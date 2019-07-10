К немцам на шашлыки и колбаски (фотогалерея)

Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

Самое желанное занятие

Мало что доставляет немцам такое удовольствие, как садовая гриль-вечеринка. С наступлением теплого времени года не только по выходным и праздникам, но нередко по вечерам и в будние дни в воздухе витает волшебный аромат, исходящий от жареных колбасок, отбивных, антрекотов, куриных ножек, и душистый запах дымка... Почти полмиллиарда евро сжигают немцы каждый год на этом священном огне.