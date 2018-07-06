Легендарные поцелуи (фото)

Факты о любви

Как распознать ревнивца

Ревность - проявление любви? Скорее - дефицит. И возникает она не только у влюбленных, но и у членов семьи, друзей и даже коллег. Ученый из Китая Ксун (Ирене) Хуан выяснила, что ревнивцы стараются любой ценой привлечь внимание других, одеваясь подчеркнуто экстравагантно и не боясь при этом выглядеть смешными. Леди Гага точно привлекает внимание своих поклонников, но вот ревнива ли звезда?