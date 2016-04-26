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Курт Вайль

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DW представляет: Дни Курта Вайля в Дессау 26.04.2016

Выпуск передачи "DW в гостях у радио "Орфей" во вторник, 26 апреля, приглашает на фестиваль Курта Вайля в его родном городе Дессау.
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DW представляет: "Дни Курта Вайля" в Дессау 25.03.2015

В субботу, 28 марта, в рамках проекта "DW в гостях у радио "Орфей" прозвучит концерт с фестиваля Курта Вайля в Дессау
GettyImages 2628887 German composer Kurt Weill (1900 - 1950). Weill created a new form of opera in two satiric-didactic works, 'Die Dreigroschenoper' ('The Threepenny Opera')1928 and 'Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny' ('Rise and Fall of the City of Mahagonny') 1929. (Photo by Keystone/Getty Images)

В Дессау открывается фестиваль Курта Вайля 21.02.2014

Музыкальный фестиваль имени автора знаменитой "Трехгрошовой оперы", проходящий в 22-й раз, в этом году посвящен теме "Курт Вайль и СМИ".
Das Display eines Smartphones zeigt am 02.02.2013 in Berlin das Logo des Kurznachrichtendienstes Twitter. Nach den Hacker-Angriffen auf die drei wichtigsten US-Zeitungen und Twitter haben Spitzen der Politik und Wirtschaft zum Kampf für mehr Cyber-Sicherheit aufgerufen. Foto: Soeren Stache/dpa

В "Твиттере" пройдет необыкновенный концерт 23.01.2014

Участником сетевого концерта может стать любой желающий - в роли слушателя или даже в качестве композитора.
Bildnummer: 54938655 Datum: 26.09.2007 Copyright: imago/DRAMA-Berlin.de Holtz, Jürgen (Schauspieler). Hier: Als Jonathan Jeremiah Peachum in Die Dreigroschenoper , Premiere am 27.09.2007 im Berliner Ensemble. People Kultur Theater Aktion kbdig xo0x xsk 2007 quer Querformat Kultur Rollenfoto Porträt Portrait Bildnummer 54938655 Date 26 09 2007 Copyright Imago Drama Berlin de Holtz Jürgen Actor here as Jonathan Jeremiah Peachum in the Three Penny Opera Premiere at 27 09 2007 in Berlin Ensemble Celebrities Culture Theatre Action shot Kbdig xo0x xSK 2007 horizontal Landscape Culture Roll photo Portrait Portrait

В Берлине отметили юбилей "Трехгрошовой оперы" 01.05.2013

Пьеса Бертольта Брехта, впервые поставленная на берлинской сцене в 1928 году, и сегодня идет с аншлагом. А звучащие в ней зонги давно стали хитами.
Fahnen für das Kurt-Weill-Fest hängen am 21.02.2013 in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt). Unter dem Motto New York, New York! steht in diesem Jahr das Leben und Werk des Komponisten Kurt Weill in der US-Metropole im Mittelpunkt. Das 17-tägige Festival widmet sich vom 22. Februar bis 10. März dem letzten Lebensabschnitt des Künstlers. 50 Veranstaltungen mit 600 Künstlern stehen auf dem Programm. Weill wurde 1900 in Dessau geboren und flüchtete vor den Nazis in die USA. Er starb 1950 in New York. Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Фестиваль Курта Вайля в Дессау пройдет в нью-йоркской атмосфере 21.02.2013

"Нью-Йорк, Нью-Йорк" - таков девиз нынешнего праздника, который проводится в память о создателе "Трёхгрошовой оперы" и первом немце, покорившем Бродвей.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über das Theaterstück verwendet werden*** Der Protagonist *** Oper in einem Akt von Kurt Weill / Text von Georg Kaiser Oper in zwei Akten und einem Prolog von Ruggero Leoncavallo Foto: Theater Dessau, Pressereferentin Franziska Blech. Zugeliefert von Anastassia Boutsko 04.03.2011

