреча генсеков коммунистических партий. Самый знаменитый - поцелуй Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера (Erich Honecker), запечатленный на граффити Дмитрия Врубеля на фрагменте Берлинской стены в 1990 году.

  • В честь победы

    Легендарные поцелуи (фотогалерея)

    В честь победы

    Эта фотография облетела обложки журналов разных стран мира. "День Победы над Японией на Таймс-сквер" (известная также под названием "Поцелуй") - легенда, снятая "Лейкой". Автор - известный американский фотограф Альфред Эйзенштадт.

  • Сказочный поцелуй

    Легендарные поцелуи (фотогалерея)

    Сказочный поцелуй

    Вместо Царевны-лягушки в Германии есть Король-лягушонок, герой одноименной сказки братьев Гримм. Но это в сказке. А в них хочется верить. И если следовать поверью, нужно поцеловать лягушонка, тогда он (может быть!) превратится в прекрасного принца.

    Автор: Инга Ваннер


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    Автор: Инга Ваннер


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