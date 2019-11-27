 К чему могут привести санкции WADA в отношении России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.12.2019

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Россия

К чему могут привести санкции WADA в отношении России

WADA 9 декабря примет решение о введении санкций против российских спортсменов, из-за допингового скандала. О каких мерах идет речь и кого они могут затронуть - в материале DW.

Российский флаг

В понедельник, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесет решение, которое во многом определит дальнейшую судьбу российских спортсменов. В конце ноября комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства представил доклад, в котором рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если предложения будут одобрены, то атлеты из РФ в лучшем случае смогут выступать на международных стартах, в том числе на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, только под нейтральным флагом.

России грозит суровое наказание

В январе 2019 года Россия передала WADA базу данных Московской антидопинговой лаборатории с результатами допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.

Витольд Банька

Витольд Банька

В сентябре в агентстве заявили о сомнениях в подлинности некоторых сведений в этой базе данных. В итоге эксперты CRC пришли к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг. 

Заседание 9 декабря в Лозанне станет последним, в котором примет участие уходящий со своего поста глава WADA, шотландец Крейг Риди. Многие считают его позицию в отношении России недостаточно жесткой, за что Риди регулярно становился объектом критики.

На встрече будет присутствовать и его преемник, нынешний  министр спорта и туризма Польши Витольд Банька, который официально займет пост главы агентства 1 января 2020 года. Ранее в интервью DW он заявил, что в случае, если CRC установит факт манипуляций с допинг-пробами с российской стороны, это повлечет за собой серьезные последствия.

Если исполком WADA утвердит рекомендации комитета, то в течение ближайших четырех лет спортсмены, представляющие РФ, не смогут принимать участие в таких соревнованиях, как Олимпийские или Паралимпийские игры и чемпионаты мира.

Пробирка с пробой на допинг

В CRC считают, что Россия пыталась скрыть положительные тесты на допинг

Кроме того, России грозит запрет на организацию крупных международных спортивных турниров, а российским спортивным чиновникам - на посещение международных соревнований.

ЕВРО-2020 и финал Лиги чемпионов санкции не коснутся

При этом стоит отметить, что о полной изоляции российских спортсменов на международной арене речь все же не идет. В частности, санкции не коснутся чемпионата Европы по футболу 2020 года и финала Лиги чемпионов, который в 2021 году должен пройти в Санкт-Петербурге. В WADA считают, что это континентальные соревнования, в то время как возможные ограничения будут распространяться исключительно на мировые турниры. 

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В случае введения санкций у России будет три недели на то, чтобы обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS). Рассмотрение дела, впрочем, может занять много времени, поэтому суд может не успеть вынести окончательный вердикт до начала летней Олимпиады в Токио в 2020 году.

МОК: манипуляции подрывают доверие к спорту

После рекомендации CRC Международный олимпийский комитет (МОК) самым суровым образом осудил действия тех, кто несет ответственность за манипуляции, проделанные с данными допинг-проб российских спортсменов в Московской антидопинговой лаборатории. Такие действия подрывают доверие к спорту как таковому и является надругательством над спортивным движением по всему миру, подчеркивается в официальном заявлении МОК.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что возможные санкции WADA являются попыткой "выдавливания" России из международного спорта с помощью политики. А глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал предложенные меры неадекватными и чрезмерными. 

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    Автор: Владимир Дорохов


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