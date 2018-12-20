Латвия раскрывает архивы КГБ

В четверг, 20 декабря, на домашней странице Латвийского государственного архива в интернете появились первые фамилии живших в Латвии агентов советского Комитета госбезопасности (КГБ). Согласно закону, принятому латвийским Сеймом в начале октября, документы, которые в СМИ окрестили "мешками КГБ", планируется публиковать частями. В первую очередь опубликована картотека агентуры. Сотрудники Центра документирования последствий тоталитаризма отсканировали 10 612 карточек и расположили их в алфавитном порядке. Учетная карточка содержит имя, фамилию, отчество, дату и место рождения, место работы, занимаемую должность завербованного лица. Также указаны фамилия и звание вербовщика, номер отдела КГБ, всего около 20 позиций.

Чтобы получить доступ к документам, необходимо будет зарегистрироваться. В архиве отмечают, что изучать документы будет нелегко. Во-первых, отсутствует возможность поиска по различным критериям. Во-вторых, проблему для латвийских исследователей представляет то, что карточки заполнялись от руки и на русском языке.

В помещениях бывшего КГБ в Риге

"С научной точки зрения мне кажется, что правильнее было бы опубликовать все документы разом в мае, когда уже будут доступны и комментарии исследователей, и объяснения историков, и доклады, - считает директор Латвийского национального архива Мара Спруджа. - Это даст возможность лучше понять всю систему работы КГБ и иметь более полное представление о конкретных делах".

Люди жили в страхе долгие годы

Раскрытие архива даст возможность бывшим сотрудникам КГБ больше не бояться, ведь многие годы люди жили в страхе, что кто-то узнает об их прошлом, полагает исследовательница Института философии и социологии Солвейга Круминя-Конькова. "Те, кто сотрудничал с КГБ, все еще могут рассказать свою историю. У ученых же теперь есть возможность искать аргументы, чтобы составить свою точку зрения, как на самом деле могло быть. Но надо помнить, что все это интерпретация, так как неопровержимых доказательств в архиве КГБ нет. Документы или уничтожены или находятся в Москве", - объясняет исследовательница.

Президент Латвии Раймондс Вейонис (фото из архива)

Провозглашая в октябре закон о публикации документов КГБ еще до конца текущего года, президент Латвии Раймондс Вейонис отметил, что это делается в интересах общества, чтобы оно "могло перелистнуть эти черные страницы истории Латвии и ее народа". При этом глава государства подчеркнул, что публикуемая в этом году информация будет неполной и по обнародованным карточкам с именами нельзя будет судить о содеянном конкретным человеком. "Прежде чем спешить с выводами, важно дождаться и ознакомиться с дополнительной информацией. Поспешно делая выводы, мы рискуем создать ошибочное понимание истории", - отметил президент Латвии.

Большинство дел или увезли, или уничтожили

Дополнительной информации, по всей видимости, будет немного - большинство личных дел сотрудники КГБ или вывезли, или уничтожили. Однако в ведении Латвийского государственного архива еще имеется цифровая база данных КГБ "Дельта" (DELTA), в которой хранятся сводки по отчетам с 1977 по 1990 год. С мая эти данные по заявкам будут доступны для историков, юристов, журналистов, и некоторых студентов.

Готово ли общество к преданию гласности содержимого архивов и не станет ли это поводом для самосуда? Историк и член научно-исследовательской комиссии по изучению деятельности КГБ Оярс Степенс не видит оснований для опасений: у тех, кто сотрудничал с КГБ, было уже 27 лет, чтобы признаться в этом и рассказать, как их завербовали. К тому же, по мнению Степенса, из тысячи фамилий, упомянутых в картотеке, лишь малая часть будет знакома обществу. "Изучая документы, я нашел своего родственника, который был завербован. Ну, узнал и узнал. А если кто-то обделенный умом пойдет и побьет соседа из-за того, что его имя значится в картотеке, это уже не наша ответственность. В конце концов, его потом будут судить за побои", - уверен историк.

Оярс Степенс не исключает, что люди, которые найдут свое имя в картотеке, попытаются доказать свою непричастность через суд. Как показывает практика, в большинстве случаев суд признавал, что наличие имени в картотеке еще не доказывает факт сотрудничества со спецслужбами. За 27 лет в независимой Латвии было 298 судебных разбирательств о возможном сотрудничестве с КГБ, а доказать причастность удалось только в девяти случаях.

"Я себя разоблачаю, потому что меня ест совесть"

В преддверии раскрытия архивов в сотрудничестве с КГБ признаются все больше представителей интеллигенции - среди них поэт, сын автора текста гимна Латвийской ССР Янис Рокпелнис, врач и бывший политик Георгс Андреевс, бывший лектор Латвийского университета Иварс Лацис, профессор Латвийского университета Леонс Тайванс, журналист Алдис Эрманбрикс. Янис Рокпелнис изложил свое признание на страницах газеты Neatkarīgā Rīta Avīze. "Я сам не знаю, есть ли моя карточка в тех мешках. Я себя разоблачаю, потому что меня ест совесть. Я вижу такой глубокий, высохший колодец, внизу серая земля, а под ней - труп. У меня есть ощущение, что я убийца и я этот труп ношу в себе. Я убил свою жизнь, себя и свою честность. Я наказан за свое высокомерие и гордость, - рассказал Янис Рокпелнис. - Я горжусь тем, что не испачкался в советском дерьме. Я был полностью уверен в себе, что у них - чекистов - нет никакого компромата на меня, что они мне ничего не смогут сделать. Почему я признаюсь? Потому что я старый человек и, если меня хватит инфаркт или инсульт, моя совесть будет чиста".

Алдис Эрманбрикс уверяет, что использовал свои возможности влиять на агентов КГБ лишь во благо - например, давал положительные рекомендации уезжавшим из Латвии за рубеж музыкальным коллективам. "Стыдно признаться, но ничего плохого я не совершал, как раз наоборот", - заявил журналист в документальном фильме "Lustrum".

Чтобы изучить и понять роль каждого, кто числится в картотеке КГБ, необходимо создать научно-исследовательский центр, как это сделали в Эстонии и Литве, считают историки - но из-за отсутствия финансирования в Латвии такого центра пока нет.

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