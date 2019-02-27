 К чему может привести эскалация конфликта между Дели и Исламабадом | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 28.02.2019

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Мир

К чему может привести эскалация конфликта между Дели и Исламабадом

Ядерные державы Индия и Пакистан снова оказались на пороге полномасштабной войны. Международные эксперты рассказали DW о причинах конфликта и возможных сценариях его развития.

На месте падения одного из сбитых индийских самолетов в Кашмире

На месте падения одного из сбитых индийских самолетов в Кашмире, 28 февраля

В последние дни отношения между Индией и Пакистаном резко обострились. Происходящее в регионе вызывает серьезные опасения, ведь оба южноазиатских государства обладают ядерным оружием и средствами его доставки. Любая эскалация военного конфликта между Дели и Исламабадом несет в себе опасность ядерной конфронтации, и нынешнее противостояние не является исключением.

Акт агрессии или самооборона?

В ночь на вторник, 26 февраля, ВВС Индии нанесли авиаудар по тренировочному лагерю исламистской организации "Джаиш-э-Мохаммад" ("Воинство Мухаммеда") в пакистанской части Кашмира. Регион, населенный преимущественно мусульманами, уже на протяжении 60 лет является очагом напряженности между Индией и Пакистаном. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира. Группировка "Джаиш-э-Мохаммад" выступает за присоединение его индийской части к Пакистану.

Пакистанцы ликуют, услышав о сбитых индийских самолетах

Пакистанцы ликуют, услышав о сбитых индийских самолетах, 27 февраля

Ранее исламисты "Джаиш-э-Мохаммад" взяли на себя ответственность за теракт 14 февраля в Кашмире, в результате которого погибли свыше 40 индийских силовиков. На этом фоне власти в Дели утверждают, что воздушные удары имели превентивный характер. Они заявили, что в лагере террористов, по которому был нанесен удар, проводилась подготовка смертников с целью совершения ими теракта на территории Индии.

В то же время Пакистан представил свою версию произошедшего, отметив, что в указанной местности не было лагеря террористов. В Исламабаде утверждают, что индийские ВВС были вынуждены отступить, не обнаружив террористов или их объектов. Глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши назвал авиаудар актом "неоправданной агрессии, на который Пакистан ответит в свое время и в своем месте".

Демонстранты в Калькутте требуют немедленного освобождения Пакистаном индийских пилотов

Демонстранты в Калькутте требуют немедленного освобождения Пакистаном индийских пилотов

Спустя сутки после авианалета индийских ВВС в Исламабаде сообщили, что ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета и что оба они упали на территории Кашмира, но в районах, управляемыми каждой из стран по отдельности. По словам представителя пакистанской армии, два пилота ВВС Индии задержаны.

В свою очередь индийская сторона после определенной паузы признала, что потеряла один МиГ-21, пилот которого, по ее данным, пропал без вести. При этом официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар сообщил, что в в ходе воздушного боя был сбит сверхзвуковой истребитель ВВС Пакистана.

Индия и Пакистан - ядерные державы

В данный момент наибольшее беспокойство у международного сообщества вызывает то, что конфликт между Дели и Исламабадом может привести к их ядерной конфронтации. Хотя обе стороны утверждают, что такого рода риск является минимальным, мировые игроки не теряют бдительности.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал индийскую сторону к переговорам для разрешения ситуации. "История говорит нам, что войны полны неверных оценок. Мой вопрос таков: можем ли мы, обладая тем оружием, которое у нас есть, позволить себе просчеты?", - заявил Хан во время телеобращения к гражданам страны 27 февраля.

Испытание баллистической ракеты в Пакистане

Испытание баллистической ракеты в Пакистане, апрель 2008 года

Как Индия, так и Пакистан имеют на вооружении баллистические ракеты, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Индия обладает боевыми ракетами девяти типов, в том числе "Агни-3" с радиусом действия до 5000 км. В свою очередь пакистанские ракеты, созданные при поддержке Китая, также способны поразить любую цель на территории соседней Индии, утверждают в CSIS.

В арсенале обеих стран также имеются менее крупные ядерные боеголовки, которыми можно оснастить ракеты малой дальности (50-100 км). По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Пакистан в данный момент располагает 140-150, а Индия - 130-140 ядерными боеголовками.

Пакистан: ставка на ядерное оружие

Аналитики сходятся во мнении, что пакистанская ядерная программа, в первую очередь, нацелена на предотвращении угрозы, которая, по мнению Исламабада, исходит от Дели. Индия - страна с населением в 1,3 млрд человек - входит в первую десятку крупнейших экономик мира и выделяет значительные средства для наращивания своего военного потенциала. В плане оснащения обычным современным оружием Индия значительно превосходит Пакистан. Поэтому в Исламабаде считают, что Пакистан должен делать основную ставку на разработку ядерного вооружения, поясняет директор программы по ядерной политике фонда Карнеги Тоби Далтон.

Контекст

После авиаударов ВВС Индии Исламабад обвинил Нью-Дели в "неоправданной агрессии, на которую Пакистан ответит в свое время". (26.02.2019)

Сбитые пакистанскими военными индийские самолеты упали в области Кашмир, сообщил представитель армии Пакистана. Госсекретарь США призвал власти обеих стран воздержаться от эскалации ситуации. (27.02.2019)

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Эксперты считают, что неравный военный потенциал Индии и Пакистана создает серьезную угрозу безопасности в регионе. "Ответные действия Пакистана (на авиаудары индийских ВВС. - Ред.) могут спровоцировать деструктивную реакцию индийской стороны. Если это произойдет, нам нужно начать беспокоиться о ядерном сценарии", - предупреждает эксперт по Юго-Восточной Азии из вашингтонского центра имени Вудро Вильсона Майкл Кугельман.

Вашингтон в качестве посредника

В то же время бывший пакистанский генерал, ныне военный аналитик Талат Масуд не думает, что нынешний конфликт вокруг Кашмира перерастет в ядерную войну. По его словам, Вашингтон должен выступить в качестве посредника между Исламабадом и Дели и попробовать разрядить обстановку. В прошлом США это уже удавалось, подчеркивает Масуд.

Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео уже призвал власти Индии и Пакистана отказаться от дальнейших военных операций. Глава Госдепартамента заявил, что обсудил ситуацию со своими коллегами в обеих странах. Эскалации необходимо избежать, резюмировал Помпео.

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