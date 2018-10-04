Лауреаты Нобелевской премии мира - 2018: кто они?

Нобелевская премия мира в 2018 году присуждена за борьбу против сексуального насилия в ходе вооруженных конфликтов. Лауреатами премии стали иракская правозащитница и активистка Надя Мурад Баси Таха и врач-гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге. Награда присуждена им за борьбу против того, чтобы "сексуальное насилие использовалось в качестве оружия войны", объявил в пятницу, 5 октября, Нобелевский комитет. Вручение премии по традиции пройдет 10 декабря в годовщину смерти Альфреда Нобеля в Осло.

25-летняя Надя Мурад выросла на севере Ирака. Она является представителем курдской этноконфессиональной группы езидов. Ее семью в 2014 году захватили боевики террористической группировки "Исламское государство". Мать и брат девушки были убиты, а сама она - продана в сексуальное рабство вместе с тысячами других женщин, принадлежащих к этой группе. Пробыв три месяца в плену ИГ, ей удалось бежать.

По инициативе премьер-министра федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана (Winfried Kretschman) Мурад пригласили в Германию, где она сейчас живет. В 2016 году Надя Мурад получила присуждаемую Европарламентом премию Андрея Сахарова за свободу мысли и премию имени Вацлава Гавела, присуждаемую Советом Европы за особые заслуги в деле защиты прав человека.

В 2016 году Надя Мурад была назначена послом доброй воли ООН. "Возможно, я выжила, чтобы всем сердцем и душой" отдаться этой миссии и "стать голосом тех", кто оказался жертвой торговли людьми, отметила Надя Мурад, выступая тогда в ООН. На подобную должность впервые был назначен человек, сам переживший рабство. Мурад встречалась с главами различных государств и мировыми лидерами, чтобы рассказать о бедственном положении жертв торговли людьми и других преступлений, совершенных ИГ.

Помощь жертвам групповых изнасилований

63-летний "Денис Муквеге посвятил свою жизнь защите лиц, подвергшихся сексуальному насилию в ходе военных действий", - говорится в сообщении Нобелевского комитета. В 1999 году в местечке Букаву на востоке страны врач-гинеколог основал и с тех пор руководит госпиталем Панзи. Поначалу в нем оказывали медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований во время войны в Конго в конце 90-х и начале 2000-х годов. Пациентами госпиталя стали более 50 тысяч женщин.

Муквеге родился в 1955 году в Букаву в семье пастора. Он изучал медицину в Бурунди, позже во Франции получил квалификацию гинеколога. По его собственным словам, Муквеге стремится у своих пациентов лечить не только физические, но и психологические травмы. Будучи правозащитником, он добивается, чтобы на политическом уровне боролись с использованием изнасилований в качестве оружия войны.

Тем самым врач и его коллеги подвергают себя опасности. Вскоре после того, как в 2012 году ООН раскритиковала правительство Конго за его роль в гражданской войне в стране, пятеро вооруженных мужчин напали на дом Муквеге. Его телохранитель был убит, две дочери взяты в заложники. Семья врача на некоторое время уехала из Конго в Бельгию, однако сам Муквеге вскоре вернулся обратно и продолжил работу. По сей день его постоянно охраняет группа добровольцев, среди которых много женщин. В прошлом году был убит коллега Муквеге.

Денис Муквеге - кавалер французского Ордена Почетного легиона. В 2008 году он стал лауреатом премии ООН по правам человека. В 2014 году Муквеге получил премию имени Сахарова за работу по реабилитации женщин-жертв сексуального насилия.

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