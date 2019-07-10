К немцам на шашлыки и колбаски (фотогалерея)

Лето в Германии - сезон жареных сосисок, отбивных на косточке, антрекотов, приготовленных на открытом огне, на мангале и гриле. Как организуют немцы свои гриль-вечеринки?
Смотрите также:
Уже четверть века немцы больше всего любят есть сосиски с карри. А какие еще есть особенности у столовой на немецких предприятиях? (21.02.2018)
Девять из десяти жителей Германии с удовольствием жарят на гриле мясо или овощи, и лишь каждый десятый никогда не готовит барбекю. (02.05.2015)
В интервью Deutsche Welle известный кулинар, писатель, телеведущий говорит о своем личном отношении к еде и о том, как, что и почему должны есть россияне. (31.10.2013)
Готовы ли немцы последовать примеру своих соседей швейцарцев и заменить свинину на насекомых? Новинки сезона барбекю - 2017. (17.08.2017)
На траве, обочине или даже на кладбище, вдвоем или большой компанией, - пикники устраивали всегда и везде, как показывает Музей декоративно-прикладного искусства во Франкфурте. (22.06.2017)