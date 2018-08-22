Курс евро на бирже вырос на рубль с лишним

Курс рубля в среду, 22 августа, ускорил снижение по отношению к доллару США и евро. На торгах на Московской бирже в среду в 15 часов мск курс доллара вырос на почти 75 копеек и превысил отметку в 68 рублей. Евро стоил 78,99 рубля, поднявшись на 1,14 рубля по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Бивалютная корзина подорожала на 92 копейки до 72,96 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" Центральный банк РФ поднял официальный курс доллара на 23 августа на 44 копейки до 67,62 рубля, и увеличил курс евро на 85 копеек до 78,20 рубля.

Курс рубля начал резко снижаться в первой половине августа. Биржевые эксперты связывают это с ожиданием введения первого пакета санкций США в отношении России в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Госдепартамент США тогда объявил, что они вступят в силу "примерно 22 августа". Санкциями, в частности, будет запрещена поставка в Россию товаров двойного назначения.

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