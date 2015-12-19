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Курт Мазур

Всемирно известный немецкий музыкан и дирижер.

Мазур был один из самых выдающихся мировых дирижеров ХХ века. В Германии за гражданскую позицию музыканта его считали одним из столпов национального духа.

Скончался немецкий дирижер Курт Мазур (19.12.2015) 19.12.2015

Всемирно известный немецкий дерижер Курт Мазур скончался на 89-м году жизни.
13. Sept. 2013 ARCHIV - Der Dirigent Kurt Masur steht am 13.09.2013 in Peenemünde (Mecklenburg-Vorpommern) bei einem Sonderkonzert zum Jubiläum des 20. Usedomer Musikfestivals am Dirigentenpult. Am 12.10.2013 geht das 20. Usedomer Musikfestival zu Ende. Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Умер патриарх немецкой классической музыки Курт Мазур 19.12.2015

Всемирно известный немецкий музыкант Курт Мазур, бывший главный дирижер оркестров нью-йоркской и лондонской филармоний, экс-глава лейпцигского "Гевандхауса" скончался на 89-м году жизни.
Der Dirigent Kurt Masur, aufgenommen am Dienstag (08.04.2008) während einer Probe in der Beethovenhalle in Bonn. Masur war viele Jahre Gewandhauskapellmeister in Leipzig. Von 1991 bis 2002 wirkte er zudem als Chefdirigent des New York Philharmonic Orchestra. Von 2000 bis 2007 war er Musikdirektor des London Philharmonic Orchestra. Seit 2002 hat Masur die musikalische Leitung des Orchestre National de France in Paris inne. Foto: Felix Heyder dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

Дирижер Курт Мазур попал в больницу 27.04.2012

Известный немецкий дирижер Курт Мазур потерял сознание на сцене во время концерта в Театре на Елисейских полях и был доставлен в клинику. Музыкант уже несколько лет страдает болезнью Паркинсона.
** FILE ** Famous Russian and American cellist and conductor Mstislav Rostropovich plays in front of the Berlin wall on Nov. 11, 1989. Rostropovich has died, his spokeswoman Natalia Dollezhal said Friday April 27, 2007. Rostropovich had been hospitalized in February for an undisclosed illness and looked frail at his 80th birthday celebration late last month. (AP Photo)

"Саунд-трек" к падению Берлинской стены 09.11.2009

В Берлин, "на рандеву с Ее Величеством Свободой", в первые же дни и недели после падения стены устремились тысячи людей искусства, среди них – знаменитые музыканты.
12.09.2008 DW-TV Quiz themenbild kurt masur

Курт Мазур: Мы часто были на грани изнеможения 18.09.2008

Великий дирижер рассказывает о своем проекте "бетховенского цикла"
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Подкастинг: Бетховен в исполнении Курта Мазура 03.09.2008

Курт Мазур и Национальный оркестр Франции с полным циклом симфоний Бетховена. Эксклюзивный подкаст Deutsche Welle.
Ilona Schmiel, Intendantin des Beethovenfestes in Bonn, aufgenommen am 13.03.2006 auf einer Pressekonferenz in Bonn. Schmiel wurde 1967 in Hannover geboren. Sie studierte in Berlin Gesang, Altphilologie und Kultur- und Medienmanagment. Seit 2004 ist sie Intendantin des Beethovenfestes. Foto: Hermann Josef Wöstmann +++(c) dpa - Report+++

Директор Бетховенского фестиваля Илона Шмиль: Я верю в утопию власти музыки 25.08.2008

История создания и восприятия Девятой симфонии проходит красной нитью сквозь всю программу Бетховенского фестиваля.
Kurt Masur bedankt sich nach der Benefizgala anlässlich seines bevorstehenden 80. Geburtstages beim Gewandhausorchester im Leipziger Gewandhaus (Archivfoto vom 16.06.2007). Kurt Masur war von 1970 bis 1997 Gewandhauskapellmeister in Leipzig, von 1991-2002 Musikdirektor der New York Philharmonic und leitet derzeit das London Philharmonic Orchestra und das Orchestre National de France. Masur wird am 18. Juli 80 Jahre alt. Foto: Thomas Schulze dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Курт Мазур - дирижер и столп национального немецкого духа 25.08.2008

Одним из кульминационных событий Бетховенского фестиваля 2008 года станет исполнение всего цикла симфоний Бетховена знаменитым немецким дирижером Куртом Мазуром.
Kurt Masur ** ARCHIV ** Der Leiter der New Yorker Philharmoniker, Kurt Masur, aufgenommen bei einer Probe im Leipziger Gewandhaus am 10. Okt. 2001. Masur wird am 18.Juli 2002 75 Jahre alt. (AP Photo/Eckehard Schulz) --zu unserem Korr--

Курт Мазур: патриарх немецкой музыки отмечает юбилей 17.07.2007

18 июля великий дирижер и гуманист разменивает девятый десяток лет. Ключ к его популярности лежит не только в музыкальных свершениях.

Дирижер Курт Мазур получит трансатлантическую премию 14.11.2006
Kurt Masur conducts the New York Philharmonic during a performance of Wagner's Tristan and Isolde at New York's Avery Fisher Hall, Thursday, Feb. 7, 2002. The New York Philharmonic billed this season as Thank you, Kurt Masur. It was a chance to say farewell to the towering maestro who took over as music director on Sept. 11, 1991, tamed an ensemble of egos and held the post longer than anyone except Zubin Mehta. Then came Sept. 11, 2001. Next came a failing kidney. (AP Photo/Stephen Chernin)

Курт Мазур, юбилей и концерты в Кёльне 07.06.2002

Серией из четырёх концертов справляет в эти дни свой 75-летний юбилей один из самых знаменитых немецких дирижёров, Курт Мазур.