Курс рубля упал на фоне сообщений о новых санкциях США

Курс рубля в пятницу, 2 августа, сильно снизился по отношению к доллару США и евро. На торгах на Московской бирже по состоянию на 17.00 мск доллар вырос более чем на 1,1 рубля, превысив отметку в 65 рублей. Евро по состоянию на 14.59 мск стоил более 72 рублей, поднявшись на 1,8 рубля по сравнению с закрытием предыдущей сессии. При этом всего за два неполных торговых дня доллар подорожал на 1,64 рубля, а евро - на 2 рубля.
Ведущий аналитик брокерской компании "Открытие брокера" Андрей Кочетков в беседе с "Ведомостями" отметил, что российский рынок в последние два дня получил сразу несколько ударов. По его наблюдениям, рубль начал слабеть еще утром 1 августа. После этого беспокойство инвесторов усилило сообщение СМИ о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о втором раунде санкций в отношении России в связи с отравлением в британском Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года, продолжил эксперт.
В свою очередь главный аналитик "Промсвязьбанка" Богдан Зварич отметил, что падение рубля ускорилось вечером 1 августа, когда Трамп написал в Twitter о введении новых торговых 10-типроцентных пошлин на китайские товары на сумму 300 млрд долларов.
Что известно о предполагаемых новых санкциях
По данным изданий Politico и The New York Times, второй пакет штрафных мер в связи с делом Скрипалей подразумевает запрет американским банкам предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству, а также блокировку финансовой помощи России со стороны международных институтов. Его введение предусмотрено американским законом о контроле над химическим и биологическим оружием, принятом в 1991 году.
Первый пакет санкций в отношении России, предусмотренный тем же законом, Вашингтон ввел в августе 2018 года. Тогда штрафные меры предусматривали запрет на поставки в РФ товаров и услуг для оборонного сектора, на экспорт товаров военной отрасли, а также на выдачу кредитов и оказание России финансовой помощи.
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Средняя пенсия - 13 170 рублей
C 1 августа пенсионеры в РФ получат прибавку около 200 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России. Речь идет о работающих пенсионерах или около 14,3 миллионах человек. Также ПФР отчитался о среднем размере пенсий в 2016 году: он составил 13 170 рублей. В реальном выражении размер пенсий снижается из-за инфляции, признают в Минэкономразвития РФ. Что можно купить на среднюю российскую пенсию?
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Продукты питания - основные затраты
13 170 рублей - это около 165 килограммов яблок или 37 килограммов говядины. Однако столько можно купить, если потратить всю сумму сразу и только на один товар. В реальности, после оплаты ЖКХ и иных расходов, на мясопродукты российским пенсионерам хватает уже не всегда. Так, у ряда магазинов в российских регионах есть благотворительные инициативы по раздаче бесплатного хлеба и других продуктов.
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Развлечения
Среднестатистический российский пенсионер может около 40 раз в месяц сходить в ресторан быстрого питания "Макдональдс" или 50 раз посетить кинотеатр. Но при условии, что он потратит на это всю пенсию.
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Бытовая техника
Если российский пенсионер захочет поменять стиральную машину, ему придется собирать деньги на нее около 1,5 месяцев, не тратя ни копейки из пенсии.
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Отдых - непозволительная роскошь.
Чтобы съездить на отдых, копить пенсионеру придется дольше: около 2,5 месяцев. Этого хватит на путевку в Турцию в трехзвездочный отель на одну неделю. Но в реальности путешествия остаются для пенсионеров непозволительной роскошью. По данным "Левада-центра" за 2016 год, у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспорта. И лишь 5 процентов выезжают из страны раз в год.
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Автомобиль
На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.
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Жилье
Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.
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Частный самолет
А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237 000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.
Автор: Никита Баталов