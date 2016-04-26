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Выпуск передачи "DW в гостях у радио "Орфей" во вторник, 26 апреля, приглашает на фестиваль Курта Вайля в его родном городе Дессау.
В субботу, 28 марта, в рамках проекта "DW в гостях у радио "Орфей" прозвучит концерт с фестиваля Курта Вайля в Дессау
Музыкальный фестиваль имени автора знаменитой "Трехгрошовой оперы", проходящий в 22-й раз, в этом году посвящен теме "Курт Вайль и СМИ".
Участником сетевого концерта может стать любой желающий - в роли слушателя или даже в качестве композитора.
Пьеса Бертольта Брехта, впервые поставленная на берлинской сцене в 1928 году, и сегодня идет с аншлагом. А звучащие в ней зонги давно стали хитами.
"Нью-Йорк, Нью-Йорк" - таков девиз нынешнего праздника, который проводится в память о создателе "Трёхгрошовой оперы" и первом немце, покорившем Бродвей.
В конце февраля-начале марта в городе Дессау проходит фестиваль музыки Курта Вайля - соратника Брехта, автора бессмертной "Трехгрошевой оперы" и первого немца, которому удалось покорить Бродвей.
Февраль принесет киноманам Берлинале, любителям музыки - фестиваль Курта Вайля, педагогам - образовательную ярмарку didacta. А Днем Святого Валентина февраль порадует всех, независимо от культурных предпочтений.
"Почем нынче человек?" Этот брехтовский вопрос задает в своей новой опере композитор Мориц Эггерт. Его "Бордельная баллада" - игривый ответ на насущные социальные страхи общества.
Паскаль фон Вроблевски - признанный мастер немецкой вокальной сцены – дала концерт в минской филармонии. В его программу вошли зонги из мюзикла Курта Вайля и Бертольда Брехта «Семь смертных грехов» и джазовые стандарты.
В небольшом немецком городке Дессау проходит популярный музыкальный фестиваль - "Праздник Курта Вайля".
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