Курс на ЕС и НАТО в конституции Украины: в Брюсселе советуют заняться более важным

Подача Петром Порошенко проекта изменений в украинскую конституцию неожиданностью не стала. Ведь президент Украины не раз высказывал желание закрепить в основном законе страны курс на членство в ЕС и НАТО.

Однако ЕС не считает, что сейчас своевременно даже признавать перспективу членства в организации Украины - также как и Грузии или Молдавии. А НАТО хоть и придерживается обещания когда-нибудь принять Украину в свои ряды, но на практике речь о плане действий по вступлению в альянс и близко не идет.

Приблизится ли Украина к членству в ЕС?

Каким же образом на фоне этого в Брюсселе восприняли предложение президента Порошенко? С одной стороны, инициатива значительного внимания не вызвала. Возможно, причина и в том, что пока только подан законопроект. С другой стороны, даже те, кто поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, восприняли идею изменений конституции без особого энтузиазма.

Михаэль Галер

Постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер (Michael Gahler) отмечает: "Мы уверены, что большинство людей (в Украине. - Ред.) смотрит в направлении Европы - вне зависимости от того, закреплено это в конституции или нет". Но у депутата от Европейской народной партии вызывает вопрос, есть ли необходимость закреплять такое желание в основном законе.

Его коллега социал-демократ Кнут Флекенштайн (Knut Fleckenstein) называет безусловным правом украинцев решать, что прописывать в своей конституции. "Тем не менее, я предпочитаю, чтобы мы вместо разговоров о мечтах про завтра сосредотачивались на сегодняшней работе. Есть достаточно дел, чтобы сперва реализовать соглашение об ассоциации", - отмечает член комитета Европарламента по иностранным делам.

Главная задача - соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Евродепутат Ребекка Хармс (Rebecca Harms) от фракции "зеленых" называет соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной "чрезвычайно важным" шагом. "Реализация того, о чем уже договорились, - это путь, по которому Украина сможет достичь членства в ЕС", - настаивает член делегации Европарламента по ассоциации с Украиной в интервью DW.

По мнению Хармс, Украине сейчас нужны другие "большие" решения. Например, необходим новый закон о выборах. "Реформа избирательного права стабилизировала бы демократию в Украине и укрепила бы фундамент для курса на Евросоюз", - говорит политик из Германии.

Кнут Флекенштайн

Галер при этом напоминает: часто бывает, что реальность отличается от конституции. Потому недостаточно просто иметь "красивый текст". "Я хотел бы той реальности, которая приведет Украину к ЕС и НАТО. Она будет лишь тогда, когда основоположные демократические и институциональные реформы будут необратимыми", - подчеркивает депутат.

НАТО позицию не изменяет

В пресс-службе НАТО на запрос DW лишь указали на декларацию саммита в Брюсселе, а именно на такую цитату в ней: "Мы нерушимы в нашей поддержке права Украины решать свое будущее и внешнюю политику самостоятельно и без вмешательства извне. В свете снова заявленных стремлений Украины к членству в НАТО мы верны нашим решениям, принятым на саммите в Бухаресте".

Как известно, в 2008 году в столице Румынии страны альянса согласились, что Украина и Грузия "станут членами НАТО". Десять лет спустя в Брюсселе лидеры государств альянса использовали выражения "членство" и "план действий по членству" касательно Грузии. А вот в отношении Украины только подтвердили решение в Бухаресте.

Ребекка Хармс

Чего хочет большинство в Украине?

Ребекка Хармс отмечает, что хотя поддержка вступления страны в НАТО "за время войны в Донбассе и оккупации Крыма" возросла, но она до сих пор не является достаточно высокой. Депутат подчеркивает, что изменения в конституцию следует вносить лишь тогда, когда есть широкий консенсус. "Насколько широк консенсус, я на сегодня не берусь судить", - добавляет Хармс.

Согласно последнему опросу, проведенному по этой теме Киевским международным институтом социологии, весной этого года вступление в НАТО и ЕС поддерживало лишь относительное большинство - 41,5 и 46 процентов соответственно. А вот в Таможенный союз с Россией хотели бы вступить меньше девяти процентов респондентов. Касательно НАТО более 20 процентов не определились.

С прицелом на президентские выборы в Украине

Эксперт брюссельского представительства Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете называет инициативу Порошенко хорошей. При этом, как и евродепутаты, он подчеркивает, что главное - подкрепить слова действиями. Хоть прогресс и "гигантский", Украине еще надо очень много сделать. "В Брюсселе до сих пор есть убеждение, что Киев не готов к членству в ЕС в краткосрочной перспективе", - отмечает Лете.

На инициативу Порошенко он также смотрит через призму президентских выборов, которые должны пройти весной 2019-го. Причем речь идет про образ Порошенко не только у избирателей, но и в европейских столицах. "Фактически, президент Украины говорит: если вы хотите больше Европы в Украине, то я - тот кандидат, которого следует поддерживать", - поясняет эксперт.

Риски законопроекта Порошенко

Порошенко также заявлял, что хотел бы провести референдум о членстве в НАТО. Михаэль Галер предостерегает: в Европе уже не раз случались ситуации, когда референдумы становились площадкой для выражения недовольства властью. "Если люди недостаточно довольны правительством, то какой бы вопрос это правительство не задало, люди вначале скажут "Нет!", - говорит депутат.

Но есть риски и без проведения референдума. Галер надеется, что в Верховной раде во время голосования по президентскому законопроекту во втором чтении найдутся 300 голосов "за" из 450. "Если же не найдутся, то это прольет негативный свет на действительное положение вещей (с поддержкой европейской и евроатлантической интеграции в Украине. - Ред.)", - предупреждает немецкий политик.

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