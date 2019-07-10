 К немцам на шашлыки и колбаски (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

К немцам на шашлыки и колбаски (фотогалерея)

Лето в Германии - сезон жареных сосисок, отбивных на косточке, антрекотов, приготовленных на открытом огне, на мангале и гриле. Как организуют немцы свои гриль-вечеринки?

  • Самое желанное занятие

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Самое желанное занятие

    Мало что доставляет немцам такое удовольствие, как садовая гриль-вечеринка. С наступлением теплого времени года не только по выходным и праздникам, но нередко по вечерам и в будние дни в воздухе витает волшебный аромат, исходящий от жареных колбасок, отбивных, антрекотов, куриных ножек, и душистый запах дымка... Почти полмиллиарда евро сжигают немцы каждый год на этом священном огне.

  • Традиционная свинина

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Традиционная свинина

    В подавляющем большинстве случаев на решетке у немцев оказываются сосиски и мясо. В абсолютном фаворе - свинина. На втором месте по популярности - куриные ножки и крылышки, на третьем - говядина. Среднестатистический немец потребляет до трех килограммов свиных сосисок в год. Причины тому, во-первых, традиция, во-вторых - цена: в Германии свиное мясо - очень дешевое.

  • Гриль, камин или мангал

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Гриль, камин или мангал

    У 77 процентов немецких семей есть олин или несколько автомобилей. А вот мангал или гриль - у 95 процентов. Большинство немцев любят готовить мясо и сосиски на древесном угле. Некоторые владельцы частных домов строят у себя в саду каменные камины для барбекю. Но чаще всего используют переносную металлическую жаровню - гриль.

  • Да здравствует разнообразие

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Да здравствует разнообразие

    На садовой вечеринке немцы готовят мясо, по меньшей мере, трех видов. На решетке гриля можно увидеть и говяжьи стейки, и куриное филе, и бараньи ребрышки, а также, например, креветки, шампиньоны, паприку Покупают часто уже замаринованное мясо, но многие маринуют его сами.

  • Самый популярный – картофельный салат. Его готовят в самых разных вариантах.

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Картофельный салат

    В качестве гарнира немцы подают запеченный в фольге картофель, жареную или вареную кукурузу, различные овощные закуски, салаты. Самый популярный салат - картофельный. Его готовят в самых разных вариантах.

  • Запиваем пивом

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Запиваем пивом

    Главный напиток немецкой гриль-вечеринки - холодное пиво. Баварцы отдают предпочтение пшеничному пиву (Weizenbier), жители Кельна и его окрестностей – кельнскому пиву (Kölsch). В Гамбурге пьют пиво бренда Astra, а в Дюссельдорфе – альтбир (Alt-Bier).

  • Со своими салатами

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Со своими салатами

    Чтобы создать нужную атмосферу - особенно, когда приглашают много гостей, - немцы украшают свой сад разноцветными воздушными шариками и гирляндами. Гости обычно приносят с собой холодные закуски, салаты - ну, и, конечно, пиво.

  • Дресс-код

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Дресс-код

    И о дресс-коде: стиль одежды - спортивно-элегантный. Женщины приходят в легких брюках, шортах или платьях, в тонких блузках или топах. Обувь - без каблуков. Мужчины облачаются в бермуды, легкие рубашки. Во время чемпионата мира по футболу многие болельщики надевают форму сборной Германии. И, если это возможно, выставляют в сад телевизор.

    Автор: Наталия Королева


  • Самое желанное занятие

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Самое желанное занятие

    Мало что доставляет немцам такое удовольствие, как садовая гриль-вечеринка. С наступлением теплого времени года не только по выходным и праздникам, но нередко по вечерам и в будние дни в воздухе витает волшебный аромат, исходящий от жареных колбасок, отбивных, антрекотов, куриных ножек, и душистый запах дымка... Почти полмиллиарда евро сжигают немцы каждый год на этом священном огне.

  • Традиционная свинина

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Традиционная свинина

    В подавляющем большинстве случаев на решетке у немцев оказываются сосиски и мясо. В абсолютном фаворе - свинина. На втором месте по популярности - куриные ножки и крылышки, на третьем - говядина. Среднестатистический немец потребляет до трех килограммов свиных сосисок в год. Причины тому, во-первых, традиция, во-вторых - цена: в Германии свиное мясо - очень дешевое.

