 Лауреат ″Оскара″ Кевин Спейси предстанет перед судом за домогательства | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.12.2018

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Лауреат "Оскара" Кевин Спейси предстанет перед судом за домогательства

Спейси обвиняется в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше два года тому назад. На фоне обвинений киноактер обнародовал видеоролик, где выступил от лица своего героя Андервуда из сериала "Карточный домик".

Кевин Спейси, 2017 год

Кевин Спейси, 2017 год

Американский киноактер и лауреат премии "Оскар" Кевин Спейси предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше два года тому назад. Слушания назначены на 7 января в окружном суде Нантакета в штате Массачусетс, сообщила прокуратура в понедельник, 24 декабря.

Прокуратура не назвала имени предполагаемого потерпевшего, однако ведущая новостей Хезер Анру в прошлом году заявила, что полиция ведет расследование в отношении Спейси, поскольку тот годом ранее принудил ее 18-летнего сына к употреблению алкоголя, а затем сексуально домогался его.

Контекст

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По словам матери потерпевшего, инцидент произошел в одном из ресторанов на курортном острове Нантакет в 2016 году. Кевин Спейси якобы покупал ее сыну один алкогольный напиток за другим, а затем "засунул руку ему в штаны и стал трогать его гениталии". Когда позднее Спейси отправился в туалет, ее сын воспользовался этим, чтобы сбежать, а затем рассказал о случившемся сестре, сообщила Хезер Анру.

Странный видеоролик

Судя по всему, в ответ на новость о назначении даты судебных слушаний на 7 января, Кевин Спейси выложил на своем видеоканале в YouTube видеоролик, где обратился к публике. Это стало его первым публичным выступлением после того, как год тому назад он был обвинен в сексуальных домогательствах. 

На ролике под названием "Позвольте мне быть Фрэнком" Спейси предстает в образе своего героя Фрэнка Андервуда из сериала "Карточный домик".

"Я знаю, чего вы хотите. Конечно, они пытались разлучить нас, но то, что связывает нас, слишком прочное и мощное. Ведь мы с вами всем делились. Я рассказывал вам свои самые сокровенные секреты, показал, на что способны люди, шокировал своей честностью, но чаще всего я бросал вам вызов и заставлял вас думать. Вы верили мне, хотя знали, что не стоит это делать. И я знаю, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы я вернулся", - говорит актер.

Многочисленные обвинения

Осенью 2017 года стало известно о многочисленных обвинениях 59-летнего Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Так, к примеру, актер Энтони Рэпп сообщил, что стал жертвой домогательств со стороны Спейси в 14-летнем возрасте. В лондонском театре Old Vic Спейси в бытность артистическим директором, согласно сообщениям, совершил сексуальное насилие в отношении не менее чем 20 мужчин. В Англии также ведется расследование в отношении киноактера.

Кевин Спейси в 2017 году перестал появляться на публике и, по словам его представителя, начал лечиться у психотерапевта. Американская развлекательная компания Netflix в связи со скандальными разоблачениями прекратила сотрудничество со Спейси в сериале "Карточный домик". С тех пор карьера киноактера фактически разрушена.

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    Автор: Никита Баталов


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