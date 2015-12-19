Дирижер Курт Мазур попал в больницу

Известный немецкий дирижер Курт Мазур потерял сознание на сцене во время концерта в Театре на Елисейских полях и был доставлен в клинику. Музыкант уже несколько лет страдает болезнью Паркинсона.