  • Гриль, камин или мангал

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Гриль, камин или мангал

    У 77 процентов немецких семей есть олин или несколько автомобилей. А вот мангал или гриль - у 95 процентов. Большинство немцев любят готовить мясо и сосиски на древесном угле. Некоторые владельцы частных домов строят у себя в саду каменные камины для барбекю. Но чаще всего используют переносную металлическую жаровню - гриль.

  • Да здравствует разнообразие

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Да здравствует разнообразие

    На садовой вечеринке немцы готовят мясо, по меньшей мере, трех видов. На решетке гриля можно увидеть и говяжьи стейки, и куриное филе, и бараньи ребрышки, а также, например, креветки, шампиньоны, паприку Покупают часто уже замаринованное мясо, но многие маринуют его сами.

  • Самый популярный – картофельный салат. Его готовят в самых разных вариантах.

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Картофельный салат

    В качестве гарнира немцы подают запеченный в фольге картофель, жареную или вареную кукурузу, различные овощные закуски, салаты. Самый популярный салат - картофельный. Его готовят в самых разных вариантах.

  • Запиваем пивом

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Запиваем пивом

    Главный напиток немецкой гриль-вечеринки - холодное пиво. Баварцы отдают предпочтение пшеничному пиву (Weizenbier), жители Кельна и его окрестностей – кельнскому пиву (Kölsch). В Гамбурге пьют пиво бренда Astra, а в Дюссельдорфе – альтбир (Alt-Bier).

  • Со своими салатами

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Со своими салатами

    Чтобы создать нужную атмосферу - особенно, когда приглашают много гостей, - немцы украшают свой сад разноцветными воздушными шариками и гирляндами. Гости обычно приносят с собой холодные закуски, салаты - ну, и, конечно, пиво.

  • Дресс-код

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Дресс-код

    И о дресс-коде: стиль одежды - спортивно-элегантный. Женщины приходят в легких брюках, шортах или платьях, в тонких блузках или топах. Обувь - без каблуков. Мужчины облачаются в бермуды, легкие рубашки. Во время чемпионата мира по футболу многие болельщики надевают форму сборной Германии. И, если это возможно, выставляют в сад телевизор.

    Автор: Наталия Королева


Смотрите также:

  • Сосиска с карри

    Любимые немецкие колбаски

    Сосиска с карри

    Сосиска, в честь которой в Берлине даже открыт музей, стала популярной благодаря владелице ларька Херте Хойвер, которая, кстати, родилась в Кёнигсберге (сегодняшнем Калининграде). Приправив томатный соус экзотическими пряностями, в частности, порошком карри, она сдобрила им сосиски, которые начала продавать в 1949 году. Так началось победное шествие Currywurst, которое продолжается по сей день.

  • Белые сардельки

    Любимые немецкие колбаски

    Белые сардельки

    Белые баварские сардельки "вайсвурст" (Weißwurst) готовятся из телячьего фарша и свиного жира с добавлением пряностей. Их состав передается по наследству, и каждый мюнхенский мясник держит этот состав в строжайшем секрете. Белые сардельки варят в горячей (но не кипящей!) воде и подают со сладкой горчицей и соленым кренделем.И, конечно, запивают пивом.

  • Братвурст

    Любимые немецкие колбаски

    На гриле и сковороде

    Эти сосиски даже в русской Википедии называют "братвурст" (Bratwurst), без перевода. И правильно делают. Потому что буквально это означает "жареная колбаса" или "жареная сосиска", а на самом деле она получила свое имя от названия фарша (Brät), которым начиняют натуральную оболочку. Жарят "братвурст" либо на угольях, на гриле, либо - реже - на сковородке. Есть множество региональных рецептов.

  • Нюрнбергские колбаски

    Любимые немецкие колбаски

    Нюрнбергские колбаски

    Миниатюрные колбаски из свиного фарша с майораном были изобретены в Нюрнберге. Первые упоминания о колбасках под названием "Nürnberger Rostbratwürstchen" датированы 1313 годом. До сих пор их размеры строго ограничены: от 7 до 9 см. Подают их обычно по 8-12 штук, с горчицей или хреном вместе с квашеной капустой, вареной картошкой или картофельным салатом.

