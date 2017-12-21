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Лев Копелев

Der russische Schriftsteller, Literaturkritiker und Germanist Lew Kopelew besucht am 12. November 1980 seinen deutschen Kollegen Heinrich Böll in Köln, nachdem er im Oktober überraschend in die Bundesrepublik reisen durfte. Mit Böll gründete er 1982 nach seiner Ausbürgerung eine Gesellschaft zur Förderung von unterdrückten Ost-Autoren. Kopelew, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1981, starb am Mittwoch (18.6.97) im Alter von 85 Jahren in einem Kölner Krankenhaus. dpa (Nur s/w)

Генрих Белль и Лев Копелев: тайная переписка друзей 21.12.2017

21 декабря исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Генриха Белля. Одним из самых близких ему людей был Лев Копелев.

MOSCOW, RUSSIA. JUNE 25, 2010. Lev Gudkov, head of the Levada Center, attends an international conference titled: The European Way for Russia: A Delusion or A Natural Choice? (Photo ITAR-TASS / Valery Sharifulin)

Лев Гудков награжден премией имени Копелева 05.04.2017

"Левада-центр" стал эталоном непредвзятости и независимости научной работы, указывает жюри премии. Внесение организации в реестр "иноагентов" названо "вопиющей несправедливостью".

March 28, 2015. - Russia, Saint Petersburg. - Presentation of a new edition of the novel 'The Life and Extraordinary Adventures of Private Ivan Chonkin' written by Vladimir Voinovich. In picture: writer Vladimir Voinovich. Keine Weitergabe an Drittverwerter.

Владимир Войнович: Критика власти опять стала делом рискованным 23.05.2016

Он всегда стремился быть реалистом, подчеркивает писатель, но каждый раз, когда описывал реальность, получалась сатира. Так и с новым его романом.
Russian author and dissident, Lev Zalmanovich Kopelev (German spelling Lew Kopelew) gestures in his apartment in Cologne, West Germany, Wednesday January 4, 1995 were he gave his opinions in an interview to reporters on the political situation in Russia and Chechnya. Kopelev was born April 9, 1912 in Kiev, Ukraineâ€“ and died June 18, 1997 in Cologne, Germany. (ddp images/AP Photo/Heinz Ducklau).

Кто кого "не догоняет": немцы и русские судят друг о друге 22.04.2016

На вечере памяти Льва Копелева в Санкт-Петербурге речь зашла о том, как изменилось отношение россиян к жителям Германии за последние два года.
Katharina die Grosse / Gem.v.Erichsen Katharina II. (die Grosse), Kaiserin von Russland (1762-96), Stettin 2.5.1729 - Zarskoje Selo 17.11.1796. - 'Portraet Katharinas II. vor einem Spiegel'. - Gemaelde, 1762, von Virgilius Erichsen (1722-1782). Oel auf Leinwand, 262,5 x 201,5 cm. Inv.Nr. GE 1352 St.Petersburg, Staatliche Ermitage.

Строители империи, ботаники для Крыма: Екатерина II, Германия и немцы 09.12.2015

Екатерина Вторая правила 34 года. И все это время мечтала реформировать Россию. Насколько ей это удалось? И какую роль в этом сыграли приглашенные из-за границы иностранцы?
Bilder des Lew Kopelew Preis 2015. Honorarfrei nur in Verbindung mit der Berichterstattung der Veranstaltung. Text: Kopelew-Preis - Zeremonie am 19.04.2015 in Köln Co: Bernd-Michael Maurer Verleihung des Lew Kopelew Preis 2015 in Köln

Война, коррупция и Чебурашка: лауреаты премии имени Копелева ищут общий язык 20.04.2015

Андрей Макаревич, Эдуард Успенский, украинская певица Руслана и борец с коррупцией из Харькова Евгений Захаров стали лауреатами Премии имени Копелева.
Bilder des Lew Kopelew Preis 2015. Honorarfrei nur in Verbindung mit der Berichterstattung der Veranstaltung. Text: Kopelew-Preis - Zeremonie am 19.04.2015 in Köln Co: Bernd-Michael Maurer Verleihung des Lew Kopelew Preis 2015 in Köln

Премия имени Льва Копелева вручена гражданским активистам России и Украины 19.04.2015

Награды удостоены певица Руслана, правозащитник и борец с коррупцией из Харькова Евгений Захаров, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич и детский писатель Эдуард Успенский.
Demonstrationen in der DDR im Wendejahr 1989 Demonstration fuer Reformen in der DDR, zu der verschiedene Organisationen und Kuenstler aufgerufen haben und an der ca. 750.000 Menschen teilgenommen haben. Die Schriftstellerin Christa Wolf bei der Abschlusskundgebung auf dem Alexanderplatz - - 04.11.1989 Demonstrations in East Germany 1989 Writer Christa Wolf is giving a speech during a demonstration of about 750.000 people for political reforms at Alexanderplatz Square, East Berlin - - 04.11.1989

Опубликованы "Московские дневники" Кристы Вольф 28.10.2014

Дневники отражают быт в Стране Советов и динамику собственных убеждений писательницы из ГДР.
Der russische Schriftsteller, Literaturkritiker und Germanist Lew Kopelew besucht am 12. November 1980 seinen deutschen Kollegen Heinrich Böll in Köln, nachdem er im Oktober überraschend in die Bundesrepublik reisen durfte. Mit Böll gründete er 1982 nach seiner Ausbürgerung eine Gesellschaft zur Förderung von unterdrückten Ost-Autoren. Kopelew, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1981, starb am Mittwoch (18.6.97) im Alter von 85 Jahren in einem Kölner Krankenhaus. dpa (Nur s/w)

Патриарх Лев Копелев 09.04.2012

9 апреля 2012 года исполнилось бы 100 лет германисту, литературоведу, общественному деятелю Льву Копелеву, имя которого стало символом диалога между Россией и Германией.
Форум имени Льва Копелева и фигуристка Алена Савченко получили Премию единства

Форум имени Льва Копелева и фигуристка Алена Савченко получили Премию единства 03.10.2011

Кельнский форум писателя Льва Копелева, а также известные фигуристы Алена Савченко и Робин Шолковы стали лауреатами премии единства, которая вручается за усилия по сближению востока и запада Германии.
Joseph Stalin's grandson Yevgeny Dzhugashvili has filed a lawsuit for slander against Novaya Gazeta following the release of a special edition with an insert The Truth of the Gulag. RIA Novosti August 2009

"Новая газета" стала лауреатом премии имени Льва Копелева 20.09.2010

Премию имени Льва Копелева в 2010 году получит российское издание "Новая газета". Жюри отметило независимость, мужество и упорство редакции в борьбе за мир и права человека. Награда будет вручена в Кельне 21 ноября.
16.10.2009 DW-TV Journal Interview Claudio Magris

Немецкие книготорговцы вручили Премию мира итальянскому писателю Клаудио Магрису 18.10.2009

В последний день Франкфуртской международной книжной ярмарки вручена Премия мира Немецкого союза книготорговцев. Ее лауреатом на этот раз стал итальянский писатель и германист Клаудио Магрис.