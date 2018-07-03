"Левада-центр" зафиксировал снижение рейтинга Путина

У россиян снизилось доверие к Путину и членам правительства. Социологи связывают это с пенсионной реформой и усталостью населения от "идеологической прокачки".
За последние полгода в России резко снизились рейтинги президента Владимира Путина, а также популярных министров Сергея Шойгу и Сергея Лаврова. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", опубликованные во вторник, 3 июля. Опрос был проведен с 22 по 26 июня.
Уровень доверия к Путину снизился с 60 до 48 процентов, к премьер-министру Дмитрию Медведеву - с 12 до 9 процентов. В "Левада-центре" это связывают с решением властей повысить пенсионный возраст россиян. В то же время значительно упали рейтинги министра обороны Шойгу (с 31 до 19 процентов) и главы МИД Лаврова (с 25 до 14 процентов), не связанных с изменением пенсионного законодательства. По мнению социологов, россияне устали от "идеологической накачки". У населения произошел переброс раздражения: в то время, когда не хватает денег на пенсии, власти ввязываются во внешнеполитические авантюры, объяснил результаты опроса руководитель "Левада-центра" Лев Гудков.
На вопрос социологов "кому из политиков вы доверяете больше всего?" 21 процент россиян ответили "нет таких", еще 12 процентов затруднились ответить.
В то же время вдвое снизился антирейтинг оппозиционного политика Алексея Навального (с 13 до 6 процентов) и экс-кандидата в президенты Ксении Собчак (30 до 15 процентов). По словам Гудкова, это связано с тем, что в последние месяцы Навального и Собчак практически не упоминают в СМИ, даже в негативном контексте. При этом выросли антирейтинги у Дмитрия Медведева - с 15 до 30 процентов и у Владимира Путина - с 6 до 13 процентов.
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