  • Кровяная колбаса

    Любимые немецкие колбаски

    Кровяная колбаса

    Кровяную колбасу (Blutwurst)-действительно готовят из крови – бычьей, телячьей или свиной. Для твердой консистенции добавляют сало, крупы, субпродукты. Жители Рейнской области едят ее, обжарив предварительно на сковороде, с картофельным пюре и яблочным муссом. Это блюдо называется "Небо и земля". Берлинский вариант - с картофелем и квашеной капустой - окрестили "Мертвая бабуля".

  • Ливерная колбаса

    Любимые немецкие колбаски

    Ливерная колбаса

    Ее мажут на хлеб, крекеры, свежую булочку. Вариантов ливерной колбасы (Leberwurst) множество, но один ингредиент обязателен – печенка. Телячьей, свиной, гусиной или утиной печенки в готовой колбасе - до 40 процентов. Остальное - различные добавки, в частности, субпродукты, животные жиры, яйца, масло, лук и чеснок.

  • Чайная колбаса

    Любимые немецкие колбаски

    Чайная колбаса

    Сырокопченой колбасе, которую в Германии называют чайной колбасой (Teewurst), всего сто лет с небольшим. Впервые ее стали делать в городке Рюгенвальд в Померании (сейчас это Польша). Нежная по консистенции колбаса с высоким содержанием жира (40%) и слегка кисловатым вкусом очень популярна,

    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр


Контекст

Дойче вита: что немцы едят на работе

Уже четверть века немцы больше всего любят есть сосиски с карри. А какие еще есть особенности у столовой на немецких предприятиях? (21.02.2018)  

Национальное хобби: почти 90 процентов немцев делают барбекю

Девять из десяти жителей Германии с удовольствием жарят на гриле мясо или овощи, и лишь каждый десятый никогда не готовит барбекю. (02.05.2015)  

Сталик Ханкишиев: Хорошая еда изменит Россию

В интервью Deutsche Welle известный кулинар, писатель, телеведущий говорит о своем личном отношении к еде и о том, как, что и почему должны есть россияне. (31.10.2013)  

Шашлык из личинок, или Что немцы жарят на гриле

Готовы ли немцы последовать примеру своих соседей швейцарцев и заменить свинину на насекомых? Новинки сезона барбекю - 2017. (17.08.2017)  

Кто придумал пикник?

На траве, обочине или даже на кладбище, вдвоем или большой компанией, - пикники устраивали всегда и везде, как показывает Музей декоративно-прикладного искусства во Франкфурте. (22.06.2017)  

Немцы и горчица: история горькой любви

Всем известно, что немцы очень тепло относятся к своим знаменитым колбаскам, сарделькам и сосискам. А какая же колбаска без горчицы! Едят ее в Германии буквально ложками. (28.05.2015)  

Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

Лето в Германии - сезон жареных сосисок, отбивных на косточке, антрекотов, приготовленных на открытом огне, на мангале и гриле. Как организуют немцы свои гриль-вечеринки? (12.06.2018)  

Любимые немецкие колбаски

4 сентября в Германии отмечается День сосиски под соусом карри. В этот день в 1949 году такие сосиски впервые стали продаваться в Берлине. И вскоре завоевали весь мир. Какие еще сосиски популярны в Германии? (05.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как посмотреть Берлин за 24 часа и 7 евро (18.08.17)  

Сосиски должны хрустеть  

Берлин: гамбургеры для веганов  

Также по теме

Symbolbild Grillwurst

Как жарят в Германии: сытные традиции и здоровые тренды 10.07.2019

На решетку гриля и мангалов в Германии попадают не только "обязательные" колбаски, стейки и куриные ножки. Тот, кто следит за здоровьем, выбирает также рыбу, овощи и даже фрукты.

Symbolbild - Neugieriger Nachbar mit Fernglas versteckt sich hinter der Hecke

Немецкие сады и балконы: что разрешается жильцам 03.07.2018

​​​​​​​Загорать и жарить мясо на балконе, застеклить лоджию, разбить клумбу на общей лужайке? В Германии на все есть свои правила.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера