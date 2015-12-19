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Всемирно известный немецкий музыкан и дирижер.
Мазур был один из самых выдающихся мировых дирижеров ХХ века. В Германии за гражданскую позицию музыканта его считали одним из столпов национального духа.
Всемирно известный немецкий дерижер Курт Мазур скончался на 89-м году жизни.
Всемирно известный немецкий музыкант Курт Мазур, бывший главный дирижер оркестров нью-йоркской и лондонской филармоний, экс-глава лейпцигского "Гевандхауса" скончался на 89-м году жизни.
Известный немецкий дирижер Курт Мазур потерял сознание на сцене во время концерта в Театре на Елисейских полях и был доставлен в клинику. Музыкант уже несколько лет страдает болезнью Паркинсона.
В Берлин, "на рандеву с Ее Величеством Свободой", в первые же дни и недели после падения стены устремились тысячи людей искусства, среди них – знаменитые музыканты.
Великий дирижер рассказывает о своем проекте "бетховенского цикла"
Курт Мазур и Национальный оркестр Франции с полным циклом симфоний Бетховена. Эксклюзивный подкаст Deutsche Welle.
История создания и восприятия Девятой симфонии проходит красной нитью сквозь всю программу Бетховенского фестиваля.
Одним из кульминационных событий Бетховенского фестиваля 2008 года станет исполнение всего цикла симфоний Бетховена знаменитым немецким дирижером Куртом Мазуром.
18 июля великий дирижер и гуманист разменивает девятый десяток лет. Ключ к его популярности лежит не только в музыкальных свершениях.
Серией из четырёх концертов справляет в эти дни свой 75-летний юбилей один из самых знаменитых немецких дирижёров, Курт Мазур.
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