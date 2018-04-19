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Кёртис Скапарротти (р. 1956 г.) - американский генерал.
4 мая 2016 года генерал Кёртис Скапарротти официально вступил в должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
Стороны заинтересованы в открытых каналах коммуникации, отмечает главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе Кёртис Скапарротти.
Россия становится все более агрессивной, поэтому в Европе необходимо усилить бронетанковые войска, заявил командующий НАТО в Европе Кертис Скапарротти.
Американский генерал Скапарротти, недавно принявший командование объединенными силами НАТО в Европе, признался, что впечатлен тем, как Москва реформировала свою военную доктрину.
Глава Североатлантического альянса со ссылкой на командующего объединенными силами НАТО в Европе, после неудавшегося путча в Турции, заявил, что войскам альянса опасность не грозит.
Главкомом объединенных вооруженных сил НАТО в Европе назначен американский генерал Кёртис Скапарротти. По мнению Вашингтона, он способен сдерживать угрозу российской агрессии.
Американский генерал Скапарротти принял командование объединенными силами НАТО в Европе. Перед ним стоят сейчас непростые задачи, но он как нельзя лучше подходит для их решения.
Кёртис Скапарротти примет командование в течение весны 2016 года. Прежний главком Филип Бридлав возглавлял силы НАТО в Европе с 2013 года.
Командование войск НАТО в Афганистане просит подкреплений и дополнительных финансовых средств в связи с ухудшением ситуации в стране. По мнению военных, в ближайшее время в борьбе с талибами должен произойти перелом.
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