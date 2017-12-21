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21 декабря исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Генриха Белля. Одним из самых близких ему людей был Лев Копелев.
"Левада-центр" стал эталоном непредвзятости и независимости научной работы, указывает жюри премии. Внесение организации в реестр "иноагентов" названо "вопиющей несправедливостью".
Он всегда стремился быть реалистом, подчеркивает писатель, но каждый раз, когда описывал реальность, получалась сатира. Так и с новым его романом.
На вечере памяти Льва Копелева в Санкт-Петербурге речь зашла о том, как изменилось отношение россиян к жителям Германии за последние два года.
Екатерина Вторая правила 34 года. И все это время мечтала реформировать Россию. Насколько ей это удалось? И какую роль в этом сыграли приглашенные из-за границы иностранцы?
Андрей Макаревич, Эдуард Успенский, украинская певица Руслана и борец с коррупцией из Харькова Евгений Захаров стали лауреатами Премии имени Копелева.
Награды удостоены певица Руслана, правозащитник и борец с коррупцией из Харькова Евгений Захаров, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич и детский писатель Эдуард Успенский.
Дневники отражают быт в Стране Советов и динамику собственных убеждений писательницы из ГДР.
9 апреля 2012 года исполнилось бы 100 лет германисту, литературоведу, общественному деятелю Льву Копелеву, имя которого стало символом диалога между Россией и Германией.
Кельнский форум писателя Льва Копелева, а также известные фигуристы Алена Савченко и Робин Шолковы стали лауреатами премии единства, которая вручается за усилия по сближению востока и запада Германии.
Премию имени Льва Копелева в 2010 году получит российское издание "Новая газета". Жюри отметило независимость, мужество и упорство редакции в борьбе за мир и права человека. Награда будет вручена в Кельне 21 ноября.
В последний день Франкфуртской международной книжной ярмарки вручена Премия мира Немецкого союза книготорговцев. Ее лауреатом на этот раз стал итальянский писатель и германист Клаудио Магрис.
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