Фестиваль Курта Вайля в Дессау: приношение неблагодарному сыну 07.03.2011

В конце февраля-начале марта в городе Дессау проходит фестиваль музыки Курта Вайля - соратника Брехта, автора бессмертной "Трехгрошевой оперы" и первого немца, которому удалось покорить Бродвей.
Ein Berlinale-Mitarbeiter zeigt einen Dummy des Goldenen Baeren vor einem Plakat der 57. Internationalen Filmfestspiele Berlinale in Berlin am Dienstagabend. 6. Februar 2007. 26 Filme werden im Wettbewerbsprogramm der Berlinale vom 8. bis 18: Februar 2007 gezeigt, 22 der Kinofilme konkurrieren um den Goldenen Baeren. (AP Photo/Markus Schreiber) --A Berlinale staff member holds a Golden Bear figure in front of a poster of the 57th International Film Festival 'Berlinale' in Berlin on Tuesday evening Feb. 6, 2007. The Berlinale takes place in the German Capital from Feb. 8 through Feb. 18, 2007. 22 films compete for the Golden and Silver Bears. (AP Photo/Markus Schreiber)

Германия в феврале: Берлинале, Курт Вайль и Святой Валентин 28.01.2011

Февраль принесет киноманам Берлинале, любителям музыки - фестиваль Курта Вайля, педагогам - образовательную ярмарку didacta. А Днем Святого Валентина февраль порадует всех, независимо от культурных предпочтений.
Prostituierte des Pussy Clubs in Berlin, aufgenommen am 07.04.2009. Mit einer Sex-Flatrate für 70 Euro versucht sich das Berliner Bordell Pussy Club in Zeiten der Wirtschaftskrise gegen die Konkurrenz zu behaupten. Die Flatrate gilt täglich von 10 bis 16 Uhr und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr. Foto: Arno Burgi dpa +++(c) dpa - Report+++

Грязное сочиненьице: опера про кризис и бордель с натуральным обменом 15.03.2010

"Почем нынче человек?" Этот брехтовский вопрос задает в своей новой опере композитор Мориц Эггерт. Его "Бордельная баллада" - игривый ответ на насущные социальные страхи общества.
Roy Cornelius Smith als Fatty, links, Gwyneth Jones als Leokadja Begbick, mitte und Wilbur Pauley als Dreieinigkeitsmoses, rechts, in einer Szene der Bertolt Brecht Oper Der Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny aufgenommen am Sonntag, 19. Juli 1998, bei einer Hauptprobe der Salzburger Festspiele. Die Peter Zadek Inszenierung hat am 24. Juli im Grossen Festspielhaus Premiere. (AP Photo/Rudi Blaha)

От Курта Вайля до Леннона с Маккартни. Плюс Бах и Гендель 22.04.2008

Паскаль фон Вроблевски - признанный мастер немецкой вокальной сцены – дала концерт в минской филармонии. В его программу вошли зонги из мюзикла Курта Вайля и Бертольда Брехта «Семь смертных грехов» и джазовые стандарты.
Die Hauptfiguren Lilian Hollyday (Julia Zabolitzki) und Bill Cracker (Bernd Lamprecht) in der Theaterkomödie Happy End von Kurt Weill (1900-1950) während der Hauptprobe im Anhaltischen Theater Dessau, aufgenommen am 23.02.2005 in Dessau. Die Komödie des Broadway-Komponisten Weill ist der Auftakt für das am 25.02.2005 beginnende 13. Kurt Weill Fest in Dessau. Bis zum 6. März 2005 werden bei dem Musikfestival in der Geburtsstadt Weills mehr als 300 Künstler aus ganz Europa, Kanada und den USA erwartet.. Foto: Peter Endig dpa/lah +++(c) dpa - Report+++

Побег в Америку 02.03.2005

В небольшом немецком городке Дессау проходит популярный музыкальный фестиваль - "Праздник Курта Вайля".

Начинается Фестиваль Курта Вайля 25.02.2005