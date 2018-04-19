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Кёртис Скапарротти

Кёртис Скапарротти (р. 1956 г.) - американский генерал.

4 мая 2016 года генерал Кёртис Скапарротти официально вступил в должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

03.05.2016+++ Der neuen Befehlshaber für die US- und Nato-Truppen in Europa, General Curtis Scaparrotti, aufgenommen am 03.05.2016 in den Patch Barracks in Stuttgart (Baden-Württemberg) bei einer Pressekonferenz nach dem Kommandowechsel des United States European Command (EUCOM) in Stuttgart. +++(c) picture-alliance/dpa/M. Murat

Представители НАТО и Генштаба России провели встречу в Баку 19.04.2018

Стороны заинтересованы в открытых каналах коммуникации, отмечает главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе Кёртис Скапарротти.
ARCHIV - epa05280586 United Nations Command (UNC) Commander Curtis Scaparrotti speaks during a joint repatriation ceremony at the Knight Field, Yongsan garrison, in Seoul, South Korea, 28 April 2016. The repatriation of the remains of 2 UNC soldiers and 15 South Korean soldiers, who fought during the Korean War against the North Korean army backed by the Chinese soldiers. The remains were recovered in several locations, including Kujang, Unsan and the east side of the Chosin Reservoir. These are areas where the US 2nd and 7th Infantry Divisions engaged their enemies in North Korea. (zu dpa: Neuer Befehlshaber für die US- und Nato-Truppen in Europa, General Curtis Scaparrotti, zum Kommandowechsel in Stuttgart vom 03.05.2016) +++(c) picture-alliance/dpa/Jeon Heon-Kyun

Американский генерал просит больше танков для сдерживания России в Европе 03.05.2017

Россия становится все более агрессивной, поэтому в Европе необходимо усилить бронетанковые войска, заявил командующий НАТО в Европе Кертис Скапарротти.

03.05.2016+++ Der neuen Befehlshaber für die US- und Nato-Truppen in Europa, General Curtis Scaparrotti, aufgenommen am 03.05.2016 in den Patch Barracks in Stuttgart (Baden-Württemberg) bei einer Pressekonferenz nach dem Kommandowechsel des United States European Command (EUCOM) in Stuttgart. +++(c) picture-alliance/dpa/M. Murat

Главком НАТО в Европе: Модернизация российской армии не может не впечатлять 29.07.2016

Американский генерал Скапарротти, недавно принявший командование объединенными силами НАТО в Европе, признался, что впечатлен тем, как Москва реформировала свою военную доктрину.
ARCHIV 2015 *** War ships of the NATO Standing Maritime Group-2 take part in a military drill on the Black Sea, 60km from Constanta city March 16, 2015. NATO Standing Maritime Group-2 (SNMG-2) is one of four groups multinational naval NATO forces and is headed by US Admiral Brad Williamson. The group consists of four frigates from Canada, Turkey, Italy and Romania, a cruiser (US ship commander) and an auxiliary vessel from Germany. AFP PHOTO DANIEL MIHAILESCU (Photo credit should read DANIEL MIHAILESCU/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/D. Mihailescu

Столтенберг: Подразделениям НАТО в Турции ничего не угрожает 16.07.2016

Глава Североатлантического альянса со ссылкой на командующего объединенными силами НАТО в Европе, после неудавшегося путча в Турции, заявил, что войскам альянса опасность не грозит.
03.05.2016+++ Der neuen Befehlshaber für die US- und Nato-Truppen in Europa, General Curtis Scaparrotti, aufgenommen am 03.05.2016 in den Patch Barracks in Stuttgart (Baden-Württemberg) bei einer Pressekonferenz nach dem Kommandowechsel des United States European Command (EUCOM) in Stuttgart. +++(c) picture-alliance/dpa/M. Murat

Что готовит НАТО для Москвы, или Who is Mr. Скапарротти? (видео) 04.05.2016

Главкомом объединенных вооруженных сил НАТО в Европе назначен американский генерал Кёртис Скапарротти. По мнению Вашингтона, он способен сдерживать угрозу российской агрессии.
03.05.2016+++ Der neuen Befehlshaber für die US- und Nato-Truppen in Europa, General Curtis Scaparrotti, aufgenommen am 03.05.2016 in den Patch Barracks in Stuttgart (Baden-Württemberg) bei einer Pressekonferenz nach dem Kommandowechsel des United States European Command (EUCOM) in Stuttgart. +++(c) picture-alliance/dpa/M. Murat

Кёртис Скапарротти: новый главком объединенными силами НАТО в Европе 04.05.2016

Американский генерал Скапарротти принял командование объединенными силами НАТО в Европе. Перед ним стоят сейчас непростые задачи, но он как нельзя лучше подходит для их решения.

Who is Mr. Скапарротти, или Какой сигнал НАТО посылает Москве (04.05.2016) 04.05.2016

Главкомом объединенных вооруженных сил НАТО в Европе назначен американский генерал Кёртис Скапарротти. По мнению Вашингтона, он способен сдерживать угрозу российской агрессии.
picture-alliance/dpa/Yonhap Change of command at U.S. 8th Army Gen. Curtis Scaparrotti, U.S. Forces Korea commander, speaks during a ceremony at Seoul's Yongsan Garrison on Feb. 2, 2016 to mark the inauguration of Maj. Gen. Thomas Vandal as the new commander of the U.S. Eighth Army and the departure of his predecessor, Lt. Gen. Bernard Champoux. (Yonhap)/2016-02-02 14:33:29/ <Copyright _Ï 1980-2016 YONHAPNEWS AGENCY. All rights reserved.> Keine Weitergabe an Drittverwerter.

Назначен новый главком силами НАТО в Европе 11.03.2016

Кёртис Скапарротти примет командование в течение весны 2016 года. Прежний главком Филип Бридлав возглавлял силы НАТО в Европе с 2013 года.
** FILE ** - Troops from NATO military secure the site of a suicide bombing at main highway near Kandahar, Afghanistan in this Sunday, Aug. 6, 2006 file photo. NATO generals struggled Wednesday, Sept. 13, 2006 to persuade allies to provide an extra 2,000 troops urgently sought by commanders caught unawares by the ferocity of Taliban resistance to the alliance push into southern Afghanistan. (AP Photo/Allauddin Khan, File)

Командование войск НАТО в Афганистане требует подкреплений 24.08.2009

Командование войск НАТО в Афганистане просит подкреплений и дополнительных финансовых средств в связи с ухудшением ситуации в стране. По мнению военных, в ближайшее время в борьбе с талибами должен произойти перелом.