 Курс евро на бирже вырос на рубль с лишним | Новости из Германии о России | DW | 22.08.2018

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Россия

Курс евро на бирже вырос на рубль с лишним

В ожидании новых санкций США в отношении России курс рубля на Московской бирже продолжил падение по отношению к евро и доллару.

Банкноты в 1000 российских рублей

Курс рубля в среду, 22 августа, ускорил снижение по отношению к доллару США и евро. На торгах на Московской бирже в среду в 15 часов мск курс доллара вырос на почти 75 копеек и превысил отметку в 68 рублей. Евро стоил 78,99 рубля, поднявшись на 1,14 рубля по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Бивалютная корзина  подорожала на 92 копейки до 72,96 рубля.

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По итогам индексной сессии "Московской биржи" Центральный банк РФ поднял официальный курс доллара на 23 августа на 44 копейки до 67,62 рубля, и увеличил курс евро на 85 копеек до 78,20 рубля.

Курс рубля начал резко снижаться в первой половине августа. Биржевые эксперты связывают это с ожиданием введения первого пакета санкций США в отношении России в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Госдепартамент США тогда объявил, что они вступят в силу "примерно 22 августа". Санкциями, в частности, будет запрещена поставка в Россию товаров двойного назначения.

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    Автор: Елена Барышева


 

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