 Курс рубля упал на фоне сообщений о новых санкциях США | Новости из Германии о России | DW | 02.08.2019

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Россия

Курс рубля упал на фоне сообщений о новых санкциях США

Падение рубля ускорилось после появления в СМИ информации о втором пакете санкций США против РФ из-за отравления Скрипалей и после заявления Трампа о новых торговых пошлинах в отношении КНР.

Купюры рублей

Курс рубля в пятницу, 2 августа, сильно снизился по отношению к доллару США и евро. На торгах на Московской бирже по состоянию на 17.00 мск доллар вырос более чем на 1,1 рубля, превысив отметку в 65 рублей. Евро по состоянию на 14.59 мск стоил более 72 рублей, поднявшись на 1,8 рубля по сравнению с закрытием предыдущей сессии. При этом всего за два неполных торговых дня доллар подорожал на 1,64 рубля, а евро - на 2 рубля.

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Ведущий аналитик брокерской компании "Открытие брокера" Андрей Кочетков в беседе с "Ведомостями" отметил, что российский рынок в последние два дня получил сразу несколько ударов. По его наблюдениям, рубль начал слабеть еще утром 1 августа. После этого беспокойство инвесторов усилило сообщение СМИ о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о втором раунде санкций в отношении России в связи с отравлением в британском Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года, продолжил эксперт.

В свою очередь главный аналитик "Промсвязьбанка" Богдан Зварич отметил, что падение рубля ускорилось вечером 1 августа, когда Трамп написал в Twitter о введении новых торговых 10-типроцентных пошлин на китайские товары на сумму 300 млрд долларов.

Что известно о предполагаемых новых санкциях 

По данным изданий Politico и The New York Times, второй пакет штрафных мер в связи с делом Скрипалей подразумевает запрет американским банкам предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству, а также блокировку финансовой помощи России со стороны международных институтов. Его введение предусмотрено американским законом о контроле над химическим и биологическим оружием, принятом в 1991 году.

Первый пакет санкций в отношении России, предусмотренный тем же законом, Вашингтон ввел в августе 2018 года. Тогда штрафные меры предусматривали запрет на поставки в РФ товаров и услуг для оборонного сектора, на экспорт товаров военной отрасли, а также на выдачу кредитов и оказание России финансовой помощи.

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Сайт Московской биржи

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